lunes 23 de febrero de 2026
    • Pergamino Básquet recibe a Pico FC en busca del triunfo perdido

    El equipo de la ciudad será local en el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”, con la urgencia de cortar una racha de 12 derrotas consecutivas en la Liga Argentina.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    23 de febrero de 2026 - 07:00
    El plantel y el cuerpo técnico de Pergamino Básquet, unidos en busca de cortar la racha negativa.

    El plantel y el cuerpo técnico de Pergamino Básquet, unidos en busca de cortar la racha negativa.

    PRENSA CENTENARIO DE VENADO TUERTO

    Con 12 derrotas consecutivas y penúltimo en la Conferencia Sur de la Liga Argentina, Pergamino Básquet se prepara para enfrentar este lunes a las 21:00 a Pico FC en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”, en un partido que puede marcar un punto de inflexión en su lucha por evitar el último puesto y mantener la categoría.

    El canadiense Emanual Shepherd fue el máximo anotador de Pergamino y del partido con 19 puntos.

    Pergamino Básquet sumó una nueva derrota y la racha negativa se estira
    Pergamino Básquet no logra despegar: peleó ante La Unión pero no pudo cantar victoria.

    Pergamino Básquet cerró la seguidilla de local con otra derrota

    El equipo dirigido por Daniel Maffei llega al encuentro con la urgencia de sumar un triunfo que le devuelva confianza y le permita encaminarse a lograr la permanencia, a seis partidos del cierre de la Fase Regular.

    El conjunto pergaminense vive un presente adverso que se prolonga desde hace semanas (su último triunfo fue el 8 de enero ante Rocamora de visitante). La derrota más reciente, el jueves como visitante frente a Centenario de Venado Tuerto por 73 a 67, significó la duodécima caída consecutiva. En ese partido, el canadiense Emanual Shepherd volvió a destacarse con 19 puntos, mientras que Juan Martín Bello aportó 13 y el estadounidense Simon Chadbourne sumó 12 unidades, pero el esfuerzo colectivo no alcanzó para romper la mala racha.

    Previo a esa salida a la ruta, Pergamino Básquet había tenido una seguidilla de tres partidos como local donde tampoco logró festejar: cayó frente a Deportivo Viedma (65-78), Unión de Mar del Plata (86-88) y La Unión de Colón (90-95). Pese a las derrotas, el equipo mostró avances y actitud en los últimos compromisos, aunque sigue faltando mantener la intensidad durante los 40 minutos.

    Pico FC, un rival sólido

    El Decano llega a Pergamino con récord de 14 triunfos y 9 derrotas, ubicado en el sexto lugar de la Conferencia Sur. Con un plantel consolidado, el equipo pampeano es considerado uno de los conjuntos más sólidos de la zona media-alta de la tabla, capaz de combinar juego colectivo y experiencia. Para Pergamino, será un encuentro donde la concentración defensiva, la efectividad en los tiros y los rebotes serán determinantes.

    El “Dorado Merlo” será escenario de un duelo en el que el local buscará cortar la racha negativa y sumar un triunfo que le permita mantener la fe en la lucha por la permanencia. La motivación de volver a ganar en casa será un factor clave para intentar revertir la situación.

    Oportunidad de renacer en casa

    El equipo del “Loro” Maffei ha trabajado luego de la caída en Venado Tuerto en aspectos fundamentales: ajustes defensivos, preparación física y estrategias ofensivas. La principal vía de gol sigue siendo Shepherd, quien con su capacidad de penetrar el aro se ha convertido en un referente del equipo. Junto a él, jugadores como Bello, Nicolás Rodríguez y Chadbourne deberán sostener la intensidad y aportar tanto en ataque como en defensa para intentar equilibrar un plantel que ha sufrido altibajos en los últimos encuentros.

    Otro factor que podría inclinar la balanza será el aporte de los jugadores pergaminenses, quienes deberán aprovechar la energía de su público y la familiaridad con el estadio para contrarrestar a un rival sólido como Pico FC.

    Lo que viene en la recta final

    Tras el partido de mañana ante Pico FC, Pergamino Básquet afrontará un calendario extremadamente exigente que definirá su futuro en la Conferencia Sur. El sábado próximo a las 21:30 recibirá a Gimnasia y Esgrima de La Plata (4°). El miércoles 4 de marzo visitará a Ciclista de Junín (15°), un duelo que puede ser clave para mantenerse cerca de la salvación.

    El sábado 13 llegará el turno de visitar a Racing de Avellaneda (10°). Luego, el domingo 21 enfrentará de local al puntero Provincial de Rosario, un partido de máxima dificultad. Y el miércoles 25 cerrará la Fase Regular visitando a Deportivo Norte de Armstrong (17°), en un duelo directo que podría ser decisivo para evitar el descenso.

    Cada uno de estos encuentros tiene carácter de final y Pergamino tiene poco margen de error para llegar con la permanencia asegurada al partido ante Deportivo Norte. La clave estará en consolidar la identidad del equipo y mantener la intensidad los 40 minutos.

