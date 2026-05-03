Douglas frenó su racha perfecta: empató 0 a 0 en Las Parejas

Douglas sumó en Las Parejas: empató, mantuvo el invicto y sigue firme en la cima de la Zona 1.

Douglas Haig no pudo extender su racha perfecta, pero sumó un punto que le permite sostener su condición de líder invicto. Este domingo, el equipo de Sebastián Cejas empató 0 a 0 como visitante frente a Sportivo Las Parejas, en el estadio “4 de Septiembre”, por la séptima fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A.

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Luego de seis victorias consecutivas, el Rojinegro dejó sus primeros puntos en el camino en un encuentro discreto, de escasas situaciones y poco vuelo futbolístico. El trámite fue cerrado y cortado, con muchas interrupciones y sin aproximaciones claras a los arcos, lo que hizo que los arqueros prácticamente no tuvieran intervención.

En ese contexto, Douglas no logró imponer el protagonismo que venía mostrando en fechas anteriores. Si bien intentó manejar la pelota y buscar asociaciones, le faltó profundidad para inquietar a un rival que también mostró limitaciones en ofensiva. Así, el empate sin goles terminó siendo un resultado acorde a lo visto en el campo de juego.

A pesar de no haber conseguido el séptimo triunfo consecutivo, el balance sigue siendo altamente positivo. El conjunto pergaminense alcanzó los 19 puntos y se mantiene en lo más alto de la tabla, con una ventaja de seis unidades sobre su escolta 9 de Julio de Rafaela (13).

Además, el equipo de “Terremoto” Cejas continúa mostrando una de sus principales virtudes: la solidez defensiva. Con este resultado, Douglas mantuvo su arco en cero por cuarto partido consecutivo y ratificó el orden y la seguridad que lo caracterizan en este inicio de temporada.

Pensando en lo que viene, el Rojinegro buscará reencontrarse con la victoria en la próxima fecha, cuando reciba a Atlético Escobar en el estadio Miguel Morales, con la intención de seguir afirmándose como protagonista del certamen.

SPORTIVO LAS PAREJAS 0

DOUGLAS HAIG 0

Estadio: “4 de Septiembre”. Arbitro: José Díaz. Asistentes: Bruno Pezzotta y Bruno Cejas. Cuarto árbitro: Leandro Harfield. Sportivo Las Parejas: Lobos; Hoffel, Fissore, Smith, Polacci; Valenzuela, Iribarria; Martínez Rolón, González; Labaroní. DT: Daniel Faggiani. Douglas Haig: Perrone; Tus, López Mauri, Cuello, Caballo; Ojeda, Meza; Pereira, Palacio y Arriola. DT: Sebastián Cejas. Amonestados: Irribarria (SPO), Laborié (SPO), Schonfeld (SPO) y Luciano Cuello (DH).