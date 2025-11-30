El sueño de ascenso de Douglas se apagó en Rafaela

La ilusión de Douglas Haig se terminó este domingo en Rafaela . En el partido de vuelta de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A , el Rojinegro no pudo revertir el 1-2 que sufrió en su cancha ante Atlético y se terminó su sueño de ascenso a la Primera Nacional. Volvió a caer 2 a 1 en un partido en el que estaba obligado a ganar por dos goles.

En los primeros 10 minutos el partido fue abierto, de ida y vuelta pero Atlético fue más profundo y a los 8’ perdió una gran chance cuando Lucas Albertengo, solo con el arco a su disposición, remató pero increíblemente Agustín Pezzi tras un gran esfuerzo logró mandar la pelota al córner.

A Douglas Haig le costó pero nunca renunció a atacar y a los 22' tuvo una chance clara cuando un zurdazo de Agustín Jara fue desviado por el arquero. En el primer tiempo, Atlético fue un poco más, manejó la pelota y generó oportunidades frente al arco de Ezequiel Bacher. Por su parte, el Rojinegro buscó siempre aunque a veces con poca claridad.

En el inicio del complemento el técnico Sebastián Cejas metió tres cambios y decidió los ingresos de Luciano Cuello, Fabricio González y Martín Gómez por lo que dejó en claro que fue por todo. Sin embargo, en los primeros 2 minutos, Atlético contó con dos chances claras para abrir el marcador pero falló en la definición. Pero a los 10', Douglas perdió la pelota en la mitad de la cancha, le quedó a Juan Martín Capurro, quien desde allí vio adelantado a Bacher y sacó un derechazo formidable que se transformó en el 1 a 0. Un verdadero golazo para cerrar la cancha y la serie también.

Más allá del duro golpe, Douglas Haig nunca bajó los brazos y a los 29' pudo lograr el empate mediante Emiliano Bogado y hasta el final intentó la heroica, como pudo, pero finalmente no pudo ser y más aún cuando a los 39' Bacher se equivocó, le entregó la pelota a Derlis Aquino que solo tuvo que empujarla para colocar el 2 a 1 definitivo.

De esta manera se bajó el telón de la temporada 2025 para el equipo de Pergamino que a pesar que tuvo muchos altibajos y que entró en un pozo en un momento, con la llegada de Sebastián Cejas pudo ponerse de pie y llegar hasta las semifinales de la Reválida que pone en juego el segundo ascenso, que definirán Atlético Rafaela y San Martín de Formosa.

ATLETICO RAFAELA 2

DOUGLAS HAIG 1

Estadio: Monumental. Arbitro: Cristian Rubiano. Asistentes: Matías Suárez y Thomas Pasquetin. Cuarto árbitro: Patricio Destefano. Atlético Rafaela: Manuel Bilbao; Matías Martínez, Gabriel Fernández, Fernando Ponce, Enzo Guatier, Facundo Affranchino, Facundo Solová, Juan Martín Capurro, Tadeo Marchiori, Ciro Leineker y Lucas Albertengo. DT: Iván Juárez. Douglas Haig: Ezequiel Bacher; Boris Magnago, Agustín Pezzi, Nicolás Bazzana, Mariano Mauri; Brian Meza, Lautaro Ojeda; Elián Tus, Joaquín Castellano, Santiago Gutiérrez; y Agustín Jara. DT: Sebastián Cejas. Goles: ST 10' Capurro (AR), 29' Bogado (D) y 39' Aquino (AR). Cambios: ST 0' Luciano Cuello por Mauri, Martín Gómez por Magnago, Fabricio González por Ojeda (D), 11' Emiliano Bogado por Tus (D), 13' Agustín Pastorelli por Marchiori (AR), 18' Muriel Orlando por Jara (D), 22' Derlis Aquino por Albertengo y Damiano Jaime por Capurro (AR). Amonestados: PT Martínez (AR), Castellano (D) y ST Meza (D).