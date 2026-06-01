Wardeh Al Lubnan agradeció el apoyo recibido tras representar a Pergamino en un encuentro de danza en Brasil

Integrantes de Wardeh Al Lubnan durante su participación en el Intercambio Cultural de Danza realizado en Canasvieiras, Florianópolis.

A un mes de haber participado del Intercambio Cultural de Danza (ICD) , realizado en Canasvieiras, Florianópolis, Brasil, el grupo de danzas árabes Wardeh Al Lubnan de Pergamino compartió un emotivo mensaje de agradecimiento destinado a todas las personas e instituciones que colaboraron para concretar un sueño que demandó meses de trabajo, esfuerzo y compromiso colectivo.

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La delegación pergaminense, dirigida por la profesora Yessica Sabas , formó parte de un evento de carácter internacional que reunió a representantes de Uruguay, Colombia, Argentina, Paraguay, Estados Unidos y diversas regiones de Brasil , consolidándose como un importante espacio de intercambio artístico, cultural y de integración entre pueblos.

Tras regresar de esta enriquecedora experiencia, las integrantes de Wardeh Al Lubnan quisieron reconocer públicamente el acompañamiento recibido durante el proceso de preparación y recaudación de fondos que les permitió representar a Pergamino y a la Argentina en el encuentro.

“En primer lugar, agradecemos al señor Intendente Javier Martínez por acompañar este hermoso proyecto y por reconocer la importancia que la cultura tiene en la identidad de nuestra comunidad”, expresaron.

Asimismo, destacaron el apoyo brindado por el área cultural del municipio. “También queremos agradecer a la Subsecretaría de Cultura y especialmente a Diego Morello, por brindarnos el espacio de Bellas Artes para poder recaudar el dinero que tanto necesitábamos. Un agradecimiento muy especial para Pablo Puricelli, Pablo Teixido y Hugo, por el increíble trabajo realizado y por el acompañamiento constante e incondicional hacia nosotras”.

Las bailarinas también hicieron extensivo su reconocimiento a Axel Toledo por facilitarles espacios de participación en distintas ferias. “Agradecemos, además, a Axel Toledo por permitirnos participar de las ferias donde pudimos vender nuestros productos artesanales y continuar creciendo con este sueño”, señalaron.

Uno de los párrafos más sentidos del mensaje estuvo dedicado a las familias, amistades y colaboradores que acompañaron cada una de las actividades organizadas para reunir los recursos necesarios. “Extendemos un cálido y enorme gracias a nuestras familias, amigos y conocidos, quienes colaboraron con rifas, eventos y cada actividad que realizamos durante meses para poder concretar este objetivo”.

Wardeh Al Lubnan y la comunidad artística

Del mismo modo, valoraron el respaldo recibido por parte de la comunidad artística local. “Y por último, pero no menos importante, queremos agradecer infinitamente a todos los artistas locales que, de manera desinteresada, nos acompañaron en cada peña folklórica, alentándonos a no bajar los brazos y a seguir adelante. Encontrar personas tan comprometidas, solidarias, empáticas y cálidas fue fundamental para alcanzar esta meta que comenzó en noviembre de 2025”.

En su mensaje, las integrantes remarcaron la importancia de cada aporte recibido durante el camino recorrido. “Gracias infinitas a cada uno de ustedes. Tal vez sin dimensionarlo, fueron piezas clave para que este grupo de chicas pudiera representar a nuestra ciudad y a nuestro país en este gran evento llamado Intercambio Cultural de Danzas (ICD)”.

Finalmente, manifestaron su deseo de continuar creciendo y perfeccionándose, confiando en seguir contando con el respaldo de la comunidad. “Esperamos seguir contando con este hermoso acompañamiento, porque esto recién comienza. Continuaremos trabajando, creciendo y perfeccionándonos con el único objetivo de seguir engrandeciendo nuestra cultura”.

Cabe recordar que Wardeh Al Lubnan obtuvo la posibilidad de participar en este encuentro internacional luego de su destacado desempeño en la final de la Liga Internacional de Danzas (LID), celebrada en noviembre de 2025 en Villa Carlos Paz, Córdoba, donde logró la clasificación que le abrió las puertas a esta experiencia de proyección internacional.