domingo 30 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Con un brillante Tadeo Allende, Inter Miami goleó 5-1 a NYCFC y es campeón de la Conferencia Este

    Inter Miami aplastó 5-1 a NYCFC con tres goles de Allende, asistencia de Messi y título histórico: jugará la final de la MLS Cup en Florida.

    30 de noviembre de 2025 - 09:21
    Lionel Messi levantó el título de la Conferencia Este y ahora va por el título de la MLS

    Lionel Messi levantó el título de la Conferencia Este y ahora va por el título de la MLS

    CHANDAN KHANNA - AFP

    Inter Miami se consagró campeón de la Conferencia Este de la MLS por primera vez en su historia tras aplastar 5-1 a New York City FC en Fort Lauderdale. No fue la noche más brillante de Lionel Messi, aunque dio una asistencia, pero sí la de otro argentino: Tadeo Allende, autor de un hat-trick que lo convirtió en la figura excluyente del encuentro.

    Lee además
    ¿que es una casa de apuestas llave en mano?¿que es una casa de apuestas llave en mano?

    ¿Qué es una casa de apuestas llave en mano?¿Qué es una casa de apuestas llave en mano?
    Tragamonedas

    Estructuras de bonificación en tragamonedas: cómo reconocer las más rentables

    El equipo de Javier Mascherano dominó de principio a fin. A los goles del cordobés Allende se sumaron los tantos del venezolano Telasco Segovia, tras una exquisita asistencia de taco de Jordi Alba, y del rosarino Mateo Silvetti, quien coronó una jugada que inició el propio Messi con un giro y un pase filtrado perfecto para dejarlo mano a mano.

    Con este triunfo, Inter Miami levanta su primer título de conferencia y sella su clasificación a la final por la MLS Cup, que disputará el próximo sábado en el Chase Stadium. Su rival saldrá del duelo entre San Diego y Vancouver Whitecaps, el equipo del alemán Thomas Müller, lo que abre la posibilidad de una reedición simbólica de la final del Mundial 2014 entre Müller y Messi.

    El desahogo de Mascherano y la decisión que cambió la temporada

    Javier Mascherano vivió el partido como una final. Sus saltos y festejos desde el banco confirmaron la tensión con la que transitó estos playoffs, donde encontró solidez defensiva gracias a una decisión clave: reemplazar a Oscar Ustari por Rocco Ríos Novo.

    La apuesta resultó decisiva. Inter Miami recibió solo cuatro goles en todos los playoffs, y Ríos Novo volvió a responder con un atajadón ante un remate de Julián Fernández.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLS/status/1994940309160034452?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1994940309160034452%7Ctwgr%5E586c47573f21dc753fee2d312dd62fd1b0668620%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fdeportes%2Ffutbol%2Flionel-messi-en-inter-miami-new-york-city-en-vivo-nid29112025%2F&partner=&hide_thread=false

    El aporte silencioso pero decisivo de Messi

    Aunque no brilló como en otras noches, Lionel Messi entendió el partido con su habitual claridad. Su asistencia a Silvetti —control, giro y pase filtrado— rompió el partido y significó el 3-1 que derrumbó la resistencia de NYCFC y encaminó la goleada.

    Ahora, a las Garzas les queda “un pasito más”: ganar la MLS Cup y coronar un 2025 que empezó inestable pero terminó con identidad, funcionamiento, figuras al alza y un Messi que, incluso sin sobresalir, sigue siendo determinante.

    Temas
    Seguí leyendo

    ¿Qué es una casa de apuestas llave en mano?¿Qué es una casa de apuestas llave en mano?

    Estructuras de bonificación en tragamonedas: cómo reconocer las más rentables

    Cómo ajustar la estrategia cuando el premio mayor sigue creciendo

    Pergolini advierte por la "politización total" del fútbol argentino y hasta amenazan a Caruso Lombardi

    Messi y Silvetti finalistas e imparables: una conexión de 19 años que revoluciona al Inter Miami

    Aldana Masset, la entrerriana que sorprende al mundo y ya es favorita para ganar Miss Universo 2025

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Paulina Torres se presentará con su banda completa abriendo el tradicional Festival de Diciembre en el Tasso.
    Cultura y espectáculo

    Paulina Torres inaugura el Festival de Diciembre del Tasso con Antídoto

    Por Néstor Suárez

    Domingo 30 de noviembre - Versión PDF

    Inspirado por Rancagua y la llanura pampeana, Angel Ricardo Juárez desarrolló un estilo propio, luminoso y colorido, con impronta del impresionismo clásico.
    Cultura

    La comunidad de Mariano H. Alfonzo rinde homenaje al maestro Angel Ricardo Juárez

    Ya sea acompañado de lo clásico o explorando combinaciones nuevas, el mate sigue siendo un gesto cotidiano de encuentro y un rasgo cultural que atraviesa generaciones en la Argentina.

    Día del Mate: qué comer con la infusión más argentina según expertos y sommeliers

    Territorios Sensibles. Este lunes en elCentro Cultural Registrarte se realizará una activación de la muestra con la presencia de las artistas.
    Cultura

    Territorios Sensibles: una exploración contemporánea de la fotografía en Centro Cultural Registrarte