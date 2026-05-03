Sara Favre: luego de los tres oros en el Provincial U20 apunta al Nacional

En una exhibición de disciplina y velocidad, la pergaminense Sara Favre se convirtió en una de las figuras del Campeonato Provincial U20 de atletismo, desarrollado en la ciudad de La Plata el pasado fin de semana. Con 17 años, quien desde este año integra el equipo Malgor Track & Field de Mar del Plata, se consagró campeona provincial en 100 metros, 200 metros y la posta 4x100.

Este logro la posiciona como una de las promesas más firmes de la velocidad bonaerense. “Era lo que fui a buscar, fui a buscar ser campeona provincial y lo logré" , afirmó en diálogo con LA OPINION con la seguridad de quien ha trabajado arduamente para ese momento.

La victoria en los 100 metros llegó tras superar un inicio incierto debido a las condiciones de la pista. “La pista estaba rara, entonces la carrera fue como al principio, la serie fue incómoda porque no estaba acostumbrada” , explicó.

Sin embargo, su capacidad de adaptación fue clave: “Para la final, entendiendo un poco la pista, me acostumbré... y la verdad que estuvo muy bien, quedé primera" . En esta prueba, además, registró su mejor marca de la temporada ( 12s. 57/100 ), quedando muy cerca de su récord personal de 12s. 45/100 .

El domingo, el desafío fue el clima. Bajo la lluvia y con ráfagas de viento, Sara dominó los 200 metros con un registro de 26s. 54/100. “Se largó a llover en un momento... la final la corrimos con lluvia, con un poco más de frío, pero la verdad que muy bien también", recordó sobre la jornada donde el frío no pudo detener su marcha hacia el segundo oro individual.

Sara Favre en el estudio La velocista Sara Favre durante la entrevista en el estudio de La Opinión Play. LA OPINION

La "conexión Mar del Plata"

Luego de iniciarse en la Escuela Municipal de Atletismo, Favre comenzó a fines de 2025 un cambio al sumarse al equipo marplatense del reconocido Leonardo Malgor en el que tiene como entrenador a Daniel Díaz. No obstante, gran parte de su preparación la sigue realizando en Pergamino.

“Me mandan todos los días lo que me toca hacer... yo acomodo mis horarios y voy a la pista durante la tarde y al gimnasio lo mismo”. Su rutina diaria es exigente, extendiéndose por casi dos horas e incluyendo un fuerte énfasis en la técnica: “Estamos trabajando muchas pasadas de resistencia a la velocidad... y también haciendo hincapié en la salida de tacos, que es algo que tengo que mejorar”.

A pesar de la distancia con su entrenador, Sara no se siente sola en este proceso. “Ayer, por ejemplo, me acompañó mi papá hasta la pista y si no en el gimnasio está el ‘profe’ del gimnasio que siempre me ayuda", destacó sobre su red de apoyo en la ciudad.

Sara Favre

Lo que viene: el sueño nacional

Con los tres oros provinciales en el bolsillo, el próximo gran objetivo es el 55° Campeonato Nacional U20, que se llevará a cabo el próximo fin de semana (9 y 10 de mayo) en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Sara llega con la ambición de bajar sus mejores marcas: 12s. 45/100 en 100 metros y 25s. 82/100 en 200 metros.

“Estoy muy contenta con la marca de 100 metros en La Plata. Y en 200, la verdad que también fue una buena marca y espero poder bajarla para el Campeonato Nacional y seguir entrenando así para seguir mejorando marcas a lo largo del año”, expresó.

“Estos últimos días me están matando a pasadas, a repeticiones, pero la verdad que muy lindo todo", confesó sobre la intensidad de su preparación previa al viaje. En el horizonte también aparecen los torneos de las categorías Mayores y U23, donde la exigencia por las marcas mínimas será aún mayor: “Son complicados porque piden mejores marcas y hay muchas chicas más grandes”.

Pasado, presente y futuro

La relación de Sara con el atletismo comenzó a los 13 años, cuando decidió dejar el hockey para volcarse de lleno a las pistas. Desde entonces ha sumando múltiples medallas en los Juegos Bonaerenses e incluso ostenta un récord provincial en posta.

Al transitar su último año de colegio secundario, ya proyecta su vida universitaria sin descuidar el deporte que la apasiona. “La idea es seguir compitiendo... capaz que lo haré un poco más como hobby porque el estudio te consume, pero obviamente seguiré entrenando y compitiendo lo que se pueda”, reflexionó.

Sin embargo, su ambición competitiva sigue intacta y su meta final es clara: “Salir campeona nacional en Mayores”. De cara al próximo fin de semana en Concepción del Uruguay, Pergamino acompaña con expectativas la actuación de Sara, quien ya demostró que no hay lluvia, viento ni pista que pueda frenar su velocidad.