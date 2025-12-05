Zárate realizó su 1º Foro de Hospitalidad Corporativa y analizó cómo proyectarse como destino turístico

Se realizó en el Hotel ARX CEOS de la Ciudad de Zárate el 1° FORO de Hospitalidad Corporativa La Voz

El 1° Foro de Hospitalidad Corporativa se llevó a cabo en el Hotel ARX CEOS de Zárate y reunió a representantes del ámbito educativo, autoridades, actores industriales y miembros de la comunidad. La iniciativa, impulsada por estudiantes de la Tecnicatura Superior en Hotelería, buscó abrir un espacio de reflexión sobre el rol estratégico de la hospitalidad en el desarrollo local.

La iniciativa educativa que impulsó el debate regional Organizado por alumnos de primer año de la Tecnicatura Superior de Hotelería del ISFDyT N° 15 de Campana, el evento se desarrolló en el marco de la asignatura Prácticas Profesionales a cargo del profesor Raúl Blanch. El foro propuso un enfoque innovador: que estudiantes lideren un espacio de diálogo junto a especialistas y representantes institucionales, promoviendo una mirada interdisciplinaria sobre la construcción de ciudades más abiertas, accesibles y preparadas para recibir visitantes.

Una ciudad industrial que busca ampliar su identidad El eje del foro giró en torno a una pregunta estratégica para el futuro de Zárate: cómo lograr que una ciudad con fuerte perfil industrial pueda, a la vez, posicionarse como destino turístico. En el diálogo surgieron reflexiones sobre la importancia de diversificar la identidad local, fortalecer la oferta cultural y dinamizar la economía mediante nuevos servicios y experiencias vinculadas al turismo.

Hospitalidad como motor de desarrollo territorial Los participantes coincidieron en que la hospitalidad no sólo representa un atributo del sector hotelero, sino una herramienta transversal capaz de potenciar la cohesión social, el sentido de pertenencia y la profesionalización. También se destacó el valor de la cultura local, la identidad territorial y el talento de la comunidad como pilares para construir proyectos turísticos sostenibles y con impacto regional.

