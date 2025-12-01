lunes 01 de diciembre de 2025
    • Alfonso Domenech se despidió del Nº 1 con un 16º puesto en Mendoza

    Un incidente lo relegó al fondo en la final, pero logró recuperarse para llegar 16º y cerrar el campeonato de la C3 del Turismo Nacional en el séptimo lugar.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    1 de diciembre de 2025 - 13:43
    Alfonso Domenech cerró su año deportivo en el Turismo Nacional con un puesto 16.

    Alfonso Domenech cerró su año deportivo en el Turismo Nacional con un puesto 16.

    DARIO GALLARDO

    Alfonso Domenech completó el fin de semana su participación en la temporada 2025 de la Clase 3 del Turismo Nacional, al disputar la 12ª y última fecha del campeonato en el Autódromo General San Martín de Mendoza. En una carrera marcada por incidentes, el piloto pergaminense, campeón 2024, terminó 16º en la final y cerró el año en la séptima posición, con 222 puntos, a 109,5 unidades del campeón Julián Santero.

    Para Domenech, la fecha mendocina significó además su despedida del Nº 1 en los laterales de su Volkswagen Virtus, número que lució durante toda la temporada como vigente monarca de la categoría.

    Domenech TN

    Se complicó en la final

    La última fecha de la Clase 3 tenía peso propio: si bien el título ya había quedado en manos de Santero tras la carrera en Río Cuarto, todavía restaba definir el subcampeonato y las posiciones finales. Domenech había llegado a Mendoza con chances matemáticas de pelear por ese segundo escalón, impulsado por el segundo puesto logrado precisamente en Río Cuarto.

    La actividad comenzó el sábado con dos entrenamientos en los que “Alfon” se ubicó 13º y 18º, buscando encontrar el equilibrio del Virtus que pone en pista el Saturni Racing. En la clasificación, su mejor registro fue de 1m. 37s. 364/1.000, que lo dejó a 1,3 segundos de la pole obtenida por Agustín Canapino a bordo del Toyota Corolla del Ale Bucci Racing. Domenech quedó en el puesto 20 (entre los 30 participantes), obligándose a apostar por una recuperación en las competencias del domingo.

    En la segunda serie, largando décimo, protagonizó un avance sólido hasta el sexto puesto. Ese resultado le permitió partir desde la sexta fila en la final, con el objetivo de escalar posiciones y cerrar el año dentro del Top 10.

    Sin embargo, las esperanzas duraron poco. En las primeras vueltas, un toque entre Exequiel Bastidas y Matías Vicino generó un incidente múltiple que lo dejó fuera de pista y relegado a la última colocación. Pese a ese contratiempo, Domenech logró completar una remontada para culminar 16º, sumando algunos puntos en su despedida del Nº 1.

    La victoria quedó en manos de Agustín Canapino, quien logró su primer triunfo en Clase 3, escoltado por Facundo Chapur (Citroën C-Elysee) y José Manuel Urcera (Ford Focus). En tanto, Jorge Barrio (Chevrolet Cruze), con su sexto puesto, aseguró el subcampeonato de la temporada.

    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Alfonso Domenech completó este fin de semana su participación en la temporada 2025 de la Clase 3 del Turismo Nacional, al disputar la 12ª y última fecha del campeonato en el Autódromo General San Martín de Mendoza. En una final cargada de incidentes, el piloto pergaminense —campeón 2024— finalizó 16º y cerró el año en la séptima posición del torneo, con 222 puntos, quedando a 109,5 unidades del campeón Julián Santero. Leé más en www.laopinionline.ar #Pergamino #TurismoNacional #TNClase3 #Automovilismo #Domenech #Deportes"
    View this post on Instagram

    Adiós al Nº 1 y séptimo puesto final

    Los puntos acumulados a lo largo del año dejaron a Domenech en el séptimo lugar del campeonato 2025, dentro del grupo de los 10 mejores de la Clase 3. Aunque no logró repetir la performance que lo consagró campeón en 2024, se mantuvo competitivo y cerró el campeonato siendo protagonista, especialmente durante la segunda parte del calendario. Con este resultado, dejará de lucir el Nº 1 y utilizará el Nº 7 en 2026, temporada que comenzará el 8 de febrero en el autódromo de Paraná (Entre Ríos).

