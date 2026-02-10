Triunfo de Brenda Bernard y podio de Juan Martín Digilio en Capitán Sarmiento

Dos pergaminenses fueron protagonistas principales el domingo en el Triatlón de Capitán Sarmiento “Entre Amigos” , una competencia que reunió a cerca de 350 triatletas de distintos puntos del país y que presentó un formato no tradicional, ubicado entre la distancia Olímpica y el Medio Ironman. En ese marco, Brenda Bernard y Juan Martín Digilio se destacaron en la clasificación general sobre un recorrido de 1.600 metros de natación, 60 kilómetros de ciclismo y 14 kilómetros de pedestrismo.

La integrante del SDG Team, Brenda Bernard se quedó con el primer puesto de la clasificación general femenina, tras completar el recorrido en 3h. 17m. 23s. De esta manera, aventajó a Christina Herbst (3h. 24m. 23s.) y a Carolina Martos (3h. 26m. 47s.), ambas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes completaron el podio.

Tras la competencia, Bernard dialogó con LA OPINION y valoró especialmente el resultado conseguido: “Fue una distancia diferente entre el Olímpico y el Medio Ironman. Me pude quedar con el primer puesto. Decidí correr a último momento porque hacía un par de semanas que venía con dolores musculares, sobre todo en la corrida, así que a esta carrera la tomé diferente. Me sentí bien desde la largada”.

“Fue la segunda vez que corrí en Capitán Sarmiento y la organización fue excelente con los chicos de Superación Deportiva y Lagos de Buenos Aires. Estoy contenta por empezar la temporada con esta actuación, súper satisfecha, los podios siempre son un plus y ganar también tiene algo especial” , concluyó Bernard.

Podio Bernard

El triunfo en Capitán Sarmiento ratifica el buen momento deportivo de Bernard, quien había cerrado el 2025 con un segundo puesto en Junín, en la Laguna de Gómez, sobre la distancia Olímpica del Circuito Lagos de Buenos Aires. Además, en noviembre pasado formó parte del Mundial Ironman 70.3 de Marbella, que significó su segunda participación mundialista en esta distancia, luego de su debut en Niza 2019.

Digilio, tercero ante rivales de jerarquía

En la rama masculina, Juan Martín Digilio también tuvo una actuación sobresaliente al finalizar tercero en la general, con un tiempo de 2h. 52m. 08s. El ganador fue el rosarino Santiago De Guio, quien se impuso con 2h. 46m. 15s.

Sobre las condiciones de la prueba, Digilio, en diálogo con LA OPINION explicó: “La carrera fue muy linda, con algo de viento y mucho calor en el tramo de running. Nadamos 1.600 metros en dos vueltas al laguito, después fueron tres vueltas en bicicleta donde se hicieron 60 kilómetros y dos vueltas de running para terminar con 14 kilómetros”.

Podio Digilio

Digilio detalló además la estrategia acordada con su entrenador, Ramiro Cabrera, y cómo fue su carrera: “Salí primero del agua, después en bicicleta me pasaron cuatro o cinco competidores, pero yo sabía que teníamos que correr ahí. Habíamos hablado con mi entrenador que me pasen hasta el cuarto o quinto, porque ya sabíamos quiénes iban a estar presentes. Se rodó muy fuerte, pedaleé a 39,1 km/h de promedio. Me bajé con el tercero, cuarto y quinto, y en la transición quedé tercero al empezar a correr. Tuve el segundo mejor parcial de pedestrismo de toda la carrera y terminé cerca del segundo de la general”.

Con la mira puesta en lo que viene, Digilio anticipó sus próximos objetivos: “Finalizar tercero arrancando la temporada me deja súper contento. Ahora, el 28 de marzo voy a correr el Medio Ironman de San Juan y después retomaremos los objetivos del año”.

Más presencia pergaminense

La participación de Pergamino se completó con Andrés Bourdá, quien compitió en la distancia menor del evento (800 metros de natación, 26 kilómetros de ciclismo y 7 de pedestrismo) y finalizó 78º en la general y 12º en la categoría 50 a 54 años con un tiempo de 1h. 52m. 13s.