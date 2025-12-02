Tomás Casquero segundo en Sub 15 con solo 9 años en el cierre del Prix del Centro

Tomás Casquero sumó otra destacada actuación en la fecha final del Prix del Centro. FAMILIA CASQUERO

Tomás Casquero, de apenas 9 años, volvió a sorprender en el tablero. Este domingo, en la ciudad de 25 de Mayo, disputó la última fecha del Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires 2025 de ajedrez y, con el título de campeón en la categoría Sub 12 ya asegurado, decidió dar un paso más: competir por primera vez en Sub 15, dos categorías por encima de la que le corresponde por su edad.

El debut de “Tomi” dejó un gran resultado: finalizó segundo entre 37 participantes, con 5,5 puntos, solo medio punto por detrás del ganador, el juninense Benjamín Pavón, con quien Casquero hizo tablas. En esta primera participación en Sub 15, enfrentó a rivales con hasta seis años más. Pese a ese escenario, lejos de intimidarse, mostró nuevamente la madurez deportiva que lo caracteriza.

Un año de crecimiento El desempeño en esta última fecha del Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires no es un hecho aislado, sino parte de una temporada excepcional. Casquero ya había asegurado el título anual en Sub 12 tras una campaña dominante, con siete primeros puestos (ganó todas en las que participó -estuvo ausente en dos por cuestiones de calendario-).

Este rendimiento se suma al salto competitivo logrado el mes pasado, cuando debutó representando oficialmente al Club Argentino de Ajedrez, una de las instituciones más legendarias del continente. Allí finalizó cuarto en el Metropolitano Sub 10 de la Ciudad de Buenos Aires, torneo considerado de los más exigentes del país por su nivel y jerarquía. Su actuación -incluida una victoria ante quien terminaría tercero- confirmó que el pergaminense está preparado para desafíos mayores.

El 2025 de “Tomi” ha sido una sucesión de logros: campeón argentino escolar Sub 9, doble medallista de plata en el Sudamericano Escolar de Temuco, quinto puesto en el Panamericano Escolar de Florianópolis y cuarto en Blitz, todo bajo la conducción del MF Hernán Perelman. Resultados Casquero Hacia el Argentino Amateur La actuación en 25 de Mayo es un nuevo escalón para un jugador que sigue creciendo. Dentro de dos semanas, Casquero competirá en el Campeonato Argentino Amateur en Villa Carlos Paz, otro desafío que le permitirá sumar experiencia frente a nuevos rivales y consolidar su evolución en un año que ya puede considerarse sobresaliente.

