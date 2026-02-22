Amparo Barbieri, de Comunicaciones al sueño mundialista con Las Panteritas U17

A los 15 años, Amparo Barbieri vive un presente que combina formación, competencia y un objetivo tan claro como ambicioso: ganarse un lugar en la selección argentina femenina de voleibol U17 que disputará el Campeonato Mundial de la categoría. Surgida del Club Comunicaciones , la punta pergaminense integra desde 2024 el proceso de concentraciones de Las Panteritas y continúa dando pasos firmes.

La semana pasada fue parte del plantel nacional que compitió en la Liga Federal en San Juan -donde Las Panteritas U17 participaron como un equipo más dentro del certamen- y desde este lunes al sábado próximo volverá a concentrar en Rosario, en una nueva convocatoria del staff de selecciones nacionales.

Cada instancia suma experiencia en un camino que tiene como meta el Mundial U17 , que se disputará del 5 al 15 de agosto en Santiago de Chile . En diálogo con Fuera de Página , el programa de La Opinión Play y FM 105.1 , que se emite de lunes a viernes de 10:00 a 12:00, repasó su recorrido y compartió sus sensaciones sobre esta etapa que atraviesa.

Liga Federal y roce de alto nivel

Su reciente participación en la Liga Federal significó una experiencia de crecimiento. “Hubo mucho nivel, muchos equipos, recontenta por haber participado, muy lindo todo”, expresó sobre el torneo disputado en San Juan.

No fue su primera experiencia con la camiseta argentina. Dentro del proceso U17 ya había disputado un amistoso en Chaco frente a un club italiano, además de otras concentraciones. La dinámica es exigente y constante. “Convocan a jugadoras de todos lados, de todas las provincias, ahora vamos a Rosario y es una semana con doble turno más gimnasio y también puede haber algún amistoso con un equipo de Rosario. Después tenemos que esperar el próximo mes para otra nueva convocatoria”, explicó.

El grupo está conformado por jugadoras de distintos puntos del país y la competencia interna es fuerte. “La verdad es que hay muchas chicas muy buenas, grandes jugadoras de todos los lugares y clubes. Espero tener la suerte de ir y participar en el Mundial. Sería lo máximo”, afirmó con la ilusión intacta.

Amparo Barbieri La punta del club Comunicaciones durante la entrevista en La Opinión Play. LA OPINION

De Comu a la selección

La historia de Amparo con el vóleibol comenzó muy temprano y siempre ligada a Comunicaciones. “Yo arranqué a los seis años a jugar al vóley. Hice otros deportes, como gimnasia artística, pero me quedé con el vóley. Siempre en Comu y después empezaron a llamarme para la selección”, recordó.

Con 1,79 metros de altura, se desempeña como punta, una posición clave en el armado de un equipo. “La posición de punta es la que va por cuatro, o sea, por los extremos, y la que ataca, defiende, recibe, saca... De todo un poco”, describió, dando cuenta de la versatilidad que exige el rol.

En el plano local, 2025 fue altamente positivo. “Con ‘Comu’, re bien, en el torneo local. En Sub 18 salimos campeonas y en Sub 16 quedamos segundas, las dos finales fueron contra Argentino”, recordó.

Una familia atravesada por el vóley

El deporte es una marca registrada en la familia Barbieri. Su papá, Oscar, tuvo una extensa trayectoria como jugador y sigue vinculado a la actividad. Su hermana mayor, Catalina (18), también surgió de Comunicaciones y luego, jugó en Boca Juniors y Glorias Argentinas de Mataderos.

Además, comparte historia con otra pergaminense que alcanzó una meta internacional: Bernardita Aguilar Toranza, también formada en Comunicaciones, quien en 2025 disputó el Mundial U21 en Indonesia. “Con ‘Berni’ siempre, de chiquitas jugamos en ‘Comu’, jugamos juntas también y con mi hermana”, contó. El antecedente cercano confirma que el sueño mundialista de Amparo es posible.

Aprendizaje constante y futuro

Durante las concentraciones, el contacto con entrenadores de jerarquía también deja enseñanzas. Amparo contó que Daniel Castellani (entrenador principal de la Selección Argentina Femenina, Las Panteras, desde 2023, y medallista olímpico en Seúl 1988), suele participar en algunos entrenamientos: “A veces va, nos da algunos tips para los entrenamientos mismos. Es más, en San Juan también fue a ayudarnos un poco”.

Al momento de definirse como jugadora, eligió destacar un valor humano: “Me dicen mucho que soy muy compañera”. Y, con autocrítica, reconoció un aspecto a mejorar: “Tengo que trabajar un poquito más la recepción”. Su ambición va más allá del Mundial U17. “Quiero llegar alto, quiero jugar en la selección mayor”, afirmó.

Pergamino, semillero que crece

El vóleibol femenino pergaminense atraviesa un momento de expansión, con mayor cantidad de jugadoras y categorías en los clubes. Amparo lo percibe desde adentro: “Los clubes de Pergamino ahora tienen un montón de jugadoras. Y muy buenas también”.

En ese contexto, su presente simboliza el crecimiento de una base formativa sólida y el potencial de la ciudad para proyectar talentos al ámbito nacional.

A seis meses del Mundial U17 en Chile, el desafío es sostener el rendimiento y aprovechar cada convocatoria. El sueño está claro y el camino ya comenzó. Desde Pergamino, otra jugadora de la cantera de Comunicaciones trabaja en silencio para vestir la celeste y blanca en una cita mundialista.