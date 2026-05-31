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    • Douglas apuesta a reencontrarse con el triunfo en el "Miguel Morales"

    El Rojinegro buscará volver a la victoria cuando reciba a las 15:30 a Gimnasia de Concepción del Uruguay, por la fecha 11 de la Zona 1 del Torneo Federal A.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    31 de mayo de 2026 - 07:15
    Douglas intentará recuperarse ante su gente y consolidarse al frente de la Zona 1 del Federal A.

    Douglas intentará recuperarse ante su gente y consolidarse al frente de la Zona 1 del Federal A.

    LA OPINION

    Douglas Haig afrontará este domingo un partido importante para recuperar confianza y volver a sumar en el Torneo Federal A de fútbol. Desde las 15:30, el Rojinegro recibirá en el Estadio Miguel Morales a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, en un encuentro correspondiente a la undécima fecha de la Zona 1 que será arbitrado por el cordobés Fernando Rekers.

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    El equipo dirigido por Sebastián Cejas llega golpeado luego de sufrir dos derrotas consecutivas, primero frente a 9 de Julio de Rafaela y posteriormente ante Gimnasia de Chivilcoy, ambas de visitante por 2 a 0. Sin embargo, más allá de esa racha negativa, Douglas Haig continúa como líder con 22 puntos y buscará hacerse fuerte nuevamente como local para mantenerse en lo más alto de la tabla.

    La caída del pasado fin de semana en Chivilcoy dejó además varias secuelas. El conjunto pergaminense terminó el partido con nueve jugadores debido a las expulsiones de Mariano Mauri y Martín Caballo, en un encuentro cargado de polémicas arbitrales que condicionaron claramente el desarrollo del juego. A pesar de ello, el cuerpo técnico trabajó durante toda la semana con el objetivo de dejar atrás rápidamente ese traspié y enfocarse en recuperar el nivel que llevó al equipo a protagonizar una muy buena primera rueda (siete triunfos y un empate en las primeras ocho fechas).

    Variantes obligadas en el equipo

    Para este compromiso, “Terremoto” Cejas deberá realizar modificaciones obligadas debido a las suspensiones y una ausencia por lesión. Mauri y Caballo no podrán estar por las expulsiones sufridas en Chivilcoy, mientras que Joaquín Castellano continúa recuperándose y tampoco será de la partida.

    Dentro de ese panorama, el entrenador recibió dos noticias positivas importantes: los regresos de Lucas López y Guillermo Pereira. El defensor central dejó atrás una molestia física y volvió a entrenar con normalidad, mientras que el capitán regresará al equipo luego de haberse ausentado en la fecha pasada por el nacimiento de su hija Martina.

    Con esas novedades, la probable formación de Douglas Haig para enfrentar al Lobo entrerriano sería con Facundo Perrone; Boris Magnago, Lucas López, Lautaro Ojeda o Nicolás Canela, Luciano Cuello; Robertino Seratto, Brian Meza, Guillermo Pereira; Elián Tus, Jonatan Palacio y Carlos Arriola.

    El Fogonero intentará volver a mostrar solidez defensiva y recuperar la intensidad ofensiva que lo caracterizó durante gran parte del torneo, especialmente jugando en Pergamino, donde consiguió resultados fundamentales para construir esta campaña.

    Un rival en levantada

    Del otro lado estará un Gimnasia de Concepción del Uruguay que llega necesitado de puntos, aunque mostrando una evidente mejoría en las últimas fechas. El conjunto entrerriano ocupa el último puesto de la Zona 1 junto a Atlético Escobar con ocho unidades, pero logró sumar siete de esos puntos en sus tres presentaciones más recientes.

    El equipo entrerriano viene de derrotar 1 a 0 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y atraviesa su mejor momento desde el inicio del campeonato. Además, en esos últimos tres encuentros no recibió goles, una muestra de la evolución futbolística y anímica que consiguió en las últimas semanas.

    Por eso, Douglas Haig sabe que no tendrá un partido sencillo. Más allá de las diferencias en la tabla, enfrentará a un rival que llega fortalecido y con la urgencia de seguir sumando para escapar de los últimos puestos.

    La punta, en juego

    El encuentro aparece como una buena oportunidad para que el Rojinegro vuelva a reencontrarse con su mejor versión y recupere sensaciones positivas frente a su gente. Con Sportivo Belgrano de San Francisco acechando en la pelea por la punta, Douglas Haig necesita volver al triunfo para sostener la ventaja y seguir siendo uno de los grandes protagonistas de la Zona 1.

    En un torneo largo y muy competitivo como el Torneo Federal A, el equipo pergaminense intentará demostrar que las últimas derrotas fueron apenas un tropiezo dentro de una campaña que continúa siendo muy positiva.

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