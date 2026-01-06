Vitto Benvenutto: "Mi Sueño es llegar a ser jugador profesional de Premier Pádel"

Vitto Benvenutto en el estudio de La Opinión Play durante la entrevista en Fuera de Página.

Con 12 años, Vitto Benvenutto se convirtió en uno de los nombres propios del pádel juvenil argentino y en una de las grandes promesas deportivas de Pergamino . El 2025 marcó un antes y un después en su carrera: finalizó como Nº 1 del ranking argentino Sub 12, ganó 11 torneos a lo largo del año y logró clasificarse al FIP Promises Finals 2025 , el Máster que reunió a las ocho mejores parejas del mundo. Ahora, con la ilusión renovada, se prepara para afrontar un nuevo desafío: su primer año en la categoría Sub 14.

Vitto fue protagonista del programa Fuera de Página de La Opinión Play , donde repasó su recorrido deportivo, habló de un año inolvidable y dejó en claro cuál es su gran sueño: “Llegar a ser jugador profesional de Premier Pádel” .

Antes de destacarse en el pádel tuvo su primer vínculo con el deporte a través del fútbol. “Arranqué jugando al fútbol en Douglas, desde muy chiquito” , recordó durante la entrevista. Sin embargo, el pádel siempre estuvo presente en su entorno familiar y, casi sin darse cuenta, comenzó a inclinarse cada vez más por este deporte.

A los 9 años tomó una decisión que marcaría su camino. “Empecé a entrenar, a jugar torneos y me tuve que decidir. Me incliné por el pádel”, explicó. ¿Qué fue lo que lo atrapó? “Me gustó mucho el juego. En el fútbol sos parte de un equipo grande; en el pádel también es un equipo, pero somos solo dos y tenés más protagonismo. Me terminó gustando más”. Desde entonces, su evolución fue tan rápida como constante: torneos locales en Pergamino, luego competencias provinciales, nacionales y, finalmente, internacionales.

Vitto Benvenutto

Títulos, viajes y crecimiento

El 2025 fue, sin exagerar, un año extraordinario para Vitto Benvenutto. A lo largo de la temporada ganó 11 torneos: nueve en Argentina y dos en Europa, consolidándose como uno de los jugadores más destacados de su categoría.

En el plano internacional, fue campeón en los cuatro torneos FIP Promises que disputó: los dos realizados en Buenos Aires y los de Valencia (España) y Perugia (Italia). Estos resultados le permitieron ubicarse entre las ocho mejores parejas del ranking mundial Sub 12 y clasificarse a la FIP Promises Finals, disputadas del 19 al 21 de diciembre en Alicante, España.

En ese prestigioso Máster, Vitto compitió junto al italiano Alessandro Cullari y finalizaron en el quinto puesto. “Estaban los ocho mejores parejas del mundo y le ganamos a la pareja que entraba como Nº 1. Después tuvimos partidos muy complicados, pero terminar quintos fue muy bueno”, relató.

Dominio a nivel nacional

A nivel argentino, el dominio fue total. Benvenutto cerró el año como Nº 1 del país en la categoría Sub 12 tras ganar los cuatro torneos del Circuito Next Gen, en los que formó dupla con Octavio Garrett, jugador de Roque Pérez.

Además, tuvo una actuación sobresaliente en los torneos nacionales organizados por la Asociación de Pádel Argentino (APA): se consagró campeón en dos, fue finalista en uno y alcanzó las semifinales en otros dos. “Llegar a semifinales o finales ya era un premio para mí”, expresó con humildad.

Beca y proyección internacional

Otro de los grandes hitos del año llegó en Córdoba, cuando Vitto se consagró campeón del Máster de Talentos organizado por la Academia Nastic de Barcelona. Allí fue elegido como uno de los dos jugadores MVP del torneo, logro que le permitió obtener una beca para continuar su formación. “Ganar ese torneo y la beca fue algo muy lindo”, señaló, destacando la importancia de seguir sumando experiencias que potencien su crecimiento deportivo y personal.

Rutina, escuela y entrenamiento

Más allá de los viajes y las competencias, Vitto mantiene una rutina diaria ordenada y exigente. Asiste al Colegio San Agustín, institución que acompaña su desarrollo deportivo y le brinda flexibilidad cuando debe viajar al exterior o a otras provincias. “Voy a la escuela, después vengo a entrenar a Top Ten, termino a las 17:00 y después me voy a casa a descansar”, contó sobre su rutina diaria en época de clases. Esa constancia es una de las claves de su evolución.

En cuanto a su perfil como jugador, se define como ofensivo. “Juego del lado del revés, por la izquierda. Me siento fuerte en el ataque”, explicó, aunque también reconoce aspectos a mejorar: “Tengo que trabajar más la defensa, los globos y las chiquitas”.

Un nuevo desafío: Sub 14

El 2026 marcará el inicio de una nueva etapa: ya dejó la categoría Sub 12 y comenzará a competir en Sub 14. “El primer año capaz es más complicado, pero si entrenamos bien podemos estar bastante bien”, analizó con madurez.

En los próximos días viajará a Mendoza para entrenar en la Academia de Joselo Velozo, buscando fortalecer lo físico y lo técnico de cara a una temporada que se presenta exigente. Cuando se le pregunta por su gran objetivo, no duda. “Llegar a ser jugador profesional de Premier Pádel”, responde con convicción.

Con una carrera en pleno crecimiento, el respaldo de su familia, entrenadores y sponsors, y una mentalidad enfocada en el trabajo diario, Vitto Benvenutto trabaja para mejorar día a día. El salto a Sub 14, los entrenamientos intensivos y la proyección internacional aparecen como los próximos desafíos en una carrera. Pergamino sigue de cerca la evolución de un talento que ya compite con los mejores y que se anima a soñar en grande.