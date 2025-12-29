lunes 29 de diciembre de 2025
    • Zárate invierte $56 millones en "Zara", la primera funcionaria no humana del país

    El Municipio de Zárate adjudicó el desarrollo de un chatbot con rango de directora general. Funcionará las 24 horas y tramitará expedientes.

    29 de diciembre de 2025 - 11:51
    “Zara” costará 56 millones de pesos y la creará una empresa santafecina

    La Voz

    El Municipio de Zárate adjudicó por más de 56 millones de pesos el desarrollo de “Zara”, un chatbot de Inteligencia Artificial que será incorporado formalmente a la estructura estatal como directora general no humana, sería la primera del país, con facultades administrativas y capacidad para atender reclamos y expedientes de los vecinos.

    Un chatbot con rango de directora general

    Mediante el Decreto Nº 606/25, el Ejecutivo local adjudicó a la empresa santafecina Full Mind Tech el desarrollo e implementación de “Zara”, por un monto total de $56.265.000. La firma está a cargo de José Ignacio Lucci y tiene domicilio en Villa Constitución, provincia de Santa Fe.

    La particularidad del proyecto radica en que el Municipio designó oficialmente a “Zara” como Directora General de Atención al Vecino No Humana, dependiente de la Subsecretaría de Innovación y Accesibilidad Digital. De esta manera, el sistema contará con atribuciones para tramitar expedientes, resolver reclamos y firmar resoluciones administrativas.

    Con esta decisión, Zárate se convierte en la primera ciudad de la Argentina en integrar formalmente un sistema de Inteligencia Artificial dentro de su estructura orgánica estatal.

    Atención permanente y eficiencia administrativa

    El intendente Marcelo Matzkin defendió la iniciativa al asegurar que “Zara no reemplaza a los trabajadores municipales, los potencia”, y destacó que permitirá una atención “más eficiente, constante y accesible, sin comprometer la calidad del servicio”.

    Según lo previsto, el chatbot estará disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, y permitirá realizar trámites, reclamos, solicitudes de turnos y consultas de manera inmediata. Además, ofrecerá respuestas personalizadas y derivará los casos a las áreas correspondientes cuando sea necesario.

    Desde la óptica ciudadana, el sistema apunta a reducir traslados, tiempos de espera y barreras de acceso, mientras que en el plano administrativo busca ampliar la escala de atención y optimizar recursos.

    IA, regulación provincial y apuesta estratégica

    La implementación de “Zara” tuvo impacto más allá del ámbito local. Días después de su designación, el gobernador Axel Kicillof estableció por primera vez reglas obligatorias para el uso de Inteligencia Artificial en el Estado bonaerense, inspiradas en el Reglamento de IA de la Unión Europea (AI Act).

    La normativa provincial clasifica los sistemas según cuatro niveles de riesgo: inaceptable, alto, limitado y nulo, fijando prohibiciones, evaluaciones de impacto y exigencias de transparencia según cada caso. Los chatbots informativos, como el de Zárate, quedan encuadrados dentro del riesgo limitado.

    En paralelo, Matzkin impulsa convertir a Zárate en un hub de IA en la Argentina, otorgando hasta 15 años de exención tributaria a empresas y startups vinculadas a la Inteligencia Artificial. La iniciativa busca sentar un precedente en innovación tecnológica, modernización del Estado y transformación productiva local.

