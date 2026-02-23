El ciclismo abrió su calendario 2026 en el circuito El Panorámico

El podio de la categoría Elite con el pergaminense Juan Cintora en el segundo lugar.

Con una destacada convocatoria de 163 competidores y alrededor de 500 espectadores, este domingo se puso en marcha la temporada 2026 de ciclismo en Pergamino en el tradicional circuito El Panorámico, con la organización del Club Ciclistas Unidos Pergamino.

La competencia, que había sido reprogramada por cuestiones climáticas -originalmente prevista para el domingo 15 de febrero-, ofreció un espectáculo vibrante en cada una de las categorías. El público acompañó y le dio marco a una verdadera fiesta del deporte pedal.

Juan Cintora y Jorge Gallo, protagonistas locales Las actuaciones más sobresalientes de ciclistas pergaminenses fueron las de Juan Cintora (Team Fornara) y Jorge Gallo. Cintora fue protagonista en la prueba principal de la jornada, la categoría Elite, que cerró el programa de competencias. En un final electrizante, el ciclista local se quedó con el segundo puesto, coronando una actuación de nivel ante su gente. El ganador fue el olavarriense Facundo Dumerauf, mientras que el podio lo completaron Matías Abu (3°), Justin Joachim -La Luisa- (4°) y Hugo Velázquez -San Nicolás- (5°), cerrando el Top 5 de una carrera intensa y estratégica.

Por su parte, Jorge Gallo se adjudicó el triunfo en la categoría Máster D, ratificando su vigencia y experiencia en el pelotón. Su desempeño fue uno de los puntos altos de la jornada y recibió el reconocimiento del público local. Otro ciclista local que se metió en el Top 5 fue Juliano Almeida, cuarto en la categoría Menores de 45 años.

Jorge Gallo podio El pergaminense Jorge Gallo en el lugar más alto del podio en la categoría Máster D. CLUB CICLISTAS UNIDOS PERGAMINO Además del buen marco de corredores y espectadores, la organización estuvo a la altura para llevar adelante un evento que marcó el inicio formal del calendario competitivo en Pergamino . El próximo festival ciclístico en El Panorámico ya tiene fecha confirmada: será el 15 de marzo. PRINCIPALES POSICIONES ELITE 1° Facundo Dumerauf 2° Juan Cintora 3° Matías Abu 4° Justin Joachim 5° Hugo Velázquez MASTER A 1° “Leo” López 2° Jorge Martínez 3° Martín Pérez 4° Lucas Tosco 5° Jonathan Jerez MASTER C 1° Darío Piñeiro 2° Marcos Pérez 3° Horacio Rossetti 4° Darío Pagliarisi 5° Fabián Sanz DAMAS 1° Magali Velázquez 2° Carla Grillo 3° Victoria Cassol 4° María Ríos 5° Mayra Lara MAYORES DE 45 AÑOS 1° Rubén Gómez 2° Madrea 3° Ismael Otoño 4° David Ojeda 5° Romero MENORES DE 45 AÑOS 1° Molina 2° Pissani 3° Agustín Sansone 4° Juliano Almeida 5° Facundo Varela MASTER D 1° Jorge Gallo 2° David Young 3° Mario Giuliano 4° Adrián García 5° Pablo Carini

