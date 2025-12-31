Zárate: Atucha II avanza el proyecto clave para el almacenamiento seguro del combustible nuclear

Nucleoeléctrica alcanzó un nuevo hito en el Proyecto de Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados (ASECG II), que ya presenta un 38 % de avance, con la fabricación y llegada de una grúa pórtico de última generación, la segunda de este tipo en el país.

Nucleoeléctrica Argentina concretó un nuevo avance en el Proyecto de Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II), una obra estratégica para la Central Nuclear Atucha II en Lima partido de Zárate . La incorporación de una grúa pórtico de última generación marca un paso clave en una iniciativa que ya alcanza el 38 % de ejecución.

El nuevo equipamiento, fabricado por la empresa mendocina IMPSA, fue diseñado a partir de una especificación técnica desarrollada íntegramente por la Gerencia de Proyectos de Nucleoeléctrica. Se trata de la segunda grúa pórtico de estas características en todo el país y cuenta con un diseño innovador que permitirá mover y posicionar con máxima precisión los canastos que contienen los elementos combustibles gastados.

La llegada de esta grúa representa un salto tecnológico relevante, ya que será una pieza central durante las tareas de almacenamiento en seco, garantizando operaciones seguras y eficientes en una etapa crítica del ciclo de vida del combustible nuclear.

El Proyecto ASECG II es considerado esencial para asegurar la continuidad operativa de Atucha II y cumplir con los estándares internacionales de gestión responsable del combustible nuclear. Durante su funcionamiento, las centrales nucleares almacenan los elementos combustibles gastados en piletas de decaimiento, cuya capacidad es limitada.

Por ese motivo, el almacenamiento en seco se ha convertido en la solución adoptada por los países con industria nuclear desarrollada, al ofrecer mayores niveles de seguridad, eficiencia y sostenibilidad a largo plazo. En el caso de Atucha II, se estima que la capacidad de las piletas actuales se alcanzará hacia diciembre de 2027, lo que refuerza la necesidad de avanzar en tiempo y forma con esta infraestructura.

Obras en marcha y puesta en servicio prevista para 2026

En paralelo, ya se completaron importantes obras civiles, entre ellas la construcción de la base de hormigón de alta resistencia donde se emplazarán los silos de almacenamiento. Además, continúan los trabajos vinculados a la fabricación de los componentes del sistema, como contenedores, tapas blindadas y estructuras metálicas de apoyo.

El diseño del ASECG II incorpora un sistema de ventilación pasiva que permite mantener la temperatura dentro de rangos seguros sin requerir energía eléctrica ni intervención humana, incrementando la confiabilidad del sistema en el largo plazo. La instalación y puesta en marcha de la grúa pórtico está prevista para principios de 2026 y demandará aproximadamente cuatro meses.

Con este proyecto, Nucleoeléctrica reafirma su compromiso con la innovación tecnológica, la seguridad nuclear y la generación eléctrica eficiente, consolidando una obra clave para el futuro energético del país.