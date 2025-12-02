martes 02 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Tomás Casquero segundo en Sub 15 con solo 9 años en el cierre del Prix del Centro

    El ajedrecista pergaminense dio un salto de categoría en 25 de Mayo: con el título Sub 12 asegurado, debutó en Sub 15 y terminó segundo entre 37 jugadores.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    2 de diciembre de 2025 - 15:30
    Tomás Casquero sumó otra destacada actuación en la fecha final del Prix del Centro.

    Tomás Casquero sumó otra destacada actuación en la fecha final del Prix del Centro.

    FAMILIA CASQUERO

    Tomás Casquero, de apenas 9 años, volvió a sorprender en el tablero. Este domingo, en la ciudad de 25 de Mayo, disputó la última fecha del Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires 2025 de ajedrez y, con el título de campeón en la categoría Sub 12 ya asegurado, decidió dar un paso más: competir por primera vez en Sub 15, dos categorías por encima de la que le corresponde por su edad.

    Lee además
    Carlos Anías, Sebastián Cianci, Román Giménez y Pablo Francini, cuatro de los integrantes del equipo Ciudad de Pergamino en la Doble San Francisco-Miramar.

    El equipo Ciudad de Pergamino en el Top 10 de la Doble San Francisco-Miramar
    liga de futbol de pergamino: juventud y alfonzo definiran el titulo en el estadio fernando bello

    Liga de Fútbol de Pergamino: Juventud y Alfonzo definirán el título en el estadio "Fernando Bello"

    El debut de “Tomi” dejó un gran resultado: finalizó segundo entre 37 participantes, con 5,5 puntos, solo medio punto por detrás del ganador, el juninense Benjamín Pavón, con quien Casquero hizo tablas. En esta primera participación en Sub 15, enfrentó a rivales con hasta seis años más. Pese a ese escenario, lejos de intimidarse, mostró nuevamente la madurez deportiva que lo caracteriza.

    Un año de crecimiento

    El desempeño en esta última fecha del Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires no es un hecho aislado, sino parte de una temporada excepcional. Casquero ya había asegurado el título anual en Sub 12 tras una campaña dominante, con siete primeros puestos (ganó todas en las que participó -estuvo ausente en dos por cuestiones de calendario-).

    Este rendimiento se suma al salto competitivo logrado el mes pasado, cuando debutó representando oficialmente al Club Argentino de Ajedrez, una de las instituciones más legendarias del continente. Allí finalizó cuarto en el Metropolitano Sub 10 de la Ciudad de Buenos Aires, torneo considerado de los más exigentes del país por su nivel y jerarquía. Su actuación -incluida una victoria ante quien terminaría tercero- confirmó que el pergaminense está preparado para desafíos mayores.

    El 2025 de “Tomi” ha sido una sucesión de logros: campeón argentino escolar Sub 9, doble medallista de plata en el Sudamericano Escolar de Temuco, quinto puesto en el Panamericano Escolar de Florianópolis y cuarto en Blitz, todo bajo la conducción del MF Hernán Perelman.

    Resultados Casquero

    Hacia el Argentino Amateur

    La actuación en 25 de Mayo es un nuevo escalón para un jugador que sigue creciendo. Dentro de dos semanas, Casquero competirá en el Campeonato Argentino Amateur en Villa Carlos Paz, otro desafío que le permitirá sumar experiencia frente a nuevos rivales y consolidar su evolución en un año que ya puede considerarse sobresaliente.

    Temas
    Seguí leyendo

    El equipo Ciudad de Pergamino en el Top 10 de la Doble San Francisco-Miramar

    Liga de Fútbol de Pergamino: Juventud y Alfonzo definirán el título en el estadio "Fernando Bello"

    Felicitas Capdevila Rojas campeona por equipos y Top 4 individual en el Nacional

    Alfonso Domenech se despidió del Nº 1 con un 16º puesto en Mendoza

    Joaquín Debeljuh Taruselli cierra un 2025 inolvidable con doble coronación

    El sueño de ascenso de Douglas se apagó en Rafaela

    Con un brillante Tadeo Allende, Inter Miami goleó 5-1 a NYCFC y es campeón de la Conferencia Este

    Continúa el escándalo con Tapia: SADRA denunció presiones, irregularidades y manipulación en el arbitraje

    Fútbol local: todo listo para las semifinales en Primera División "A"

    Douglas Haig va por la hazaña: confía y sueña con revertir la serie para meterse en la final

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Carlos Anías, Sebastián Cianci, Román Giménez y Pablo Francini, cuatro de los integrantes del equipo Ciudad de Pergamino en la Doble San Francisco-Miramar.

    El equipo Ciudad de Pergamino en el Top 10 de la Doble San Francisco-Miramar

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En Argentina, cada siete días muere un niño menor de cinco años por ahogamiento

    En Argentina, cada siete días muere un niño menor de cinco años por ahogamiento
    Tomás Casquero sumó otra destacada actuación en la fecha final del Prix del Centro.

    Tomás Casquero segundo en Sub 15 con solo 9 años en el cierre del Prix del Centro

    En la Provincia y Pergamino rige el nuevo esquema de horarios para la venta de bebidas alcohólicas

    En la Provincia y Pergamino rige el nuevo esquema de horarios para la venta de bebidas alcohólicas

    El Club Náutico San Pedro (CNSP) llevó a cabo la entrega N° 40 de los Premios Paulino, en una emotiva ceremonia

    El Club Náutico San Pedro celebró la 40ª edición de los Premios Paulino con reconocimientos históricos

    Ternium anuncia una propuesta cultural abierta a toda la comunidad de San Nicolás: el Concierto Rock Pop Sinfónico, un espectáculo que reúne a 50 artistas en escena y que combina la fuerza del rock y el pop internacional con la potencia de la música sinfónica.

    San Nicolás: Ternium ofrece un Concierto Rock Pop Sinfónico gratuito para despedir el año