Tomás Casquero imparable en el Prix del Centro: ganó invicto en Saladillo

El ajedrecista pergaminense Tomás Casquero, de 8 años, continúa confirmando su talento en el tablero y sumando logros destacados, en este caso a nivel provincial. El domingo, el jugador del Club Social Pergamino se quedó con el primer puesto en la sexta fecha del Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, disputada en Saladillo, en el marco del Torneo “162º Aniversario de Saladillo - Ferruccio Zanovello”.
