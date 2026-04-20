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    • El Gobierno fijó el nuevo subsidio para las garrafas de gas: a quiénes beneficia

    Hay nuevos precios establecidos para las garrafas de acuerdo a los cambios formulados por el Gobierno.

    20 de abril de 2026 - 14:18
    Nuevos precios estableció el Gobierno para las garrafas

    El Gobierno de Javier Milei avanzó con la implementación del nuevo esquema de subsidios energéticos y definió cómo se aplicará la asistencia para usuarios de garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Se trata de un reintegro de $9593 que otorgará a usuarios sin conexión de gas natural por la compra de cada garrafa de 10 kilos.

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    Garrafas y nuevos precios

    Mediante la Disposición 1/2026, publicada en el Boletín Oficial, la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética del Ministerio de Economía reglamentó el sistema de reintegros dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

    En ese sentido, se estableció que los usuarios de garrafas de GLP de 10 kilos que se inscriban en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) recibirán una asistencia económica por su consumo. El esquema prevé un reintegro sobre dos garrafas mensuales entre abril y septiembre y de una garrafa durante el resto del año, según el calendario fijado por la normativa.

    Montos establecidos por el Gobierno

    En cuanto al monto, la disposición fijó un valor inicial de $9.593 por garrafa, que podrá actualizarse periódicamente en función del precio del butano y los costos asociados definidos por la Secretaría de Energía.

    El reintegro se hará a través de la acreditación del monto del subsidio en la cuenta bancaria o billetera virtual que declare el beneficiario. El Banco Nación será el encargado de poner a disposición las herramientas digitales para el pago. Además, se prevé que otras entidades financieras puedan sumarse en el futuro.

    Para acceder, los usuarios deberán completar sus datos en el registro oficial a través del sitio web de subsidios, lo que permitirá conformar el padrón de beneficiarios dentro del nuevo esquema.

    Programa Hogar en Pergamino

    En enero, cuando se lanzó el nuevo esquema de subsidios focalizados, el Gobierno remarcó que los beneficiarios del ex Programa Hogar "contarán con un plazo de seis meses para inscribirse en el SEF, garantizando durante ese período la continuidad de la asistencia mientras se completa la migración al nuevo esquema.

    Una vez finalizado ese proceso, el Programa Hogar será dado de baja y los usuarios quedarán incluidos en el régimen general de subsidios energéticos focalizados". La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aportará los datos para analizar la incorporación al régimen de subsidios focalizados.

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