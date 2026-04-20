El tren vuelve a hacerse sentir en Pergamino: más movimiento de cargas por las vías de la ex Línea Mitre

Si bien allegados a la empresa de trenes Nuevo Central Argentino aseguraron que el servicio nunca estuvo fuera de circulación, reconocieron que la actual dinámica de la logística agropecuaria y comercial se sostiene en una matriz cada vez más diversificada. En ese marco, remarcaron los trabajos permanentes que se llevan adelante para garantizar la operatividad del ramal que atraviesa el Partido, al tiempo que advirtieron que la infraestructura requiere intervenciones constantes. Se trata, en gran parte, de trazas asentadas sobre balastos de tierra, particularmente sensibles al impacto de las lluvias que afectan de manera recurrente a la región.

Las bocinas del tren en Pergamino En paralelo, vecinos de Pergamino que residen en cercanías de las vías del Nuevo Central Argentino comenzaron a percibir en los últimos días un renovado y sostenido movimiento de formaciones ferroviarias. Los trenes, cargados principalmente con cereales, circulan hacia distintos destinos conectados por la histórica Línea Mitre, una de las más relevantes del país y que, tras el proceso de concesiones, quedó bajo la órbita operativa de esta empresa en la región.

Formaciones con transporte de cereales El sonido de las bocinas, anticipando el paso de largas formaciones con decenas de vagones, vuelve a dibujar una postal que durante años pareció diluirse. Esa escena, que remite a épocas de mayor intensidad ferroviaria, despierta nuevamente el interés de vecinos y aficionados, que se acercan a las vías para observar el paso de los trenes y reencontrarse con una imagen profundamente ligada a la identidad productiva y social de la ciudad.

Compartí esta nota en redes sociales:





