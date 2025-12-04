jueves 04 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: Profesionales de la salud reclaman demoras de PAMI y advierten que seguirán en estado de alerta

    Médicos y especialistas de San Nicolás denunciaron retrasos en pagos de PAMI. Cancelaron la deuda de agosto, pero fue fuera de término y mantendrá la alerta.

    4 de diciembre de 2025 - 15:43
    Médicos y especialistas, vinculadas al Programa de Atención Médica Integral para los jubilados y pensionados, confirmaron que hasta esta mañana no se había saldado la deuda que debía pagarse en noviembre.

    Médicos y especialistas, vinculadas al Programa de Atención Médica Integral para los jubilados y pensionados, confirmaron que hasta esta mañana no se había saldado la deuda que debía pagarse en noviembre.

    Google

    Profesionales de la salud de San Nicolás expresaron su preocupación por la demora en los pagos de PAMI, correspondiente a prestaciones de agosto, que debían cancelarse en noviembre. Aunque el organismo finalmente saldó la deuda este miércoles por la tarde, prestadores señalaron que el pago llegó fuera de término y decidieron mantenerse en alerta.

    Lee además
    La temporada 2025 del ajedrez nicoleño se encamina a su cierre y lo hace con dos competencias, uno de ellos Campeonato Nicoleño, certamen principal del calendario, y el Torneo Abierto Paralelo 2025, que acompaña la actividad.

    San Nicolás: el Campeonato Nicoleño de Ajedrez y el Abierto Paralelo entran en etapas decisivas
    El Hospital “José María Gomendio” emitió una urgente advertencia a la comunidad ante una ola de intentos de estafa que están utilizando el nombre y la imagen de la institución.

    Ramallo: alertan sobre estafas con falsos turnos de vacuna contra el dengue

    Demora en los pagos y malestar entre los profesionales

    Comunicados de médicos y especialistas autoconvocados advirtieron que PAMI incumplió los plazos de noviembre y que esta situación profundiza la incertidumbre del sector. “La demora crónica de obras sociales y prepagas es un atropello a nuestra labor”, señalaron. Durante la mañana, fuentes locales confirmaron el atraso y por la tarde se reconoció que el organismo había abonado “lo poco que se debía”.

    Prestadores en alerta por pagos fuera de término

    Pese a que el pago finalmente se acreditó después del mediodía, los profesionales remarcaron que debió realizarse antes del 30 de noviembre. Indicaron que el organismo no brindó explicaciones sobre los motivos del atraso y manifestaron preocupación por el impacto en la continuidad del servicio. “Estamos todos en alerta”, afirmaron desde el sector.

    Farmacias también registran demoras en las acreditaciones

    Las farmacias locales confirmaron atrasos en los pagos de PAMI, incluso mayores a los habituales. Señalaron que recién este miércoles se acreditó la segunda quincena de septiembre y que la situación complica la cadena de pagos con droguerías. Desde el organismo aseguraron que “las obligaciones vencidas están pagas” y que se respeta el cronograma.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: el Campeonato Nicoleño de Ajedrez y el Abierto Paralelo entran en etapas decisivas

    Ramallo: alertan sobre estafas con falsos turnos de vacuna contra el dengue

    Cerca de 31 mil hogares de San Nicolás, atentos al nuevo esquema nacional de subsidios energéticos

    San Nicolás se ilumina y renueva su clásico recorrido navideño para miles de familias

    San Nicolás: Ternium ofrece un Concierto Rock Pop Sinfónico gratuito para despedir el año

    McDonald's llega a San Nicolás con proyecto en marcha y servicio 24 horas

    San Nicolás: El Museo Casa del Acuerdo invita a una jornada clave para la historia

    San Nicolás: Con fuerte participación de estudiantes, Gen Técnico 2025 concluyó su edición anual

    San Nicolás: Búsqueda intensa de dos hermanos que se retiraron del Hospital San Felipe y están desaparecidos

    San Nicolás: el Servicio Meteorológico Nacional pronostica tormentas severas y ráfagas intensas en la región

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La temporada 2025 del ajedrez nicoleño se encamina a su cierre y lo hace con dos competencias, uno de ellos Campeonato Nicoleño, certamen principal del calendario, y el Torneo Abierto Paralelo 2025, que acompaña la actividad.

    San Nicolás: el Campeonato Nicoleño de Ajedrez y el Abierto Paralelo entran en etapas decisivas

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Pergamino Básquet va por el golpe en Rosario luego del triunfo ante El Talar.

    Pergamino Básquet busca su primer triunfo de visitante ante Provincial
    Denuncian que el helipuerto de la mansión atribuida a Chiqui Tapia y Toviggino no está habilitado

    Denuncian que el helipuerto de la mansión atribuida a Chiqui Tapia y Toviggino no está habilitado

    El Programa de Cannabis Medicinal del Municipio de San Pedro participó de la Jornada Aniversario del Programa de Cannabis Terapéutico de la Provincia de Buenos Aires, realizada en la ciudad de La Plata. 

    San Pedro participó de la Jornada Aniversario del programa provincial de cannabis medicinal en La Plata

    Las galletitas rellenas y surtidas son las más consumidas y donde las marcas apuestan a crecer.

    Día de la galletita: un mercado en el que la Argentina es el mayor consumidor de la región

    El pesebre forma parte de un proyecto educativo anual de la Escuela Monseñor Scalabrini.

    Un encuentro para compartir: este viernes se realiza el pesebre viviente en la Escuela Monseñor Scalabrini