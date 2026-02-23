lunes 23 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Naufragio y rescate en el río Baradero: nueve personas fueron salvadas tras hundirse una embarcación

    El accidente ocurrió en la boca del arroyo Pinto y movilizó a bomberos y servicios de emergencia de Baradero.

    23 de febrero de 2026 - 09:46
    La embarcación en la que iban naufragó en la boca del arroyo Pinto. Bomberos con ayuda de otras dos personas lograron rescatarlos.

    La embarcación en la que iban naufragó en la boca del arroyo Pinto. Bomberos con ayuda de otras dos personas lograron rescatarlos.

    LaNoticia1

    Un dramático episodio se vivió este domingo en aguas del río Baradero, donde una embarcación con nueve personas a bordo se hundió por causas que aún se investigan. Gracias a la rápida intervención de rescatistas y vecinos, todos los ocupantes lograron ser asistidos a tiempo y salvar sus vidas.

    Lee además
    El Municipio de Baradero, a través de la Secretaría de Cultura, Educación, Comunicación y Deportes, realizó con gran éxito las Peñas del Carnaval durante tres jornadas consecutivas, los días 14, 15 y 16 de febrero, consolidando una propuesta cultural que combinó identidad, producción local y actividad económica .

    Baradero: Las Peñas del Carnaval impulsaron cultura, turismo y economía local
    Si no me llamas voy a ir hasta tu domicilio de Baradero, así son las extorsiones desde la cárcel.

    Extorsiones desde la cárcel en Baradero: el audio que revela amenazas y engaños con falsos policías

    Cómo fue el hundimiento en el río Baradero

    El incidente ocurrió en la boca del arroyo Arroyo Pinto, en la zona comprendida entre la ciudad de Baradero y la localidad de Alsina. Según las primeras informaciones, la embarcación navegaba con nueve ocupantes cuando, por motivos que todavía no fueron determinados, comenzó a hundirse.

    La situación generó momentos de extrema tensión, ya que los tripulantes debieron abandonar el bote y permanecer en el agua mientras aguardaban asistencia. Las circunstancias exactas del naufragio son materia de investigación y no se descarta ninguna hipótesis.

    El rescate que evitó una tragedia

    La ayuda llegó rápidamente gracias a la intervención de dos bomberos voluntarios que se encontraban en las inmediaciones y advirtieron la emergencia. Con maniobras de rescate lograron asistir a los náufragos y trasladarlos hacia una zona segura.

    El operativo permitió sacar del agua a las nueve personas sin que se registraran heridos, en un desenlace que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. La coordinación y la rápida reacción fueron claves para evitar una tragedia.

    Operativo de emergencia y actuación de Prefectura

    Una vez en tierra firme, los sobrevivientes fueron asistidos por personal de la Prefectura Naval Argentina, mientras que equipos de Defensa Civil y del SAME desplegaron un operativo preventivo en el muelle portuario para evaluar la situación y realizar las actuaciones correspondientes.

    Todos los ocupantes fueron examinados y confirmaron que se encontraban en buen estado de salud. Ahora, las autoridades trabajan en la reconstrucción de la mecánica del hecho para determinar qué provocó el hundimiento, en un episodio que terminó sin víctimas gracias a la rápida respuesta y a una intervención decisiva.

    Temas
    Seguí leyendo

    Baradero: Las Peñas del Carnaval impulsaron cultura, turismo y economía local

    Extorsiones desde la cárcel en Baradero: el audio que revela amenazas y engaños con falsos policías

    Baradero: Trabajadores del MTE alertan por cambios en el acuerdo con el Municipio

    San Pedro: Acuerdo Vecinal pidió licencia preventiva para el concejal Mauro De Rosa tras una denuncia

    San Pedro: Nueva edición de "Iluminados por el Arte" propone cultura, historia y gastronomía en Santa Lucía

    Villa Ramallo impulsa un mural homenaje al Flaco Traverso y organiza un acto conmemorativo

    San Pedro: La Justicia y el HCD analizan el futuro político de Mauro De Rosa tras la denuncia penal

    Ramallo: Poletti apuesta al diálogo para resolver el conflicto por tasas municipales con Siderar

    San Pedro: Finalizaron obras con hormigón en Oliveira Cézar y Maestro Reina para mejorar la circulación

    La Terminal de Ómnibus de San Pedro inauguró un nuevo buffet para pasajeros y vecinos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El bloque de concejales de Acuerdo Vecinal San Pedro solicitó que el edil Mauro De Rosa tome una licencia preventiva en su cargo, tras la denuncia por violencia de género presentada en su contra por su par del bloque Unión por la Patria, Tamara Vlaeminck. 

    San Pedro: Acuerdo Vecinal pidió licencia preventiva para el concejal Mauro De Rosa tras una denuncia

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La embarcación en la que iban naufragó en la boca del arroyo Pinto. Bomberos con ayuda de otras dos personas lograron rescatarlos.

    Naufragio y rescate en el río Baradero: nueve personas fueron salvadas tras hundirse una embarcación
    El consumo de carne vacuna volvió a mostrar señales de fuerte deterioro en las primeras semanas de 2026.

    El consumo de carne en San Nicolás cae a mínimos históricos y carnicerías advierten una fuerte baja en ventas

    El bloque de concejales de Acuerdo Vecinal San Pedro solicitó que el edil Mauro De Rosa tome una licencia preventiva en su cargo, tras la denuncia por violencia de género presentada en su contra por su par del bloque Unión por la Patria, Tamara Vlaeminck. 

    San Pedro: Acuerdo Vecinal pidió licencia preventiva para el concejal Mauro De Rosa tras una denuncia

    Podcast del 23 de febrero de 2026

    Podcast del 23 de febrero de 2026

    El plantel y el cuerpo técnico de Pergamino Básquet, unidos en busca de cortar la racha negativa.

    Pergamino Básquet recibe a Pico FC en busca del triunfo perdido