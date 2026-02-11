miércoles 11 de febrero de 2026
    • Patricio D'Ottavio y Eduardo Calandri al podio en Villa Gesell

    Los nadadores pergaminenses se destacaron en la 47ª Maratón Acuática Tito Gioia. D’Ottavio fue segundo en su categoría y Calandri se llevó el primer puesto.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    11 de febrero de 2026 - 13:31
    Patricio D’Ottavio y Eduardo Calandri junto a Emilce Gioia, hija de Tito Gioia y organizada de la competencia.

    Patricio D'Ottavio y Eduardo Calandri junto a Emilce Gioia, hija de Tito Gioia y organizada de la competencia.

    EDUARDO CALANDRI

    Patricio D’Ottavio y Eduardo Calandri representaron a Pergamino en la 47ª edición de la tradicional Maratón Acuática Tito Gioia, disputada el sábado pasado con llegada en el balneario Afrika de Villa Gesell, sobre una distancia de 4 kilómetros. La competencia reunió a cerca de 300 nadadores y volvió a confirmar su lugar como un clásico del calendario de aguas abiertas.

    “Pato” D’Ottavio completó una destacada performance: 21° en la clasificación general con un tiempo de 51m. 10s, y segundo puesto en la categoría 50 a 54 años, subiendo al podio en su división tras una sólida labor en un mar exigente.

    Por su parte, “Lalo” Calandri logró un resultado sobresaliente en su categoría: 1° en 65 a 69 años, con un registro de 1h. 04m. 03s, ubicándose 111° en la general y demostrando vigencia y experiencia en una prueba de alto nivel.

    Un mar desafiante

    En esta edición el recorrido se realizó de sur a norte, aprovechando la deriva, debido al viento sudoeste que generó oleaje y un mar muy movido. Las condiciones provocaron incluso abandonos, lo que elevó la exigencia física y técnica para los participantes.

    El nivel competitivo fue alto, incluso en la clasificación general. Como es habitual, también participaron nadadores con traje de neoprene, quienes cuentan con una ventaja, aunque no clasifican en las mismas categorías que los competidores tradicionales, como fue el caso de los pergaminenses.

    Los ganadores de la general

    El vencedor de la clasificación general fue Mateo Quinteros (Natación Lawn Tennis de Ciudadela), quien se impuso con 45m. 15s. y se consagró campeón por tercer año consecutivo. En damas, la victoria quedó en manos de Florencia Estabillo (ADN Montego de La Plata), con un tiempo de 52m. 33s.

    Un clásico con historia

    La Maratón Acuática Tito Gioia fue creada en 1978 y se ha realizado de manera consecutiva año tras año. Su fundador, Tito Gioia, fue un guardavida y atleta pionero de las playas geselinas, a quien Carlos Gesell encomendó junto a otros colegas el cuidado de los bañistas y turistas.

    Con espíritu amateur y una fuerte impronta familiar, la prueba ha convocado a lo largo de su historia a nadadores aficionados, atletas con capacidades diferentes y destacadas figuras de la natación nacional e internacional.

    A casi medio siglo de su creación, la competencia mantiene intacto el legado de su fundador: promover el deporte, el compañerismo y la emoción de compartir el mar. En ese marco, los representantes pergaminenses volvieron a dejar su marca en una cita clásica de las aguas abiertas argentinas.

    Patricio D’Ottavio y Eduardo Calandri junto a Emilce Gioia, hija de Tito Gioia y organizada de la competencia.

