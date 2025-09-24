miércoles 24 de septiembre de 2025
    • Maritza Uruzula y Damián Perugini protagonistas del Nacional Máster de atletismo

    Maritza Uruzula logró tres medallas y Damián Perugini obtuvo destacadas actuaciones en otra participación del Grupo Máster de la Asociación Atlética Pergamino.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    24 de septiembre de 2025 - 12:54
    Maritza Uruzula y Damián Perugini representaron a Pergamino en el Campeonato Nacional Máster.

    Maritza Uruzula y Damián Perugini representaron a Pergamino en el Campeonato Nacional Máster.

    GRUPO MASTER AAP

    El pasado fin de semana, dos atletas representantes del Grupo Máster de la Asociación Atlética Pergamino se destacaron en el 45° Campeonato Nacional Máster de Atletismo de Pista y Campo, disputado en el CEF N°3 de la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay. La competencia, que se extendió desde el jueves hasta el domingo, reunió a más de 600 atletas de todo el país, mayores de 30 años, quienes compitieron en pruebas de pista, campo, saltos y lanzamientos.

    En esta exigente cita del atletismo máster nacional, los pergaminenses Maritza Uruzula y Damián Perugini tuvieron una sólida actuación, dejando en alto al Grupo Máster de la Asociación Atlética Pergamino, fundado y dirigido por Hugo Recouso.

    Tres medallas para Maritza Uruzula

    Maritza Uruzula logró subirse al podio en su categoría en las tres pruebas en las que participó. Se colgó la medalla de plata en los 5.000 metros, con un tiempo de 22m. 35s, y consiguió dos medallas de bronce: en los 1.500 metros, con una marca de 5m. 51s, y en los 10.000 metros, donde completó la distancia en 44m. 51s.

    Maritza corriendo

    Estos resultados consolidan un gran año deportivo para la atleta, quien ya había tenido una actuación sobresaliente en mayo durante el Grand Prix del Mercosur de Atletismo Máster, también en Concepción del Uruguay, donde obtuvo tres medallas (oro en 10.000 metros, y dos platas en 1.500 y 3.000 metros), logrando además su mejor marca personal en la primera de las distancias.

    Damián Perugini, también entre los mejores

    Damián Perugini también mostró un destacado rendimiento en tres distancias. En los 1.500 metros finalizó séptimo con un tiempo de 4m. 44s, en los 5.000 metros se quedó con el sexto puesto con 17m. 34s, y en los 10.000 metros ocupó el octavo lugar, con una marca de 37m. 19s. Perugini también había tenido una destacada participación en el Grand Prix del Mercosur, donde obtuvo un meritorio cuarto puesto en los 10.000 metros.

    Apoyo institucional y reconocimiento

    Desde la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Pergamino felicitaron a los dos atletas por su desempeño, destacando que sus logros son “el premio al sacrificio, la entrega y el entrenamiento que día a día llevan adelante”.

    Hugo con los dos

    El Grupo Máster de la Asociación Atlética Pergamino, fundado por Hugo Recouso, continúa creciendo y consolidándose como uno de los referentes del atletismo máster de la región. Actualmente cuenta con más de una decena de atletas federados y ya ha dejado su huella en torneos nacionales e internacionales.

