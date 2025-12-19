viernes 19 de diciembre de 2025
    • Zárate celebra la Navidad con una nueva edición del Paseo Comercial a Cielo Abierto

    La Municipalidad de Zárate organiza dos jornadas con espectáculos gratuitos, promociones comerciales y actividades culturales en el centro de la ciudad.

    19 de diciembre de 2025 - 11:33
    La Municipalidad de Zárate invita a la familia los días lunes 22 y martes 23 de diciembre, de 16:00 a las 23:00, a “CELEBRA NAVIDAD, PASEO COMERCIAL A CIELO ABIERTO”.&nbsp;

    archivo El Debate

    La ciudad de Zárate se prepara para vivir dos jornadas especiales con una nueva edición del Paseo Comercial a Cielo Abierto, una propuesta impulsada por el Municipio que combinará actividades culturales, shows en vivo y beneficios comerciales, en la previa de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

    Paseo Comercial a Cielo Abierto: cuándo y dónde se realiza

    El evento, denominado “Celebra Navidad, Paseo Comercial a Cielo Abierto”, se desarrollará los días lunes 22 y martes 23 de diciembre, en el horario de 16:00 a 23:00. El espacio elegido será la calle Justa Lima, en el tramo comprendido entre Belgrano y Castelli, uno de los principales corredores comerciales del casco céntrico.

    Durante ambas jornadas, vecinos y visitantes podrán recorrer los comercios del área mientras disfrutan de propuestas culturales pensadas para toda la familia. La iniciativa busca generar un entorno festivo y atractivo que incentive la circulación peatonal y fortalezca el movimiento económico local.

    Impulso a las ventas y participación de los comercios locales

    Desde la Municipalidad señalaron que el objetivo central del Paseo Comercial a Cielo Abierto es fomentar las ventas de los comercios del radio céntrico, promoviendo el consumo local en un contexto clave para el sector. En ese sentido, se invitó a los comerciantes a sumarse con promociones especiales, vidrieras temáticas y ambientaciones alusivas a la Navidad.

    “Esperamos vivir días llenos de movimiento, propuestas especiales y mucha convocatoria”, expresaron desde el Municipio, destacando la importancia del trabajo conjunto entre el Estado local y el sector privado para potenciar la actividad económica y fortalecer el comercio de cercanía.

    Shows gratuitos y una amplia grilla artística para toda la familia

    Uno de los principales atractivos del evento será la variada programación artística que se desarrollará de manera gratuita en distintos puntos del centro. Durante los dos días se presentarán músicos, bailarines y espectáculos infantiles, generando un clima festivo mientras el público recorre la oferta comercial.

    La grilla incluye las actuaciones de Rodrigo Girard, Hernán Mariluis, Tiempos de Tango (Club Campana), Charly Bueno, Rompiendo Rutina, Sergio Candy, Lucas de León, Adriana Monzón, Analía Tártara, Eugenia Ruffa, Andrea González, Amor de Cumbia, Lilita Franco, Arritmia (rock), Julio González, Dani Córdoba, LAEX, Emiliano Kb D’Ambrosio, Yanina Carro, La Circoneta y la participación especial de Papá Noel, El Elefante Trompita y Carlos Nubile con fileteado porteño, entre otros artistas.

    Además, se realizará una clase abierta de danza folclórica a cargo de Manuela Doyel, sumando una propuesta participativa que invita al público a formar parte activa de las celebraciones.

