martes 09 de septiembre de 2025
    • Torneo Clausura de la APB: Argentino, Comu y Juventud ganaron en el cierre de la fecha 3

    El Blanco venció a Sportivo Rojas, el Cartero a Gimnasia y el Celeste a Círculo Italiano de Colón. En la Zona A manda Argentino y en la B, Comunicaciones.

    9 de septiembre de 2025 - 14:56
    Comunicaciones y Argentino, dos de los ganadores en el cierre de la tercera fecha.

    Comunicaciones y Argentino, dos de los ganadores en el cierre de la tercera fecha.

    CLUB COMUNICACIONES

    En la noche de este lunes finalizó la tercera fecha del Torneo Clausura de la Asociación Pergaminense de Básquetbol (APB). De los tres partidos que completaron la fecha 3, dos fueron por la Zona A. Por un lado, Argentino ganó de local 86 a 61 ante Sportivo Rojas, con Juan Tomás Musachio como figura del partido con 23 puntos y 5 triples, secundado por Mateo Suleta con 19 puntos. Para el Tricolor de Rojas no alcanzaron los 19 tantos de Dante Loguzzo.

    Alianza de Colón sumó ante Gimnasia su segundo triunfo en el Clausura de la APB.

    Con el triunfo de Alianza de Colón ante Gimnasia finalizó la segunda del Clausura de básquetbol
    Julia Riera superó la primera ronda del torneo de San Pablo, que se juega en canchas rápidas.

    Julia Riera arrancó con un triunfo en San Pablo y avanzó a octavos

    Y en el “Ricardo Dorado Merlo”, Juventud cosechó su segundo triunfo en el torneo al vencer 80 a 63 a Círculo Italiano de Colón. La figura del encuentro fue Renzo Maffei con 19 puntos y la segunda espada del Celeste, Luciano Cianci con 17 tantos y 4 triples. En “Los Buitres” no fueron suficientes los 17 puntos de Sebastián Farabolini.

    Con estos resultados, el Blanco lidera la zona con cinco puntos (2-1). Su inmediato perseguidor es Juventud con cuatros unidades (2-0) y el podio lo completa Sportivo Rojas con tres puntos (1-1). Cuarto marcha Sports con la misma cantidad de puntos y el mismo récord que Sportivo Rojas y último se ubica Círculo Italiano con dos puntos (0-2).

    Y por la Zona B el domingo se midieron Comunicaciones y Gimnasia y Esgrima. El Cartero se quedó con el triunfo por 73 a 56 y el goleador del partido fue Manuel Fontana con 20 puntos -para el Lobo-. Y por el lado de Comu el máximo anotador fue Eugenio Corroquer con 17 puntos, quien ese mismo día fue oficializado como preparador físico de Pergamino Básquet de cara a la próxima Liga Argentina.

    La fecha había comenzado en la noche del domingo, con el triunfo de Ricardo Gutiérrez de Arrecifes en condición de local ante Sirio Libanés por 64 a 54. Santiago Nomdedeu se destacó con 15 puntos en el equipo ganador.

    La Zona B está liderada por Comunicaciones con seis puntos (3-0). El escolta es Alianza de Colón con cuatro unidades (2-0) y tercero su ubica Ricardo Gutiérrez con tres puntos (1-1). La cuarta posición la ocupa Sirio Libanés con tres puntos (0-3) y cierra la tabla el Lobo con dos unidades (0-2).

    Partidos de la próxima fecha

    La próxima fecha (cuarta) ya conoce los partidos, pero todavía resta confirmarse los días y horarios. Por la Zona A se enfrentarán Sportivo Rojas y Juventud en la vecina ciudad y Sports recibirá a Argentino. Queda libre Círculo Italiano de Colón. En La Zona B, Alianza de Colón será local ante Comunicaciones y Gimnasia y Esgrima recibirá a Ricardo Gutiérrez. Sirio Libanés quedará libre.

