Verano en marcha: claves para salir a la ruta con el vehículo en condiciones

Nada se compara con ese instante en que uno sube al auto, ajusta el cinturón, enciende el motor y sale a la ruta con la certeza de que las vacaciones de verano , esas que se desearon durante tantos meses, finalmente comenzaron.

El destino puede ser la costa, las sierras, alguna ciudad turística o incluso el reencuentro con familiares; lo importante es la sensación de estar en movimiento hacia ese descanso que se volvió tan necesario después de un año largo, complejo y lleno de desafíos. Para disfrutar de ese momento como corresponde, es fundamental tener la tranquilidad de que el vehículo está en condiciones, que todo fue revisado y que no habrá sobresaltos evitables a mitad de camino.

Antes de cargar las valijas, el infaltable canasto con el mate y los bizcochitos, los flotadores de los chicos, las bicicletas que prometen ser usadas todos los días y ese montón de objetos que suelen viajar “por las dudas” y en muchos casos regresan sin haber salido del baúl, conviene tomarse un tiempo para realizar un control general del auto o camioneta. No se trata de un paso burocrático sino de una garantía para empezar las vacaciones con seguridad , con previsión y con la tranquilidad que merece cualquier familia que emprende un viaje largo con la ilusión de dejar atrás la rutina.

La revisión del vehículo no debe limitarse únicamente a lo mecánico y tiene que hacerse con tiempo, aunque ese siempre es el punto de partida. El estado de los amortiguadores, de los frenos y de los neumáticos es determinante para la estabilidad del auto y para la seguridad de quienes viajan.

Una inspección detallada puede prevenir desde un desgaste irregular que aumente el riesgo en la ruta hasta un frenado deficiente que complique maniobras imprevistas. La batería, muchas veces olvidada, también merece un capítulo aparte: no son pocos los que han vivido el desconcierto de intentar prender el auto en pleno descanso serrano o costero y descubrir que el vehículo no responde. Chequear la carga, su antigüedad y su estado general es una medida simple que evita contratiempos mayores.

Nada librado al azar

Las luces del vehículo, obligatorias tanto de día como de noche, cumplen un rol esencial en la visibilidad y en la seguridad de la conducción, especialmente en rutas de doble mano o en trayectos largos donde la fatiga suele aparecer. Recorrer el auto con paciencia, encender cada una de las luces y verificar que funcionan correctamente es una tarea breve, pero imprescindible antes de salir hacia el destino elegido para estas vacaciones de verano.

El mantenimiento habitual también debe estar al día. Aunque muchos conductores realizan estos controles con frecuencia, siempre es oportuno verificar los niveles de aceite, líquido de frenos, refrigerante del motor y agua del limpiaparabrisas. Las altas temperaturas del verano y los viajes largos pueden poner a prueba el rendimiento del motor, por lo que anticiparse a cualquier irregularidad es clave. A esto se suma el aire acondicionado, un sistema que suele permanecer inactivo durante el invierno y que podría necesitar una recarga o una revisión antes de enfrentarse a los días de calor intenso característicos de la temporada.

La seguridad, ante todo

Sin embargo, la preparación para las vacaciones no termina debajo del capot. Los elementos de seguridad obligatorios, como el matafuegos, los triángulos de señalización, el chaleco reflectivo y la rueda de auxilio, deben estar accesibles, en buen estado y dentro de su fecha de validez. No sólo son necesarios para responder ante una emergencia, sino que también evitan sanciones y demoras innecesarias en controles camineros. Para quienes transportan bicicletas, tablas de surf, cuatriciclos o motos de agua, es importante revisar que los soportes y anclajes utilizados cumplan con las normativas vigentes y estén correctamente instalados, ya que una carga mal asegurada puede convertirse en un riesgo grave en plena ruta.

La documentación del vehículo también forma parte de la preparación esencial. Contar con el DNI, la licencia de conducir correspondiente, la cédula verde, el comprobante del seguro vigente y el pago actualizado de la patente es obligatorio en cualquier viaje, aunque hay casos que dependen de las jurisdicciones. En aquellas provincias donde se exige la VTV, su certificación debe estar al día. Las patentes, además, deberán ser legibles, estar normalizadas y no presentar ningún aditamento que dificulten su correcta identificación.

Hacerlos con tiempo

Realizar todos estos controles no garantiza que el viaje esté completamente libre de imprevistos, ningún viaje lo está, pero sí reduce notablemente la posibilidad de los problemas y, en caso de que surjan, permite afrontarlos de manera mucho más simple.

Con el auto en condiciones, la documentación al día y la organización previa hecha, lo que queda es disfrutar del viaje y de ese ritual tan argentino de recorrer kilómetros hacia el mar, hacia las sierras o hacia cualquier destino que marque el inicio de una nueva temporada de verano.

Al final, lo importante es que ese momento inicial, cuando la casa queda atrás y la expectativa del descanso se hace real, esté acompañado por la tranquilidad que brinda la preparación. Porque las vacaciones empiezan mucho antes de llegar al destino: se ponen en marcha cuando sabemos que todo está listo para salir a la ruta.