martes 12 de agosto de 2025
    • Tomás Casquero imparable en el Prix del Centro: ganó invicto en Saladillo

    El ajedrecista de Pergamino sigue sumando logros: se quedó con el primer puesto en la sexta fecha y reafirmó su liderazgo absoluto en la categoría Sub 12.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    12 de agosto de 2025 - 13:20
    Tomás Casquero recibe un nuevo trofeo, esta vez en Saladillo, donde ganó las siete partidas.

    Tomás Casquero recibe un nuevo trofeo, esta vez en Saladillo, donde ganó las siete partidas.

    FAMILIA CASQUERO

    El ajedrecista pergaminense Tomás Casquero, de 8 años, continúa confirmando su talento en el tablero y sumando logros destacados, en este caso a nivel provincial. El domingo, el jugador del Club Social Pergamino se quedó con el primer puesto en la sexta fecha del Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, disputada en Saladillo, en el marco del Torneo “162º Aniversario de Saladillo - Ferruccio Zanovello”.

    microestadio municipal: las obras no detienen su marcha y hay optimismo para su habilitacion

    Microestadio Municipal: las obras no detienen su marcha y hay optimismo para su habilitación
    Con 18 años de formación musical, Aldana López es una de las intérpretes locales más sólidas y versátiles.
    Cultura

    Aldana López toca con la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UNR en el Teatro El Círculo de Rosario

    “Tomi” Casquero tuvo una actuación impecable: ganó las siete partidas que disputó y quedó al tope de las posiciones en la categoría Sub 12, que reunió a 25 participantes. En segundo lugar finalizó Fausto Copis, de 25 de Mayo, con seis puntos.

    Esta nueva victoria reafirma su dominio en el Prix del Centro 2025, donde ya suma cinco primeros puestos en las cinco fechas en las que participó: anteriormente había triunfado en 25 de Mayo, Bolívar, Las Flores y Pehuajó. Con este rendimiento perfecto, lidera con comodidad el campeonato de la categoría Sub 12, compitiendo contra jugadores de mayor edad.

    Casquero Resultados

    Un año con grandes resultados

    La temporada de Casquero viene siendo sobresaliente. En 2024 fue campeón del Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires en la categoría Sub 10 y este año está repitiendo -y superando- sus actuaciones, ya en la Sub 12.

    A nivel nacional, quien en 2024 se consagró campeón argentino Sub 8, en julio de este año se alzó con el título de campeón Sub 9 del Argentino Escolar, realizado en Vicente López. En esa ocasión, ganó siete de las ocho partidas y se quedó con el primer lugar entre 33 competidores. También brilló en el plano internacional este año al ser doble medallista de plata en el Campeonato Sudamericano Escolar en Temuco, Chile, en las modalidades Clásica y Blitz, siendo el único representante argentino.

    Detrás de cada logro, hay un enorme trabajo. “Tomi” entrena con el Maestro FIDE Hernán Perelman, representa al Club Social Pergamino y cuenta con el fuerte apoyo de su familia, que acompaña cada paso de su crecimiento deportivo. A su corta edad, demuestra no solo su talento, sino también madurez, constancia y una pasión genuina por el juego ciencia. Su presente lo muestra en un gran nivel y su futuro es más que prometedor.

    Duratierra, Néstor Crespo y Julián Peralta. Del tango al jazz y del folclore al rock: todo listo para el XI Encuentro en el Conservatorio de Música de Pergamino.
    Cultura

    XI Encuentro de Música Popular: seis días para celebrar la música en Pergamino

    Por Néstor Suárez

