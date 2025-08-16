San Pedro: Alexa Pettone deslumbra en "En el barro", el esperado spinoff de El Marginal en Netflix

La actriz oriunda de San Pedro hace su debut en la plataforma internacional Netflix con un papel que reivindica la visibilidad trans en la ficción argentina. Participa en tres episodios de la serie que ya genera expectativa en todo el continente. La trama inicia con un traslado de presas que termina en tragedia cuando el vehículo cae a un río.

La actriz sampedrina Alexa Pettone marcó un hito en su carrera al debutar en Netflix con una participación especial en En el barro, el esperado spinoff de la exitosa serie El Marginal, que se estrenó en la madrugada de hoy. La producción, realizada por Underground y Telemundo, cuenta con ocho capítulos, de los cuales Alexa forma parte en tres.

“Fui seleccionada entre 900 aspirantes para integrar esta megaproducción. La propuesta me llegó a través de mi representante para un casting que buscaba una actriz trans. Lo hice sin muchas expectativas, pero hace unos días me llamaron y me dijeron: el personaje es tuyo. Mi participación es muy chiquita, pero mi felicidad es enorme”, expresó emocionada.

En la serie, Pettone interpreta a Lulú, una peluquera trans detenida en el pabellón de “La Zurda”, un espacio liderado por mujeres que se cuidan y trabajan con su cuerpo. La historia se desarrolla dentro de una penitenciaría femenina y reúne a un elenco de primer nivel: Rita Cortese, Gerardo Romano , María Becerra, Eugenia “La China” Suárez, Valentina Zenere, Romina Escobar y Payuca, bajo la dirección de Sebastián Ortega y Alejandro Ciancio.

La presencia de Pettone en la trama no solo le abre puertas en el plano profesional, sino que también aporta una mirada inclusiva y necesaria en la televisión argentina, contribuyendo a visibilizar realidades diversas y a expandir los horizontes narrativos en la ficción local.

Alexa Pettone Netflix

El universo de El Marginal sigue creciendo

En el barro retoma parte del universo de El Marginal, la ficción que desde su estreno en 2016 se convirtió en un fenómeno televisivo en Argentina y más allá. Este nuevo capítulo rescata a dos personajes icónicos: Gladys “La Borges” Guerra (Ana Garibaldi) y Sergio Antín (Gerardo Romano).

La trama inicia con un traslado de presas que termina en tragedia cuando el vehículo cae a un río, pero Gladys logra escapar y ayudar a sus compañeras, dando inicio a una historia marcada por la lucha y la supervivencia. Con la incorporación de nuevos rostros como Pettone y la potencia de un elenco diverso, la serie promete consolidarse como otro éxito dentro del catálogo de Netflix en América Latina.