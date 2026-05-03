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    • Douglas quiere dar otro paso firme en Las Parejas y seguir haciendo historia

    El Rojinegro, líder invicto de la Zona 1 del Torneo Federal A con puntaje ideal, visita a las 16:00 a Sportivo Las Parejas por su séptimo triunfo consecutivo.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    3 de mayo de 2026 - 07:15
    Douglas Haig visita a Sportivo Las Parejas con la chance de estirar su histórica racha.

    Douglas Haig visita a Sportivo Las Parejas con la chance de estirar su histórica racha.

    LA OPINION

    Lo de Douglas Haig en este comienzo de temporada es sobresaliente. Ganó los seis partidos que disputó y manda con autoridad en la Zona 1 del Torneo Federal A con 18 puntos, sacándole una ventaja de siete unidades a su inmediato perseguidor, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

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    Este domingo desde las 16:00 visitará a Sportivo Las Parejas, en el estadio “4 de Septiembre”, por la séptima fecha. Con arbitraje de José Díaz, el equipo pergaminense buscará extender su inicio perfecto y seguir consolidándose como protagonista.

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    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El Rojinegro, líder invicto de la Zona 1 del Torneo Federal A, buscará este domingo su séptimo triunfo consecutivo. Desde las 16:00, el equipo dirigido por Sebastián Cejas visitará a Sportivo Las Parejas con la misión de sostener su racha perfecta. Con una identidad clara, solidez defensiva y un gran presente futbolístico, Douglas apunta a seguir ampliando la ventaja en la cima y consolidar un arranque histórico. Leé la nota completa en www.laopinionline.ar #DouglasHaig #Pergamino"
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    El Rojinegro conducido por Sebastián Cejas no solo se destaca por los resultados, sino también por su regularidad y su identidad de juego. En lo que va del certamen mostró carácter, solidez y una idea clara, factores que explican este presente que entusiasma a sus hinchas. Además, el Fogonero es uno de los dos equipos que se mantienen invictos entre los 37 participantes. El otro es Olimpo de Bahía Blanca, líder de la Zona 4, aunque con un partido menos y cinco triunfos en igual cantidad de presentaciones.

    Un equipo que sabe a lo que juega

    Más allá de los números, Douglas Haig ha construido una identidad reconocible. Es un equipo que intenta asumir el protagonismo, que presiona alto cuando puede y que sabe adaptarse a distintos contextos de juego.

    El domingo pasado, en el Estadio Miguel Morales, volvió a dar una muestra de su madurez al imponerse por 1 a 0 frente a Independiente de Chivilcoy. Aquel triunfo no solo le permitió sostener el puntaje ideal, sino también ratificar su capacidad para manejar los tiempos del partido y cerrar los encuentros sin sobresaltos. En ese sentido, el equipo ha demostrado que puede ser eficaz en ataque, pero también inteligente para administrar ventajas, una virtud clave en torneos largos y parejos como el Federal A.

    La defensa, una de las claves

    Uno de los aspectos más destacados del presente del Rojinegro es su solidez defensiva. Douglas Haig no ha recibido goles en los últimos tres partidos, lo que refleja el equilibrio que ha alcanzado entre todas sus líneas.

    La firmeza de la última línea, el compromiso del mediocampo en la recuperación y la seguridad del arquero Facundo Perrone conforman una estructura difícil de vulnerar. Este orden le permite sostener resultados y minimizar riesgos, incluso en momentos donde el rival intenta presionar.

    Una semana con ajustes tácticos

    Tras la victoria ante Independiente de Chivilcoy, el plantel retomó los entrenamientos el lunes, tuvo descanso el martes y luego volvió a trabajar en horario matutino durante miércoles, jueves, viernes y ayer, afinando detalles de cara al compromiso en territorio santafesino. En ese contexto, el entrenador Sebastián Cejas evaluó variantes y ensayó un cambio de esquema. Para este encuentro, el equipo presentaría una línea de cinco defensores, con tres mediocampistas y dos delanteros.

    La única modificación en cuanto a nombres es el regreso de Martín Caballo al mediocampo, luego de superar una contractura muscular que lo dejó fuera del último partido. Su ingreso implicaría la salida del lateral derecho Boris Magnago. De no mediar inconvenientes, la probable formación sería: Facundo Perrone; Elián Tus, Lucas López, Brian Meza, Mariano Mauri, Luciano Cuello; Joaquín Castellano, Martín Caballo, Guillermo Pereira (capitán); Jonatan Palacio y Marcos Giménez. Por otra parte, Agustín Pezzi no será parte de la convocatoria debido a una sobrecarga en el aductor.

    Un rival que necesita reaccionar

    Sportivo Las Parejas llega a este encuentro con la necesidad de sumar. Se ubica en la octava posición con cinco puntos y viene de caer 2 a 0 en su visita a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. El conjunto santafesino intentará hacerse fuerte como local para revertir su presente y frenar al líder, lo que anticipa un partido exigente para Douglas Haig, que deberá sostener su nivel para continuar en lo más alto.

    Con la mira en un nuevo objetivo

    Douglas Haig no solo defenderá la punta, sino que irá en busca de su séptimo triunfo consecutivo, lo que le permitiría superar su mejor racha en el profesionalismo (la actual con seis triunfos en fila que empardó la seguidilla ganadora de 2023 con la conducción técnica de Gustavo Raggio).

    Con confianza en alza, un funcionamiento sólido y una idea de juego cada vez más afianzada, el Rojinegro se presenta como un equipo difícil de detener. El desafío ahora será sostener este rendimiento fuera de casa y seguir ampliando una campaña que, por el momento, roza la perfección. El camino es largo, pero el presente invita a ilusionarse. Este domingo, en Las Parejas, Douglas Haig tendrá una nueva oportunidad para seguir haciendo historia.

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