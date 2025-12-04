LED en Pergamino: iluminación, seguridad y eficiencia en las calles, avenidas y accesos

Con la puesta en funcionamiento de tres nuevos tramos de iluminación equipados con tecnología LED , la Municipalidad de Pergamino continúa consolidando el plan integral de modernización del alumbrado público en distintos sectores de la ciudad.

Se trata de una política sostenida en el tiempo que busca priorizar la seguridad, mejorar la eficiencia energética y fortalecer la calidad de los servicios urbanos que reciben los vecinos. Este proceso, que ya lleva varios años de ejecución, forma parte de una importante estrategia más amplia de actualización tecnológica de la infraestructura municipal, y responde a las demandas crecientes de una ciudad que se expande, incorpora nuevos barrios y requiere los servicios más modernos, inteligentes y sustentables.

En el marco de esta iniciativa, el Gobierno local difundió un video institucional bajo el mensaje “Con cada LED que se enciende, se enciende algo más: más seguridad, más progreso, más eficiencia”. La pieza audiovisual, compartida en las plataformas digitales oficiales, resume el espíritu de crecimiento que Pergamino ha venido transitando en los últimos años y pone en primer plano el impacto positivo que tiene la instalación de luminarias LED, tanto en la vida diaria de los vecinos como en la percepción de seguridad al transitar las calles, avenidas y espacios públicos.

Los trabajos estuvieron a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos, a través de los equipos técnicos de la Dirección de Alumbrado, que durante las últimas semanas avanzaron en la colocación y activación de nuevas luminarias en puntos estratégicos de la zona norte. En esta etapa se ejecutaron obras en el tramo de la ruta provincial Nº 32, comprendido entre el bulevar Juan Manuel de Rosas y la calle Intendente Freiman; en el bulevar Echecopar, entre la ruta Nº 32 y la avenida Champagnat; y en la avenida De la Cruz Gorordo, desde la avenida Scalabrini hasta el ingreso al Club Banco Provincia, tomando como referencia urbana el predio de dicha institución deportiva, que en los últimos años se ha convertido en un punto de fuerte desarrollo y actividad para ese sector de la ciudad.

Muchas zonas de Pergamino ya tienen las nuevas luminarias

Política concreta de la Municipalidad de Pergamino

La incorporación de estas luces forma parte del sistema de iluminación inteligente que la Municipalidad viene implementando de manera progresiva. Este sistema permite regular la intensidad lumínica según las características y necesidades de cada espacio urbano, logrando así una mejor distribución de la luz y un uso más racional de la energía. El alumbrado público interconectado y programable no solo optimiza el funcionamiento técnico de la red, sino que también facilita el monitoreo en tiempo real, permitiendo detectar fallas, anticipar tareas de mantenimiento y mejorar la eficiencia operativa del servicio.

Una de las principales diferencias entre la iluminación LED y los artefactos tradicionales es la calidad de la luz emitida. Mientras que las antiguas lámparas de sodio generaban un tipo de iluminación más difusa y de menor alcance, la tecnología LED brinda una claridad notablemente superior, con una luz más focalizada que mejora la visibilidad tanto para automovilistas como para peatones. Este cambio incide de manera directa en la seguridad vial y en la prevención de siniestros, pero también en la sensación de resguardo al recorrer los espacios públicos durante la noche. Las calles mejor iluminadas fomentan el uso del espacio urbano, fortalecen la vida comunitaria y promueven una circulación más fluida y segura.

Una política concreta

Desde el punto de vista ambiental, la instalación de luminarias LED implica un salto cualitativo. Estos equipos tienen una vida útil mucho más prolongada, requieren menos mantenimiento y consumen significativamente menos energía que los sistemas tradicionales. Esto se traduce en un ahorro sustancial para las arcas municipales y en un mejor aprovechamiento de los recursos públicos. Además, la reducción del consumo energético contribuye directamente a disminuir la huella ambiental, un aspecto que cada vez cobra mayor relevancia en las políticas locales vinculadas a la sostenibilidad y al uso responsable de los servicios urbanos.

La modernización del alumbrado público no solo busca iluminar mejor, sino acompañar el crecimiento de Pergamino con infraestructura acorde a su desarrollo. En los últimos años, la ciudad ha incorporado nuevos barrios, ha expandido su trama urbana y ha fortalecido corredores estratégicos que requieren inversiones constantes en servicios esenciales. La iluminación es uno de esos pilares básicos que condicionan la transitabilidad, la actividad comercial, la vida en comunidad y la seguridad cotidiana. Por eso, cada nuevo tramo iluminado representa un avance concreto en la calidad de vida de los vecinos y en la integración territorial del Partido.

Cambios importantes

Este plan también contempla el mantenimiento preventivo de las luminarias ya instaladas, la actualización de tableros eléctricos, la puesta en valor de sectores con alumbrado deteriorado y la incorporación gradual de nuevas tecnologías que permitan un mayor control y una gestión más eficiente de la red. En paralelo, se trabaja en la sistematización de reclamos, el seguimiento de intervenciones y la respuesta rápida ante fallas o apagones, lo que permite sostener un servicio estable incluso en los barrios más alejados del casco urbano.

Con estas acciones, la Municipalidad reafirma su compromiso con una ciudad más moderna, más segura y mejor iluminada. La expansión del sistema LED avanza cuadra a cuadra y barrio por barrio, acompañando tanto a las zonas consolidadas como a los sectores en crecimiento del Partido de Pergamino.

La continuidad del programa representa una apuesta estratégica que combina innovación tecnológica, cuidado del ambiente y políticas públicas orientadas al bienestar de los vecinos. Cada luminaria encendida es un paso más hacia una ciudad que mira al futuro con planificación, eficiencia y una clara vocación de mejora permanente.