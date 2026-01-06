martes 06 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Vitto Benvenutto: "Mi Sueño es llegar a ser jugador profesional de Premier Pádel"

    El pergaminense de 12 años ya es uno de los nombres destacados del pádel juvenil argentino. Con trabajo, crecimiento y un sueño claro inicia su etapa en Sub 14.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    6 de enero de 2026 - 15:19
    Vitto Benvenutto en el estudio de La Opinión Play durante la entrevista en Fuera de Página.

    Vitto Benvenutto en el estudio de La Opinión Play durante la entrevista en Fuera de Página.

    LA OPINION

    Con 12 años, Vitto Benvenutto se convirtió en uno de los nombres propios del pádel juvenil argentino y en una de las grandes promesas deportivas de Pergamino. El 2025 marcó un antes y un después en su carrera: finalizó como Nº 1 del ranking argentino Sub 12, ganó 11 torneos a lo largo del año y logró clasificarse al FIP Promises Finals 2025, el Máster que reunió a las ocho mejores parejas del mundo. Ahora, con la ilusión renovada, se prepara para afrontar un nuevo desafío: su primer año en la categoría Sub 14.

    Lee además
    Ezequiel Muñoz ya se entrena con el plantel de Gimnasia de Mendoza que dirige Ariel Broggi.

    Ezequiel Muñoz, nuevo refuerzo del ascendido Gimnasia de Mendoza
    Racing buscará dar vuelta la serie de local en el estadio “Carlos Morales”.

    Racing perdió en Chivilcoy y deberá revertir la serie en el "Carlos Morales"

    Vitto fue protagonista del programa Fuera de Página de La Opinión Play, donde repasó su recorrido deportivo, habló de un año inolvidable y dejó en claro cuál es su gran sueño: “Llegar a ser jugador profesional de Premier Pádel”.

    Embed

    Del fútbol al pádel

    Antes de destacarse en el pádel tuvo su primer vínculo con el deporte a través del fútbol. “Arranqué jugando al fútbol en Douglas, desde muy chiquito”, recordó durante la entrevista. Sin embargo, el pádel siempre estuvo presente en su entorno familiar y, casi sin darse cuenta, comenzó a inclinarse cada vez más por este deporte.

    A los 9 años tomó una decisión que marcaría su camino. “Empecé a entrenar, a jugar torneos y me tuve que decidir. Me incliné por el pádel”, explicó. ¿Qué fue lo que lo atrapó? “Me gustó mucho el juego. En el fútbol sos parte de un equipo grande; en el pádel también es un equipo, pero somos solo dos y tenés más protagonismo. Me terminó gustando más”. Desde entonces, su evolución fue tan rápida como constante: torneos locales en Pergamino, luego competencias provinciales, nacionales y, finalmente, internacionales.

    Vitto Benvenutto

    Títulos, viajes y crecimiento

    El 2025 fue, sin exagerar, un año extraordinario para Vitto Benvenutto. A lo largo de la temporada ganó 11 torneos: nueve en Argentina y dos en Europa, consolidándose como uno de los jugadores más destacados de su categoría.

    En el plano internacional, fue campeón en los cuatro torneos FIP Promises que disputó: los dos realizados en Buenos Aires y los de Valencia (España) y Perugia (Italia). Estos resultados le permitieron ubicarse entre las ocho mejores parejas del ranking mundial Sub 12 y clasificarse a la FIP Promises Finals, disputadas del 19 al 21 de diciembre en Alicante, España.

    En ese prestigioso Máster, Vitto compitió junto al italiano Alessandro Cullari y finalizaron en el quinto puesto. “Estaban los ocho mejores parejas del mundo y le ganamos a la pareja que entraba como Nº 1. Después tuvimos partidos muy complicados, pero terminar quintos fue muy bueno”, relató.

    Live Blog Post
    Embed - La Opinión Play on Instagram: "Vitto Benvenutto, el talento del pádel de Pergamino, brilla en el mundial Sub 12. Con solo 12 años, se ubicó en el Top 8 del ranking FIP y logró el 5° puesto en las FIP Promises Finals de Alicante junto al italiano Alessandro Cullari. ¡Orgullo local! #FueraDePágina, lunes a viernes, de 10 a 12, en La Opinión Play. #VittoBenvenutto #Padel #FIPPromises #LaOpinionPlay"
    View this post on Instagram

    Dominio a nivel nacional

    A nivel argentino, el dominio fue total. Benvenutto cerró el año como Nº 1 del país en la categoría Sub 12 tras ganar los cuatro torneos del Circuito Next Gen, en los que formó dupla con Octavio Garrett, jugador de Roque Pérez.

    Además, tuvo una actuación sobresaliente en los torneos nacionales organizados por la Asociación de Pádel Argentino (APA): se consagró campeón en dos, fue finalista en uno y alcanzó las semifinales en otros dos. “Llegar a semifinales o finales ya era un premio para mí”, expresó con humildad.

    Beca y proyección internacional

    Otro de los grandes hitos del año llegó en Córdoba, cuando Vitto se consagró campeón del Máster de Talentos organizado por la Academia Nastic de Barcelona. Allí fue elegido como uno de los dos jugadores MVP del torneo, logro que le permitió obtener una beca para continuar su formación. “Ganar ese torneo y la beca fue algo muy lindo”, señaló, destacando la importancia de seguir sumando experiencias que potencien su crecimiento deportivo y personal.

    Rutina, escuela y entrenamiento

    Más allá de los viajes y las competencias, Vitto mantiene una rutina diaria ordenada y exigente. Asiste al Colegio San Agustín, institución que acompaña su desarrollo deportivo y le brinda flexibilidad cuando debe viajar al exterior o a otras provincias. “Voy a la escuela, después vengo a entrenar a Top Ten, termino a las 17:00 y después me voy a casa a descansar”, contó sobre su rutina diaria en época de clases. Esa constancia es una de las claves de su evolución.

    En cuanto a su perfil como jugador, se define como ofensivo. “Juego del lado del revés, por la izquierda. Me siento fuerte en el ataque”, explicó, aunque también reconoce aspectos a mejorar: “Tengo que trabajar más la defensa, los globos y las chiquitas”.

    Un nuevo desafío: Sub 14

    El 2026 marcará el inicio de una nueva etapa: ya dejó la categoría Sub 12 y comenzará a competir en Sub 14. “El primer año capaz es más complicado, pero si entrenamos bien podemos estar bastante bien”, analizó con madurez.

    En los próximos días viajará a Mendoza para entrenar en la Academia de Joselo Velozo, buscando fortalecer lo físico y lo técnico de cara a una temporada que se presenta exigente. Cuando se le pregunta por su gran objetivo, no duda. “Llegar a ser jugador profesional de Premier Pádel”, responde con convicción.

    Con una carrera en pleno crecimiento, el respaldo de su familia, entrenadores y sponsors, y una mentalidad enfocada en el trabajo diario, Vitto Benvenutto trabaja para mejorar día a día. El salto a Sub 14, los entrenamientos intensivos y la proyección internacional aparecen como los próximos desafíos en una carrera. Pergamino sigue de cerca la evolución de un talento que ya compite con los mejores y que se anima a soñar en grande.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ezequiel Muñoz, nuevo refuerzo del ascendido Gimnasia de Mendoza

    Racing perdió en Chivilcoy y deberá revertir la serie en el "Carlos Morales"

    Raimundo Nus enfrenta un nuevo desafío: cruzar los Andes por la ruta sanmartiniana

    Douglas Haig comienza el armado del plantel para el Federal A 2026

    Racing busca dar el primer paso hacia las semifinales del Regional

    Tenis de mesa: el club Banco Provincia fue sede de su primer torneo del circuito TMT

    Pergamino será sede del Nacional Juvenil de Atletismo Copar 2026

    Brenda Bernard despidió el 2025 con un segundo puesto en Junín

    Gonzalo Baglivo no seguirá en Douglas y jugará la Primera Nacional con Colegiales

    Juliano Almeida se consagró campeón bonaerense y coronó un año inolvidable

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Las estafas virtuales continúan golpeando a los vecinos de San Nicolás, dejando pérdidas millonarias y preocupación entre la población.

    Estafas virtuales en San Nicolás: ya son tres víctimas y más de 200 millones perdidos
    El futbolista ramallense Bautista Godoy se consagró campeón de la Coppa Italia Dilettanti de la región de Calabria junto al DB Rossoblù Città di Luzzi, que derrotó 2-1 a ASD Deliese en la final del certamen correspondiente a la categoría Eccellenza.

    El futbolista de Ramallo Bautista Godoy, campeón de la Copa Italia en Calabria con DB Rossoblù Città di Luzzi

    Este martes, el grupo sampedrino Seis Octavos participará de la instancia final del Pre Cosquín en Córdoba. 

    Seis Octavos de San Pedro busca su lugar en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín con gran expectativa

    Salud: retiran del mercado leche de fórmula para bebés por la presencia de una toxina bacteriana

    Salud: retiran del mercado leche de fórmula para bebés por la presencia de una toxina bacteriana

    Vitto Benvenutto en el estudio de La Opinión Play durante la entrevista en Fuera de Página. video

    Vitto Benvenutto: "Mi Sueño es llegar a ser jugador profesional de Premier Pádel"