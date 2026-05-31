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    • Douglas Haig empató y sigue mirando a todos desde arriba

    Igualó 0 a 0 con Gimnasia de Concepción del Uruguay en el Estadio Miguel Morales. No pudo quebrar el cero, pero cortó la racha de dos derrotas consecutivas.

    31 de mayo de 2026 - 18:23
    El Rojinegro volvió a sumar tras dos derrotas consecutivas y conservó la punta de la Zona 1.

    El Rojinegro volvió a sumar tras dos derrotas consecutivas y conservó la punta de la Zona 1.

    LA OPINION

    Pese a buscarlo hasta el cierre del partido, Douglas Haig no pudo romper el 0 a 0 en la tarde de este domingo en el Estadio Miguel Morales. Por la undécima fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A, el Rojinegro empató frente a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay y volvió a sumar luego de dos derrotas consecutivas. Con esta igualdad, el equipo de Sebastián Cejas llegó a los 23 puntos y continúa en la punta, ahora solo con una unidad de ventaja sobre Sportivo Belgrano de San Francisco (venció 1 a 0 de local a Gimnasia de Chivilcoy).

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    En la primera etapa los dos equipos buscaron manejar la pelota con buen criterio y con el paso de los minutos el Rojinegro fue haciendo méritos para merecer algo más que el empate. Las situaciones más claras las tuvo el local. A los 6 por intermedio de Carlos Arriola y a los 34 y 35 minutos a través de su goleador, Jonatan Palacio.

    En la primera que tuvo Palacio terminó una buena jugada colectiva con un remate bajo desde afuera del área que el arquero Ramiro Baró despejó al córner. Y en la siguiente jugada, luego de una aparición por la banda derecha de Arriola, la pelota la capturó dentro del área el centrodelantero local, que disparó cruzado al segundo palo y el balón se fue desviado. De todos modos, la visita también generó situaciones de riesgo sobre el arco defendido por Facundo Perrone por lo que el empate le quedó bien al partido al cierre de la primera etapa.

    Jonatan Palacio

    En el inicio del complemento, Douglas Haig tomó la iniciativa y la pelota y a los 2 minutos estuvo cerca del gol: tiro libre de Arriola al primer palo, el arquero la desvió y la pelota pegó en el travesaño. Sin embargo, la visita respondió a los 10’ luego de un error en la salida de Brian Meza que perdió el balón y le quedó al recién ingresado Micael Bogado, quien sacó un remate cruzado al segundo palo que se fue muy cerca luego de un roce que terminó en córner.

    Con el paso de los minutos la visita comenzó a conformarse con el empate, que le permitió abandonar el último puesto por primera vez en el campeonato. A los 23’ volvió a llegar Douglas Haig con un remate de Robertino Seratto en la puerta del área que se fue por arriba del travesaño. Con los cambios, el local se adueñó de la pelota y fue en busca del triunfo, pero la visita también tuvo su chance a los 30’ con un remate de Augusto Sonzogni.

    En los últimos 15 minutos el partido se jugó prácticamente en el campo de juego del equipo entrerriano y el Fogonero estuvo cerca a los 33’ con Palacio, quien remató al arco luego de un centro desde la izquierda de Luciano Cuello y la pelota dio en el travesaño. De todas formas, al Rojinegro le faltó profundidad y precisión para convertir y terminó sumando un punto que le sirvió para dejar atrás las dos caídas en fila (en Rafaela y Chivilcoy). En la próxima fecha visitará a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

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    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Douglas Haig igualó 0 a 0 frente a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay en el estadio Miguel Morales y dejó pasar una oportunidad de volver al triunfo. Finalizado el encuentro, el defensor Agustín Pezzi realizó un balance del partido y expresó la sensación que predominaba en el plantel. "Nos vamos tristes porque nosotros queríamos los tres puntos", reconoció el jugador. #DouglasHaig #FederalA"
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    DOUGLAS HAIG 0

    GIMNASIA (C. del Uruguay) 0

    Estadio: “ Miguel Morales”. Arbitro: Fernando Rekers. Douglas Haig: Facundo Perrone; Boris Magnago, Agustín Pezzi, Nicolás Canela, Luciano Cuello; Juan Segundo Levato, Brian Meza, Guillermo Pereira; Simón Fiorito, Jonatan Palacio y Carlos Arriola. DT: Sebastián Cejas. Gimnasia (Concepción del Uruguay): Ramiro Baró; Juan Casares, Tomás Palladino, Facundo Laumann, Nicolás Gómez; Agustín Favre, Lautaro Altamirano, Nicolás Germanier, Agustín García; Felipe Rocca y Augusto Sonzogni. DT: Martín Pinilla-Luciano Leguizamón. Cambios: ST 0’ Damián Baltoré por Palladino (G), 7´Román Olague por Rocca y Micael Bogado por García (G); 13’ Robertino Seratto por Fiorito y Elián Tus por Levato (DH); 21’ Marcos Giménez por Arriola y Mauro Ponce de León por Pereira (DH); 32’ Nicolás Suárez por Casares (G); 42’ Franco Reta por Magnago (DH); y 43’ Juan Manuel Rodríguez por Sonzogni (G).

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