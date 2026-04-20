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    • ATE anunció un nuevo paro nacional que afectará servicios en la provincia

    Desde ATE brindaron detalles del paro que tendrá lugar este martes y afectará algunas reparticiones que funcionan en la región.

    20 de abril de 2026 - 16:17
    ATE llevará a cabo un importante para este martes.

    La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante un nuevo paro nacional que tendrá lugar este martes y se sentirá en distintas áreas de la administración pública, tanto a nivel nacional como provincial y en Pergamino. Los trabajadores públicos enrolados en el gremio detallaron cuáles van a ser los servicios que se verán disminuidos o cancelados.

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    Uno de los sectores más afectados por la protesta será el aerocomercial, con medidas de fuerza impulsadas por controladores terrestres nucleados en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Tras el fracaso de las últimas negociaciones paritarias con el Gobierno nacional, los empleados del sector reclaman una fuerte recomposición salarial.

    En ese marco, el epicentro de las protestas estará en terminales aéreas de zonas turísticas y de alto tránsito internacional, lo que podría derivar en demoras y cancelaciones de vuelos a lo largo de toda la jornada.

    Más allá del impacto en los vuelos, el paro de ATE también afectará el normal funcionamiento de las escuelas públicas, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que muchos auxiliares escolares forman parte del gremio y podrían adherirse a la medida.

    Asimismo, la atención al público en oficinas estatales podría verse resentida si los trabajadores afiliados al sindicato se suman a la jornada de protesta en dependencias nacionales, provinciales y municipales.

    ATE encara una nueva "jornada nacional de lucha"

    En ese marco, el secretario general de ATE Nacional aseguró que se trata de "una jornada nacional de lucha y protesta con paros, concentraciones, acciones públicas y movilizaciones en toda la administración pública nacional, provincial y municipales".

    Entre los principales reclamos del gremio se encuentran la reapertura de paritarias, una urgente recomposición salarial, el pase a planta permanente de trabajadores precarizados, la reincorporación de despedidos y el rechazo a políticas de privatización, entre otros puntos vinculados a la situación laboral y previsional.

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