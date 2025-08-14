jueves 14 de agosto de 2025
    • Futbol

    Copa País: San Pedro se consagró campeón tras vencer a Chacabuco

    San Pedro ganó 1-0 a Chacabuco y se consagró campeón regional de la Copa País con un global de 3-0, pese a jugar con un hombre menos.

    14 de agosto de 2025 - 09:41
    Copa País: San Pedro se consagro campeón tras vencer a Chacabuco

    Copa País: San Pedro se consagro campeón tras vencer a Chacabuco

    LAOPINION

    Con un triunfo por 1 a 0 en un partido intenso, el seleccionado sampedrino se coronó campeón regional de la primera edición de la Copa País, organizada por la AFA, a pesar de jugar casi todo el segundo tiempo con un hombre menos. El plantel y los hinchas celebraron un logro histórico, que deja un sello imborrable en la región y reafirma el orgullo de representar a la ciudad en la primera edición de la Copa País.

    El equipo

    El equipo dirigido por Andrés Franzoia mostró carácter y se impuso con un gol de Gastón García a los 11 minutos del primer tiempo, consolidando la ventaja que había conseguido en el partido de ida, donde San Pedro había ganado 2 a 0. Con un global de 3 a 0, el seleccionado local logró un hito histórico para el fútbol de la ciudad.

    El encuentro se complicó cuando, a los 26 minutos de la primera mitad, Fabricio Báez recibió la tarjeta roja, dejando a San Pedro con un jugador menos para el resto del partido. Sin embargo, el equipo supo defender la ventaja y controlar los momentos clave del juego.

    Minutos Finales

    En los minutos finales, la tensión creció con empujones e insultos entre los cuerpos técnicos. Un periodista de San Pedro sufrió la interrupción de su transmisión en vivo cuando un jugador le arrebató el teléfono celular, hecho que quedó registrado en video.

    Incidentes

    Pese a los incidentes, los festejos no se detuvieron. El plantel y los hinchas celebraron un logro histórico, que deja un sello imborrable en la región y reafirma el orgullo de representar a la ciudad en la primera edición de la Copa País.

