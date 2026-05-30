Joaquín Debeljuh completó el Desafío Ruta 40 y sigue firme en el Latinoamericano

Joaquín Debeljuh Taruselli cumplió con éxito uno de los mayores desafíos de la temporada al completar la 13ª edición del Desafío Ruta 40 , competencia que se disputó entre el domingo y el viernes en las provincias de San Juan y Mendoza y que constituyó la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC).

Representando oficialmente a RVM Argentina y a bordo de una RVM Rally 450 R , el piloto de Acevedo-Pergamino logró finalizar una de las pruebas más exigentes del calendario internacional, ubicándose en el puesto 21 de la categoría Rally 2 y en la posición 33 de la clasificación general de motos, tras recorrer cerca de 3.000 kilómetros entre enlaces y especiales cronometradas.

En la clasificación acumulada de las cinco etapas registró un tiempo total de 23h. 38m. 11s, quedando a 7h. 40m. 07s. del vencedor absoluto, el australiano Daniel Sanders (KTM). El podio general lo completaron el español Tosha Schareina y el estadounidense Ricky Brabec , ambos integrantes del equipo oficial Honda, mientras que el salteño Luciano Benavides (KTM) finalizó en la cuarta posición.

Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El piloto de Acevedo-Pergamino superó problemas mecánicos en la etapa inicial que lo relegaron al puesto 57, pero con una remontada impresionante logró finalizar en la 21ª posición de Rally 2. Este resultado es crucial para defender su título en el Campeonato Latinoamericano FIM, donde llegó como líder tras ganar el SARR por segundo año consecutivo. Tras recorrer cerca de 3.000 kilómetros en la tercera fecha del Mundial de Rally Raid, Debeljuh Taruselli culminó una de las pruebas más exigentes del calendario internacional. Su perseverancia, sumada al trabajo de su mecánico Pablo Pucci y la confiabilidad de su RVM Rally 450R, le permitió recuperar posiciones etapa tras etapa y consolidar su lugar en la clasificación general de motos, resaltando el valor de haber llegado a la meta en una carrera marcada por numerosos abandonos. Leé la nota completa en www.laopinionline.ar #JoaquinDebeljuh #RallyRaid"

El Desafío Ruta 40 volvió a demostrar por qué es una de las competencias más duras del mundo. Desde la primera etapa, disputada en los exigentes terrenos sanjuaninos, pilotos y máquinas fueron puestos al límite por sectores de ríos secos, piedras, fesh-fesh, dunas y caminos de montaña.

Debeljuh Taruselli sufrió contratiempos en el inicio. En la primera etapa, cuando avanzaba con un ritmo competitivo y ganando posiciones, tuvo problemas en el eje de la rueda trasera de su moto. La avería lo obligó a detenerse durante más de media hora para realizar una reparación de emergencia y continuar en carrera. Aquella jornada lo relegó hasta el puesto 57 de su categoría.

Lejos de resignarse, el pergaminense inició una constante remontada. Con el trabajo diario de su mecánico Pablo Pucci y la confiabilidad de la RVM Rally 450R, fue recuperando posiciones etapa tras etapa. Finalizó 21º en la segunda etapa, 20º en la tercera, 19º en la cuarta y completó la quinta y última jornada consolidando su ubicación final en Rally 2.

La carrera estuvo marcada por numerosos abandonos, accidentes y problemas mecánicos que dejaron fuera de competencia a varios participantes, lo que realza aún más el valor de haber llegado a la meta.

Con padres y Pucci Joaquín Debeljuh con sus padres y el mecánico Pablo Pucci tras finalizar la última etapa.

Puntos para el Latinoamericano

Además de formar parte del Mundial W2RC, el Desafío Ruta 40 otorgó puntaje para el Campeonato Latinoamericano FIM, certamen en el que Joaquín llegó como líder luego de haber ganado el South American Rally Race (SARR) -por segundo año consecutivo- a comienzos de esta temporada.

El piloto de Acevedo finalizó cuarto entre los competidores que disputan este certamen, resultado que le permitió sumar unidades valiosas para sostener sus aspiraciones de defender el título obtenido en 2025. El finalista del Dakar 2022 atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria deportiva. Es el vigente campeón latinoamericano y también el actual campeón argentino de rally raid, especialidad en la que conquistó los títulos nacionales en 2019, 2024 y 2025.

“Estamos en el camino correcto”

Tras completar la competencia, Debeljuh compartió sus sensaciones a través de sus redes sociales, donde destacó el esfuerzo realizado durante toda la semana y el crecimiento evidenciado a lo largo de la carrera. “Adeeentrooo. Muy feliz de haber podido terminar esta gran carrera junto a RVM Argentina, donde nos puso a prueba cada día y pudimos superar todas las etapas", expresó.

El piloto también valoró la remontada conseguida luego de un inicio complicado: "Me vuelvo contento porque estamos en el camino correcto, me siento con ganas de seguir corriendo y con físico para más. Con un poco de sabor amargo ya que siento que estábamos para más, pero fueron días duros donde por alguna u otra cosa no pude redondear bien las etapas". Y agregó: "El primer día quedé puesto 57 y terminamos puesto 21. Creo que fue una buena remontada y cada día nos sentíamos más cómodos".

Asimismo, agradeció el trabajo de su entorno: "Agradecer como siempre a mi equipo, a Pablo Pucci por el gran laburo para que se pueda cumplir el objetivo, a mi familia, a RVM Argentina y a los sponsors que hacen posible toda esta locura hermosa. Gracias a cada uno por los mensajes de cada día y a todo el público que nos hizo sentir como cuando el Dakar pasaba por acá".

Finalmente, dejó en claro que completar una competencia de esta magnitud representa mucho más que un resultado deportivo: "Vamos por mucho más. Al haber terminado esta competencia se abren puertas de nuevos sueños como siempre".

Pensando en el regreso al Dakar

Antes de la carrera, Debeljuh había manifestado a LA OPINION que uno de sus grandes objetivos es volver a competir en el Rally Dakar, prueba que logró completar en Arabia Saudita en 2022. Precisamente, finalizar una fecha del Mundial de Rally Raid representa un paso importante en ese camino. El acevedense volvió a medirse con los mejores pilotos del planeta y respondió demostrando capacidad de recuperación y una gran preparación física y mental.

Con el Desafío Ruta 40 superado y puntos importantes sumados para el Campeonato Latinoamericano FIM, el piloto de Acevedo ya comienza a mirar hacia los próximos desafíos, con la ilusión intacta de seguir creciendo en la disciplina y volver a estar en la largada del Dakar.