Cuenta regresiva para el álbum del Mundial: alertan por versiones falsas y estafas

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya se vive en Argentina con un clásico que atraviesa generaciones: el álbum de figuritas. Pero en medio de la expectativa por su lanzamiento, comenzaron a aparecer las primeras polémicas, con advertencias por estafas , detalles sobre precios y hasta filtraciones de los posibles jugadores de la Selección .

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Desde Panini, la empresa encargada de la edición oficial, confirmaron que el álbum llegará al país entre fines de abril y principios de mayo . Tendrá 112 páginas y un total de 980 figuritas , en una edición ampliada que responde al nuevo formato del torneo con más selecciones participantes.

Cada sobre incluirá siete stickers y su precio estimado oscilará entre $2.250 y $2.500 . Además, habrá dos versiones del álbum: una tapa blanda, que rondaría los $5.000, y otra de tapa dura que superaría los $19.000 , pensada para coleccionistas.

Antes incluso de su lanzamiento oficial, comenzaron a circular versiones falsas del álbum en redes sociales, plataformas de venta y aplicaciones de mensajería. La propia compañía advirtió que no existe preventa en Argentina y que cualquier oferta anticipada debe considerarse sospechosa .

El caso tomó relevancia tras el testimonio de la periodista Luciana Rubinska, quien relató que compró un álbum creyendo que era original. “En mis manos lo que están viendo es el álbum trucho del Mundial 2026”, explicó, al mostrar inconsistencias en el contenido.

Entre las diferencias más claras, detalló que la selección argentina tenía una cantidad de páginas desproporcionada y que otras selecciones apenas contaban con algunos jugadores. También señaló que la calidad del producto era inferior y que la aclaración de que no era oficial aparecía en letra muy chica.

Fiebre por el álbum

Rubinska aseguró haber pagado $48.000 por el álbum junto a diez sobres, sin posibilidad de devolución por haber superado el plazo de reclamo. Según explicó, muchos de estos productos utilizan títulos engañosos como “álbum oficial” y solo aclaran su verdadera condición en descripciones poco visibles.

Desde la empresa remarcaron que el único distribuidor oficial en Argentina es New Rita S.A. y que las compras online se realizarán exclusivamente a través de canales habilitados, con Mercado Pago como único medio de pago autorizado. No se aceptarán transferencias a CBU ni alias.

Filtración: los nombres que aparecerían en el álbum

En paralelo, una publicación de Panini en Colombia dejó ver un anticipo que rápidamente se viralizó. En un video promocional, se alcanzaron a distinguir fragmentos del álbum donde aparecen futbolistas que integrarían las selecciones, incluida la Argentina.

En el caso de la Albiceleste, se observaron 18 jugadores que combinarían nombres históricos con nuevas figuras. Entre ellos figuran Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul.

En ataque, aparecen Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, junto a apuestas más jóvenes como Franco Mastantuono y Giuliano Simeone. También se suman futbolistas que vienen siendo convocados en el último tiempo, como Nico Paz y Leonardo Balerdi.

Si bien se trata de un adelanto, la lista coincide con la base que viene utilizando Lionel Scaloni, quien deberá presentar una prelista de 55 jugadores antes del 11 de mayo y luego definir los 26 convocados finales antes del 30 del mismo mes, según lo establecido por la FIFA.