Doble coronación para Argentino: campeón en U15 y U13

La U13 de Argentino durante la celebración luego de derrotar a Sports en la final. BASQUET CLUB ARGENTINO

El fin de semana pasado, Argentino se consagró campeón en las categorías U15 y U13 de la Asociación de Básquetbol de Pergamino (APB). El sábado, en el estadio “Socios Fundadores” se llevó a cabo el Final 4 de la categoría U15. En las semifinales se enfrentaron: Argentino y Sports, con triunfo para el Blanco por 69-49; y Comunicaciones venció a Gimnasia y Esgrima 72-63.

En el partido del tercer puesto fue triunfo del Lobo por 82-58 ante el Azul. La final la disputaron Argentino y Comu, donde el equipo de calle Rivadavia se coronó campeón al derrotar al Cartero por 85-65. El jugador del partido fue Salvador Morando, quién se destacó con 42 puntos.

U15 Argentino El plantel U15 de Argentino se consagró campeón tras vencer en la final a Comu. BASQUET CLUB ARGENTINO Argentino también en U13 El domingo fue el turno de la U13, donde la definición se llevó a cabo en el mismo escenario. Los equipos que disputaron el Final 4 fueron Argentino, Sports, Ricardo Gutiérrez de Arrecifes y Sirio Libanés.

La primera semifinal fue entre Argentino y Sirio Libanés, con triunfo para el Blanco por 96-74; mientras que en la otra semifinal Sports derrotó 71-50 a Ricardo Gutiérrez de Arrecifes. En el partido por el tercer puesto el equipo de Arrecifes triunfó 57-47. En el partido decisivo, Argentino venció 90-66 a Sports y gritó campeón. En la final se destacaron Santiago Báez con 27 puntos y Joaquín Szydlowski con 26.

Categorías U17 y U21 En lo que respecta a la U17 habrá final del año entre Gimnasia y Esgrima y Comunicaciones. Todavía falta la confirmación de qué días se van a jugar los partidos. Mientras que en la U21, el Final 4 se comienza este sábado en el “Socios Fundadores”. Las semifinales serán Alianza de Colón-Juventud a las 18:00 y Argentino-Gimnasia y Esgrima a partir de las 20:00 y. El lunes se jugarán el partido por el tercer puesto (a las 18:00) y la final desde las 20:00.

Compartí esta nota en redes sociales:





