lunes 01 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Joaquín Debeljuh Taruselli cierra un 2025 inolvidable con doble coronación

    Luego de finalizar segundo en el SARR Series, el piloto de RVM logró el título argentino de rally raid por tercera vez y su primera corona latinoamericana.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    30 de noviembre de 2025 - 21:38
    Joaquín Debeljuh Taruselli escribió otro capítulo más en su rica historia en el rally raid.

    Joaquín Debeljuh Taruselli escribió otro capítulo más en su rica historia en el rally raid.

    JOAQUIN DEBELJUH TARUSELLI

    El piloto de motos de Acevedo - Pergamino, Joaquín Debeljuh Taruselli, coronó este domingo un año inolvidable al completar la quinta y última etapa del SARR Series 2025, séptima y octava fecha del Campeonato Argentino de Rally Raid (Canav) y la cuarta del Campeonato Latinoamericano FIM. Con un desempeño firme y consistente a lo largo de los 2.000 kilómetros de recorrido, el piloto oficial de RVM se consagró campeón argentino por tercera vez -segunda consecutiva- y por primera vez logró el título latinoamericano, alcanzando otro hito tanto en su carrera como para la marca que lo acompaña.

    Lee además
    Joaquín Debeljuh Taruselli en la competencia más exigente del año.

    Joaquín Debeljuh Taruselli busca doble consagración en el SARR Series
    Douglas Haig cerró la temporada luchando hasta el final frente a Atlético Rafaela.

    El sueño de ascenso de Douglas se apagó en Rafaela

    La edición 2025 del SARR Series comenzó el miércoles en Tinogasta (Catamarca) y avanzó hacia los terrenos desafiantes de Fiambalá, una de las zonas más emblemáticas del rally raid sudamericano. Las últimas etapas se desarrollaron en la provincia de San Juan, culminando en las inmediaciones de la Difunta Correa, donde Debeljuh Taruselli completó su actuación y aseguró los puntos para coronarse en ambos certámenes.

    El cordobés de Villa Dolores, Jeremías Pascual (Honda), fue el ganador de la clasificación general con un tiempo acumulado de 20h. 24m. 42s, mientras que Debeljuh, a bordo de su RVM 450 R, finalizó segundo a 2h. 01m. El podio lo completó el mendocino Julián Sánchez, tercero a 3h. 49m. 48s. Para Debeljuh, finalista del Dakar 2022, este resultado ratifica su gran año y solidez en competencias de larga duración.

    Joaquin 2
    Joaqu&iacute;n Debeljuh Taruselli junto a su mec&aacute;nico y amigo Pablo Pucci con los trofeos y medallas.

    Joaquín Debeljuh Taruselli junto a su mecánico y amigo Pablo Pucci con los trofeos y medallas.

    Consagración continental

    Además de su gran tarea en la clasificación general, Debeljuh se llevó la victoria en la cuarta y última fecha del Campeonato Latinoamericano FIM, donde consiguió la victoria con una ventaja de 1h. 50m. 23s. sobre su compañero de equipo, el salteño Baltazar Frezze. Ese triunfo resultó decisivo para asegurar el título latinoamericano de Rally Raid, el primero de su carrera y el primero para RVM Argentina en este certamen fiscalizado por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

    Un año de grandes conquistas

    El 2025 había comenzado de la mejor manera para Joaquín, con su victoria más resonante en el South American Rally Race (SARR). Llegó a esta última cita del año liderando tanto el Campeonato Argentino como el Latinoamericano, y supo administrar esa ventaja con la madurez deportiva que lo caracteriza.

    Con la obtención del tricampeonato argentino (2019, 2024 y 2025) en la categoría Motos M1, y la consagración latinoamericana, Debeljuh Taruselli se consolida como uno de los pilotos más destacados del raid argentino de los últimos años.

    Joaquin

    Agradecimientos y mirada al futuro

    Al finalizar la competencia, Debeljuh Taruselli se mostró emocionado por el doble título conseguido y destacó el trabajo de todo su entorno. “Quiero agradecer a mi familia, a mi mecánico y amigo Pablo Pucci, a mis amigos, seguidores y a RVM Argentina por confiar en mí. También a todos los sponsors que año a año me permiten seguir adelante con esta pasión deportiva. ¡Vamos por más!”, expresó.

    El piloto de Acevedo–Pergamino ya piensa en la próxima temporada, impulsado por un 2025 perfecto, en el que demostró una vez más su compromiso, su talento y su capacidad para competir al máximo nivel en las carreras más duras del continente.

    Temas
    Seguí leyendo

    Joaquín Debeljuh Taruselli busca doble consagración en el SARR Series

    El sueño de ascenso de Douglas se apagó en Rafaela

    Con un brillante Tadeo Allende, Inter Miami goleó 5-1 a NYCFC y es campeón de la Conferencia Este

    Continúa el escándalo con Tapia: SADRA denunció presiones, irregularidades y manipulación en el arbitraje

    Fútbol local: todo listo para las semifinales en Primera División "A"

    Douglas Haig va por la hazaña: confía y sueña con revertir la serie para meterse en la final

    Básquetbol: Luego de la derrota, Comunicaciones se juega todo este domingo ante Porteño

    El posteo de Estudiantes: respaldo a Verón, apoyo político y un conflicto que escala en el fútbol argentino

    Douglas Haig trabaja decidido a cambiar la historia y sostener su pelea por el ascenso

    Pergamino dejó una buena imagen en Mar del Plata en el XLIX Torneo Nacional de Papi fútbol de Maristas

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Douglas Haig cerró la temporada luchando hasta el final frente a Atlético Rafaela.

    El sueño de ascenso de Douglas se apagó en Rafaela

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Joaquín Debeljuh Taruselli escribió otro capítulo más en su rica historia en el rally raid.

    Joaquín Debeljuh Taruselli cierra un 2025 inolvidable con doble coronación

    Por Fernando Bongiovanni
    Douglas Haig cerró la temporada luchando hasta el final frente a Atlético Rafaela.

    El sueño de ascenso de Douglas se apagó en Rafaela

    Un comerciante de avenida Yrigoyen enfrenta un proceso por falsa denuncia al intentar cobrar el seguro por el robo de dinero en un asalto.

    Falsa denuncia: denunció un millonario robo para cobrar el seguro y ahora enfrenta una causa penal

    A Claudio Borghi y Ramón Díaz el Tribunal los habría condenado a una pena más alta, pero no podían elevar el monto a lo que había pedido el fiscal en la acusación.

    Condenaron a los dos convictos involucrados en el violento asalto a un quiosco

    Nuevo espectáculo de Proyecto Coral Pergamino en un ámbito diferente: El Yerta Club Cultural.
    Cultura y espectáculos

    Proyecto Coral Pergamino presenta el espectáculo integral De Juglares y Trovadores