miércoles 03 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Doble coronación para Argentino: campeón en U15 y U13

    Con actuaciones contundentes en ambas categorías, el Blanco se impuso en los “Final 4” de la APB y cerró un fin de semana perfecto para el básquetbol del club.

    3 de diciembre de 2025 - 12:53
    La U13 de Argentino durante la celebración luego de derrotar a Sports en la final.

    La U13 de Argentino durante la celebración luego de derrotar a Sports en la final.

    BASQUET CLUB ARGENTINO

    El fin de semana pasado, Argentino se consagró campeón en las categorías U15 y U13 de la Asociación de Básquetbol de Pergamino (APB). El sábado, en el estadio “Socios Fundadores” se llevó a cabo el Final 4 de la categoría U15. En las semifinales se enfrentaron: Argentino y Sports, con triunfo para el Blanco por 69-49; y Comunicaciones venció a Gimnasia y Esgrima 72-63.

    Lee además
    Tomás Casquero sumó otra destacada actuación en la fecha final del Prix del Centro.

    Tomás Casquero segundo en Sub 15 con solo 9 años en el cierre del Prix del Centro
    Carlos Anías, Sebastián Cianci, Román Giménez y Pablo Francini, cuatro de los integrantes del equipo Ciudad de Pergamino en la Doble San Francisco-Miramar.

    El equipo Ciudad de Pergamino en el Top 10 de la Doble San Francisco-Miramar

    En el partido del tercer puesto fue triunfo del Lobo por 82-58 ante el Azul. La final la disputaron Argentino y Comu, donde el equipo de calle Rivadavia se coronó campeón al derrotar al Cartero por 85-65. El jugador del partido fue Salvador Morando, quién se destacó con 42 puntos.

    U15 Argentino
    El plantel U15 de Argentino se consagr&oacute; campe&oacute;n tras vencer en la final a Comu.

    El plantel U15 de Argentino se consagró campeón tras vencer en la final a Comu.

    Argentino también en U13

    El domingo fue el turno de la U13, donde la definición se llevó a cabo en el mismo escenario. Los equipos que disputaron el Final 4 fueron Argentino, Sports, Ricardo Gutiérrez de Arrecifes y Sirio Libanés.

    La primera semifinal fue entre Argentino y Sirio Libanés, con triunfo para el Blanco por 96-74; mientras que en la otra semifinal Sports derrotó 71-50 a Ricardo Gutiérrez de Arrecifes. En el partido por el tercer puesto el equipo de Arrecifes triunfó 57-47. En el partido decisivo, Argentino venció 90-66 a Sports y gritó campeón. En la final se destacaron Santiago Báez con 27 puntos y Joaquín Szydlowski con 26.

    Categorías U17 y U21

    En lo que respecta a la U17 habrá final del año entre Gimnasia y Esgrima y Comunicaciones. Todavía falta la confirmación de qué días se van a jugar los partidos. Mientras que en la U21, el Final 4 se comienza este sábado en el “Socios Fundadores”. Las semifinales serán Alianza de Colón-Juventud a las 18:00 y Argentino-Gimnasia y Esgrima a partir de las 20:00 y. El lunes se jugarán el partido por el tercer puesto (a las 18:00) y la final desde las 20:00.

    Temas
    Seguí leyendo

    Tomás Casquero segundo en Sub 15 con solo 9 años en el cierre del Prix del Centro

    El equipo Ciudad de Pergamino en el Top 10 de la Doble San Francisco-Miramar

    Liga de Fútbol de Pergamino: Juventud y Alfonzo definirán el título en el estadio "Fernando Bello"

    Felicitas Capdevila Rojas campeona por equipos y Top 4 individual en el Nacional

    Alfonso Domenech se despidió del Nº 1 con un 16º puesto en Mendoza

    Joaquín Debeljuh Taruselli cierra un 2025 inolvidable con doble coronación

    El sueño de ascenso de Douglas se apagó en Rafaela

    Con un brillante Tadeo Allende, Inter Miami goleó 5-1 a NYCFC y es campeón de la Conferencia Este

    Continúa el escándalo con Tapia: SADRA denunció presiones, irregularidades y manipulación en el arbitraje

    Fútbol local: todo listo para las semifinales en Primera División "A"

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Centro de Comercio de San Pedro, en colaboración con la Dirección de Turismo y el Banco Nación (BNA), convocaron a la presentación del programa Viajá+, una nueva herramienta financiera diseñada para impulsar la actividad turística de cara a la próxima temporada.

    El Banco Nación junto a la Dirección de Turismo lanzó en San Pedro el programa "Viajá+"
    Guillermo Mañé actualmente trabaja en su taller en la localidad de Rojas.
    Cultura

    Cien Tormentas: la nueva geografía emocional de Guillermo Mañé

    Entre las ciudades con más presencia, se destaca Buenos Aires que se consolida como una potencia gastronómica con ocho restaurantes clasificados; seguida de Lima, con siete; y Santiago, con cinco.

    La gastronomía argentina se adueñó del Latin America's 50 Best Restaurants

    La fecha límite es el miércoles 10 de diciembre.

    INAES: vence el plazo para digitalizar la nómina de asociados de cooperativas y mutuales

    La U13 de Argentino durante la celebración luego de derrotar a Sports en la final.

    Doble coronación para Argentino: campeón en U15 y U13