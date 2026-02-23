El ciclismo abrió su calendario 2026 en el circuito El Panorámico

Con una destacada convocatoria de 163 competidores y alrededor de 500 espectadores, este domingo se puso en marcha la temporada 2026 de ciclismo en Pergamino en el tradicional circuito El Panorámico, con la organización del Club Ciclistas Unidos Pergamino.
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Con 163 competidores y unos 500 espectadores, comenzó la temporada 2026 en el circuito El Panorámico, con organización del Club Ciclistas Unidos Pergamino. Entre los pergaminenses se destacaron Juan Cintora, segundo en la categoría Elite detrás de Facundo Dumerauf, y Jorge Gallo, ganador en Máster D. Además, Juliano Almeida fue cuarto en Menores de 45 años. La jornada, reprogramada por cuestiones climáticas, ofreció carreras vibrantes y un gran marco de público en una verdadera fiesta del ciclismo local. Más en www.laopinionline.ar"
