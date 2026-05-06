Salto: Juegos Bonaerenses, abren la inscripción para disciplinas culturales en toda la provincia

Se encuentra abierta la inscripción para las disciplinas culturales de los Juegos Bonaerenses 2026, una propuesta que año a año convoca a miles de participantes en toda la provincia. La iniciativa busca fomentar la expresión artística, el intercambio cultural y la integración entre distintas generaciones de la ciudad de Salto .

La convocatoria está dirigida a diferentes grupos etarios y sociales, con el objetivo de garantizar una amplia participación en todo el territorio bonaerense. Las categorías incluyen a jóvenes en niveles Sub 15, Sub 18 y categoría Única, además de personas mayores de 60 años y personas con discapacidad a partir de los 12 años.

Esta diversidad permite que los Juegos Bonaerenses se consoliden como una de las políticas culturales más inclusivas de la provincia, brindando oportunidades para que todos puedan mostrar su talento y creatividad en igualdad de condiciones.

Dentro de la propuesta cultural, los participantes pueden inscribirse en una amplia variedad de disciplinas artísticas. Entre ellas se destacan fotografía, pintura, dibujo, mural, danza, teatro, poesía, música y freestyle, entre otras expresiones que reflejan la riqueza cultural bonaerense.

Cada disciplina cuenta con sus propias bases y condiciones, lo que permite ordenar la competencia y asegurar un desarrollo equitativo en cada etapa del certamen, desde la instancia local hasta las finales provinciales.

Cómo inscribirse y acceder a la información oficial

Quienes deseen participar pueden consultar toda la información sobre requisitos, fechas y modalidades de inscripción a través del sitio oficial www.juegos.gba.gob.ar. Allí se detallan los pasos a seguir para completar el proceso de manera correcta.

Los Juegos Bonaerenses representan un espacio clave para el desarrollo cultural y social, promoviendo valores como la participación, la inclusión y el reconocimiento del talento local en cada rincón de la provincia.