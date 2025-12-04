San Nicolás: Profesionales de la salud reclaman demoras de PAMI y advierten que seguirán en estado de alerta

Médicos y especialistas, vinculadas al Programa de Atención Médica Integral para los jubilados y pensionados, confirmaron que hasta esta mañana no se había saldado la deuda que debía pagarse en noviembre. Google

Profesionales de la salud de San Nicolás expresaron su preocupación por la demora en los pagos de PAMI, correspondiente a prestaciones de agosto, que debían cancelarse en noviembre. Aunque el organismo finalmente saldó la deuda este miércoles por la tarde, prestadores señalaron que el pago llegó fuera de término y decidieron mantenerse en alerta.

Demora en los pagos y malestar entre los profesionales Comunicados de médicos y especialistas autoconvocados advirtieron que PAMI incumplió los plazos de noviembre y que esta situación profundiza la incertidumbre del sector. “La demora crónica de obras sociales y prepagas es un atropello a nuestra labor”, señalaron. Durante la mañana, fuentes locales confirmaron el atraso y por la tarde se reconoció que el organismo había abonado “lo poco que se debía”.

Prestadores en alerta por pagos fuera de término Pese a que el pago finalmente se acreditó después del mediodía, los profesionales remarcaron que debió realizarse antes del 30 de noviembre. Indicaron que el organismo no brindó explicaciones sobre los motivos del atraso y manifestaron preocupación por el impacto en la continuidad del servicio. “Estamos todos en alerta”, afirmaron desde el sector.

Farmacias también registran demoras en las acreditaciones Las farmacias locales confirmaron atrasos en los pagos de PAMI, incluso mayores a los habituales. Señalaron que recién este miércoles se acreditó la segunda quincena de septiembre y que la situación complica la cadena de pagos con droguerías. Desde el organismo aseguraron que “las obligaciones vencidas están pagas” y que se respeta el cronograma.

