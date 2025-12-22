Zárate: Conflicto judicial en Estancia Smithfield, vecinos reclaman elegir la administración del barrio

Conflicto judicial en Estancia Smithfield: un barrio que quiere elegir quien lo administre Google

Ubicado en una de las zonas más privilegiadas de Zárate, el barrio privado Estancia Smithfield atraviesa un conflicto judicial que enfrenta a los vecinos con la empresa desarrolladora, en una disputa que combina reclamos por la administración, la rendición de cuentas y el incumplimiento en la entrega de escrituras.

Estancia Smithfield y su origen histórico en Zárate El actual barrio privado se asienta sobre tierras que pertenecieron a la antigua Estancia Smithfield, vinculada al frigorífico británico que funcionó en Zárate a comienzos del siglo XX. El enclave formó parte de un entramado urbano y cultural de impronta inglesa, junto al golf, el tenis y viviendas destinadas a trabajadores de la empresa, aprovechando la barranca natural del río Paraná.

El conflicto judicial entre vecinos y la desarrolladora Según explicó el abogado Jorge Alonso, representante de un grupo de propietarios, la empresa Eidico Cardón prometió la escrituración de las unidades en un plazo máximo de diez años, compromiso que no fue cumplido. En 2021 se iniciaron dos demandas: una para exigir las escrituras y otra para reclamar el cambio de la administración y la rendición de cuentas.

Reclamos por la administración y auditorías contables En abril de 2024, una asamblea extraordinaria resolvió por amplia mayoría reemplazar a la administración, decisión que la desarrolladora no reconoció. Informes judiciales posteriores detectaron presuntas irregularidades en el manejo de fondos, incluyendo deudas impositivas y pagos no autorizados, mientras los vecinos aguardan una resolución judicial que defina el futuro del barrio.

Temas Zárate

Judiciales

Vecinos

escrituras