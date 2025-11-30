Joaquín Debeljuh Taruselli cierra un 2025 inolvidable con doble coronación

El piloto de motos de Acevedo - Pergamino, Joaquín Debeljuh Taruselli , coronó este domingo un año inolvidable al completar la quinta y última etapa del SARR Series 2025 , séptima y octava fecha del Campeonato Argentino de Rally Raid (Canav) y la cuarta del Campeonato Latinoamericano FIM . Con un desempeño firme y consistente a lo largo de los 2.000 kilómetros de recorrido, el piloto oficial de RVM se consagró campeón argentino por tercera vez -segunda consecutiva- y por primera vez logró el título latinoamericano, alcanzando otro hito tanto en su carrera como para la marca que lo acompaña.

La edición 2025 del SARR Series comenzó el miércoles en Tinogasta (Catamarca) y avanzó hacia los terrenos desafiantes de Fiambalá, una de las zonas más emblemáticas del rally raid sudamericano. Las últimas etapas se desarrollaron en la provincia de San Juan, culminando en las inmediaciones de la Difunta Correa, donde Debeljuh Taruselli completó su actuación y aseguró los puntos para coronarse en ambos certámenes.

El cordobés de Villa Dolores, Jeremías Pascual (Honda), fue el ganador de la clasificación general con un tiempo acumulado de 20h. 24m. 42s , mientras que Debeljuh, a bordo de su RVM 450 R , finalizó segundo a 2h. 01m . El podio lo completó el mendocino Julián Sánchez , tercero a 3h. 49m. 48s . Para Debeljuh, finalista del Dakar 2022, este resultado ratifica su gran año y solidez en competencias de larga duración.

Además de su gran tarea en la clasificación general, Debeljuh se llevó la victoria en la cuarta y última fecha del Campeonato Latinoamericano FIM, donde consiguió la victoria con una ventaja de 1h. 50m. 23s. sobre su compañero de equipo, el salteño Baltazar Frezze. Ese triunfo resultó decisivo para asegurar el título latinoamericano de Rally Raid, el primero de su carrera y el primero para RVM Argentina en este certamen fiscalizado por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

Un año de grandes conquistas

El 2025 había comenzado de la mejor manera para Joaquín, con su victoria más resonante en el South American Rally Race (SARR). Llegó a esta última cita del año liderando tanto el Campeonato Argentino como el Latinoamericano, y supo administrar esa ventaja con la madurez deportiva que lo caracteriza.

Con la obtención del tricampeonato argentino (2019, 2024 y 2025) en la categoría Motos M1, y la consagración latinoamericana, Debeljuh Taruselli se consolida como uno de los pilotos más destacados del raid argentino de los últimos años.

Agradecimientos y mirada al futuro

Al finalizar la competencia, Debeljuh Taruselli se mostró emocionado por el doble título conseguido y destacó el trabajo de todo su entorno. “Quiero agradecer a mi familia, a mi mecánico y amigo Pablo Pucci, a mis amigos, seguidores y a RVM Argentina por confiar en mí. También a todos los sponsors que año a año me permiten seguir adelante con esta pasión deportiva. ¡Vamos por más!”, expresó.

El piloto de Acevedo–Pergamino ya piensa en la próxima temporada, impulsado por un 2025 perfecto, en el que demostró una vez más su compromiso, su talento y su capacidad para competir al máximo nivel en las carreras más duras del continente.