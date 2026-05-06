0 Km: En los primeros cuatro meses del año se patentaron más de 205 mil autos y 300 mil motos

Abril fue un mes con buenas y malas para los 0 Km en automotores y motovehículos en Argentina, la cual viene viviendo una reconfiguración a partir de un nuevo escenario macro local y cambios en los hábitos de movilidad a nivel global.

Arrancando con el caso de los autos, durante el cuarto mes de 2026, se patentaron 47.564 vehículos, lo que representa una caída del 3,3% con respecto al mes anterior (49.200 unidades) y una disminución del 13,6% en la comparación interanual, es decir, contra abril de 2025 (55.025 unidades).

En tanto que, en el acumulado de los cuatro primeros meses del año, ya se patentaron 205.114 vehículos, lo que equivale a una baja del 5,7% versus el mismo período de 2025 (217.500 unidades), de acuerdo con la información oficial recientemente publicada por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Las marcas más vendidas de 0 Km

Como ya es una fija, el top 10 del ranking de las marcas de automóviles más vendidas en abril lo sigue liderando Toyota, con casi 6.700 unidades vendidas, el 15,1% del mercado. Volkswagen mantiene el segundo puesto, con más de 5.500 unidades vendidas, el 12,5% del mercado. Y Fiat continúa en el tercer lugar, superando las 5.000 unidades vendidas, el 11,3% del mercado.

Ya fuera del podio, en el cuarto y quinto puesto se ubican Ford y Chevrolet, respectivamente, que acumulan más de 3.800 unidades vendidas cada una y el 8,7% del mercado. En el sexto lugar se encuentra Renault, con más de 3.500 unidades vendidas y el 8% del mercado. Y le siguen: Peugeot (#7), Citroën (#8), la china BYD (#9, pisando fuerte y ascendiendo una posición con respecto al mes pasado) y Jeep (#10).

Los modelos de autos más vendidos

Por su parte, el top 10 del ranking de los modelos de automóviles más vendidos en abril lo encabeza la Toyota Hilux, que vuelve a ocupar la primera posición del ranking, alcanzando el 5,3% del mercado con 2.346 unidades vendidas. Así, le quita el liderazgo al Peugeot 208, que pasa al #2, superando las 1.800 unidades vendidas, el 4,1% del mercado. Y el Ford Territory escala al tercer lugar, con 1.570 unidades vendidas, el 3,5% del mercado.

La Ford Ranger conserva el cuarto puesto, con más de 1.400 ventas y el 3,2% del mercado; al igual que el Fiat Cronos, que completa el top 5. Le siguen: Volkswagen Tera(#6), Chevrolet Tracker (#7), Chevrolet Onix (#8), Volkswagen Amarok (#9) y Toyota Yaris Cross (#10).

Motos: leve baja mensual pero gran suba interanual

En cuanto al patentamiento de motovehículos, ACARA informó que en el mes de abril se registraron 80.737 unidades, que si bien representan un 1% menos que en marzo de 2026 (81.551), implica una fuerte mejora del 51,5% versus abril de 2025 (53.276).

Mientras que, en el acumulado del año, las ventas suman 301.962 unidades, un 47,5% por encima del mismo período de 2025 (204.732).

Marcas y modelos de motos más vendidos

Honda lidera cómodamente el ranking de marcas más vendidas de abril, con 14.440 unidades (17,9% del mercado). Gilera se ubica en la segunda posición, con 10.280 unidades (12,7% del mercado); y Motomel, en el tercer puesto, con 9.908 unidades (12,3% del mercado).

Respecto de los modelos, la moto más patentada del mes fue la Gilera Smash, con 7.625 unidades, apenas cinco más que la Keller KN110-8, ambas con el 9,4% del mercado. La tercera ubicación del podio la ocupa la Honda Wave 110S, con 7.395 unidades y el 9,2% del mercado.