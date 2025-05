Tercer triunfo consecutivo para Tomás Casquero en el Gran Prix del Centro de la Provincia

“Tomi” Casquero, representante del Club Social de Pergamino , fue el claro dominador entre los 24 jugadores de la categoría Sub 12. Ganó seis partidas e hizo tablas en la restante , superando por un punto a Estanislao Giménez (5,5), y por 1,5 al florense Ciro Branchesi Gómez (5). Esta victoria se suma a sus anteriores triunfos en las fechas de 25 de Mayo y Bolívar, y consolida su dominio en la categoría tras haber sido campeón Sub 10 en 2024.

Los otros ganadores de la jornada en Las Flores fueron: Lorenzo Kreder (Pigüé, Sub 8), Gino Caverlotti (Bolívar, Sub 10), Benjamín Pavón (Junín, Sub 15), Rodrigo Benítez (Coronel Suárez, Sub 18) y Matías Rodríguez Lezcano (Bolívar, Libres). La próxima fecha del circuito se disputará el 8 de junio en Pehuajó, donde “Tomi” buscará seguir extendiendo su excelente racha en el Prix del Centro.