Naufragio y rescate en el río Baradero: nueve personas fueron salvadas tras hundirse una embarcación

La embarcación en la que iban naufragó en la boca del arroyo Pinto. Bomberos con ayuda de otras dos personas lograron rescatarlos.

Un dramático episodio se vivió este domingo en aguas del río Baradero , donde una embarcación con nueve personas a bordo se hundió por causas que aún se investigan. Gracias a la rápida intervención de rescatistas y vecinos , todos los ocupantes lograron ser asistidos a tiempo y salvar sus vidas.

El incidente ocurrió en la boca del arroyo Arroyo Pinto, en la zona comprendida entre la ciudad de Baradero y la localidad de Alsina. Según las primeras informaciones, la embarcación navegaba con nueve ocupantes cuando, por motivos que todavía no fueron determinados, comenzó a hundirse.

La situación generó momentos de extrema tensión, ya que los tripulantes debieron abandonar el bote y permanecer en el agua mientras aguardaban asistencia. Las circunstancias exactas del naufragio son materia de investigación y no se descarta ninguna hipótesis.

La ayuda llegó rápidamente gracias a la intervención de dos bomberos voluntarios que se encontraban en las inmediaciones y advirtieron la emergencia. Con maniobras de rescate lograron asistir a los náufragos y trasladarlos hacia una zona segura.

El operativo permitió sacar del agua a las nueve personas sin que se registraran heridos, en un desenlace que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. La coordinación y la rápida reacción fueron claves para evitar una tragedia.

Operativo de emergencia y actuación de Prefectura

Una vez en tierra firme, los sobrevivientes fueron asistidos por personal de la Prefectura Naval Argentina, mientras que equipos de Defensa Civil y del SAME desplegaron un operativo preventivo en el muelle portuario para evaluar la situación y realizar las actuaciones correspondientes.

Todos los ocupantes fueron examinados y confirmaron que se encontraban en buen estado de salud. Ahora, las autoridades trabajan en la reconstrucción de la mecánica del hecho para determinar qué provocó el hundimiento, en un episodio que terminó sin víctimas gracias a la rápida respuesta y a una intervención decisiva.