viernes 05 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Zárate realizó su 1º Foro de Hospitalidad Corporativa y analizó cómo proyectarse como destino turístico

    Encuentro en Zárate para debatir cómo una ciudad industrial puede diversificar su identidad y potenciar el turismo.

    5 de diciembre de 2025 - 16:25
    Se realizó en el Hotel ARX CEOS de la Ciudad de Zárate el 1° FORO de Hospitalidad Corporativa

    Se realizó en el Hotel ARX CEOS de la Ciudad de Zárate el 1° FORO de Hospitalidad Corporativa

    La Voz
    1er Foro de Hospitalidad Corporativa1
    1er Foro de Hospitalidad Corporativa2

    El 1° Foro de Hospitalidad Corporativa se llevó a cabo en el Hotel ARX CEOS de Zárate y reunió a representantes del ámbito educativo, autoridades, actores industriales y miembros de la comunidad. La iniciativa, impulsada por estudiantes de la Tecnicatura Superior en Hotelería, buscó abrir un espacio de reflexión sobre el rol estratégico de la hospitalidad en el desarrollo local.

    Lee además
    La Escuela Técnica N°4 de Zárate se consolida primera entre 190 estudiantes de cinco países

    La Técnica N°4 de Zárate lidera una competencia internacional entre estudiantes de cinco países
    Una criatura de aproximadamente tres años, irrumpió en la escena de la playa de maniobras de la Estación Zárate e intentó a cruzar la traza ferroviaria de la línea Mitre

    Alarma en la estación de tren de Zárate: un niño apareció solo y corrió entre las vías del Mitre

    La iniciativa educativa que impulsó el debate regional

    Organizado por alumnos de primer año de la Tecnicatura Superior de Hotelería del ISFDyT N° 15 de Campana, el evento se desarrolló en el marco de la asignatura Prácticas Profesionales a cargo del profesor Raúl Blanch. El foro propuso un enfoque innovador: que estudiantes lideren un espacio de diálogo junto a especialistas y representantes institucionales, promoviendo una mirada interdisciplinaria sobre la construcción de ciudades más abiertas, accesibles y preparadas para recibir visitantes.

    Una ciudad industrial que busca ampliar su identidad

    El eje del foro giró en torno a una pregunta estratégica para el futuro de Zárate: cómo lograr que una ciudad con fuerte perfil industrial pueda, a la vez, posicionarse como destino turístico. En el diálogo surgieron reflexiones sobre la importancia de diversificar la identidad local, fortalecer la oferta cultural y dinamizar la economía mediante nuevos servicios y experiencias vinculadas al turismo.

    Hospitalidad como motor de desarrollo territorial

    Los participantes coincidieron en que la hospitalidad no sólo representa un atributo del sector hotelero, sino una herramienta transversal capaz de potenciar la cohesión social, el sentido de pertenencia y la profesionalización. También se destacó el valor de la cultura local, la identidad territorial y el talento de la comunidad como pilares para construir proyectos turísticos sostenibles y con impacto regional.

    Temas
    Seguí leyendo

    La Técnica N°4 de Zárate lidera una competencia internacional entre estudiantes de cinco países

    Alarma en la estación de tren de Zárate: un niño apareció solo y corrió entre las vías del Mitre

    Parque Fotovoltaico Zárate: Embotelladora Matriz firma contrato clave de energía renovable

    Avanza el traslado a Zárate de Mercedes-Benz luego de cerrar su histórica planta en Virrey del Pino

    Zárate: Concejales recibieron a vecinos tras polémico desalojo en la rotonda de acceso a la ciudad

    Prefectura Zárate refuerza seguridad en el Río Paraná ante la llegada del verano

    Zárate reconoció a la Selección Argentina U17 de básquetbol que dirige Leo Gutiérrez en el Espacio DAM

    "A.del.A" vuelve a Zárate con una comedia que hizo reír a miles de espectadores

    Zárate: La Escuela de boxeo de Cristian Sánchez vive un fin de semana decisivo con peleas y un debut esperado

    Zárate 2030: el Municipio impulsa un plan de turismo con visión a cinco años

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La Escuela Técnica N°4 de Zárate se consolida primera entre 190 estudiantes de cinco países

    La Técnica N°4 de Zárate lidera una competencia internacional entre estudiantes de cinco países

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Casi detenida en el tiempo, aunque sin dejar de verlo pasar, Defensa evoca sus memorias de arrabal.

    Arquitectura colonial: la calle más antigua de Buenos Aires que cambió de nombre cinco veces
    Los premios se entregarán en Expoagro 2026 edición YPF Agro, del 10 al 13 de marzo, en el predio ferial de San Nicolás.

    San Nicolás: Ganadores del Premio Ternium Expoagro, innovación argentina que marca el futuro del agro

    Pergamino espera un verano caluroso: nuevas recomendaciones, alertas y cuidados

    Pergamino espera un verano caluroso: nuevas recomendaciones, alertas y cuidados

    La ceremonia está prevista para las 19.00 de este viernes. Rey, Panatteri, González, Reynoso, Bravo, Cuscuela, Baraybar, Mosquera y Santos prestarán juramento de ley.

    San Pedro: Juran los concejales electos y el oficialismo asegura votos para que Baraybar presida el Concejo

    Desde las 18 horas, la plaza ubicada en Av. San Martín y Av. Primera Junta será el escenario de la primera edición del Festival Herencia Gastronómica, una propuesta que invita a celebrar las raíces culturales y la identidad de las colectividades que forman parte de la historia de Junín. 

    Junín lanza la primera edición del Festival Herencia Gastronómica en la Plaza de los Inmigrantes