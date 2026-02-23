lunes 23 de febrero de 2026
    • El ciclismo abrió su calendario 2026 en el circuito El Panorámico

    Con 163 competidores en pista, la primera fecha tuvo como pergaminenses destacados a Juan Cintora, segundo en Elite, y a Jorge Gallo, ganador en Máster D.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    23 de febrero de 2026 - 13:39
    El podio de la categoría Elite con el pergaminense Juan Cintora en el segundo lugar.

    El podio de la categoría Elite con el pergaminense Juan Cintora en el segundo lugar.

    La competencia, que había sido reprogramada por cuestiones climáticas -originalmente prevista para el domingo 15 de febrero-, ofreció un espectáculo vibrante en cada una de las categorías. El público acompañó y le dio marco a una verdadera fiesta del deporte pedal.

    Juan Cintora y Jorge Gallo, protagonistas locales

    Las actuaciones más sobresalientes de ciclistas pergaminenses fueron las de Juan Cintora (Team Fornara) y Jorge Gallo. Cintora fue protagonista en la prueba principal de la jornada, la categoría Elite, que cerró el programa de competencias. En un final electrizante, el ciclista local se quedó con el segundo puesto, coronando una actuación de nivel ante su gente. El ganador fue el olavarriense Facundo Dumerauf, mientras que el podio lo completaron Matías Abu (3°), Justin Joachim -La Luisa- (4°) y Hugo Velázquez -San Nicolás- (5°), cerrando el Top 5 de una carrera intensa y estratégica.

    Por su parte, Jorge Gallo se adjudicó el triunfo en la categoría Máster D, ratificando su vigencia y experiencia en el pelotón. Su desempeño fue uno de los puntos altos de la jornada y recibió el reconocimiento del público local. Otro ciclista local que se metió en el Top 5 fue Juliano Almeida, cuarto en la categoría Menores de 45 años.

    Jorge Gallo podio
    El pergaminense Jorge Gallo en el lugar más alto del podio en la categoría Máster D.

    El pergaminense Jorge Gallo en el lugar más alto del podio en la categoría Máster D.

    Además del buen marco de corredores y espectadores, la organización estuvo a la altura para llevar adelante un evento que marcó el inicio formal del calendario competitivo en Pergamino . El próximo festival ciclístico en El Panorámico ya tiene fecha confirmada: será el 15 de marzo.

    PRINCIPALES POSICIONES

    ELITE

    1° Facundo Dumerauf

    2° Juan Cintora

    3° Matías Abu

    4° Justin Joachim

    5° Hugo Velázquez

    MASTER A

    1° “Leo” López

    2° Jorge Martínez

    3° Martín Pérez

    4° Lucas Tosco

    5° Jonathan Jerez

    MASTER C

    1° Darío Piñeiro

    2° Marcos Pérez

    3° Horacio Rossetti

    4° Darío Pagliarisi

    5° Fabián Sanz

    DAMAS

    1° Magali Velázquez

    2° Carla Grillo

    3° Victoria Cassol

    4° María Ríos

    5° Mayra Lara

    MAYORES DE 45 AÑOS

    1° Rubén Gómez

    2° Madrea

    3° Ismael Otoño

    4° David Ojeda

    5° Romero

    MENORES DE 45 AÑOS

    1° Molina

    2° Pissani

    3° Agustín Sansone

    4° Juliano Almeida

    5° Facundo Varela

    MASTER D

    1° Jorge Gallo

    2° David Young

    3° Mario Giuliano

    4° Adrián García

    5° Pablo Carini

