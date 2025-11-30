Con un brillante Tadeo Allende, Inter Miami goleó 5-1 a NYCFC y es campeón de la Conferencia Este

Inter Miami se consagró campeón de la Conferencia Este de la MLS por primera vez en su historia tras aplastar 5-1 a New York City FC en Fort Lauderdale. No fue la noche más brillante de Lionel Messi, aunque dio una asistencia, pero sí la de otro argentino: Tadeo Allende, autor de un hat-trick que lo convirtió en la figura excluyente del encuentro.
El equipo de Javier Mascherano dominó de principio a fin. A los goles del cordobés Allende se sumaron los tantos del venezolano Telasco Segovia, tras una exquisita asistencia de taco de Jordi Alba, y del rosarino Mateo Silvetti, quien coronó una jugada que inició el propio Messi con un giro y un pase filtrado perfecto para dejarlo mano a mano.
Con este triunfo, Inter Miami levanta su primer título de conferencia y sella su clasificación a la final por la MLS Cup, que disputará el próximo sábado en el Chase Stadium. Su rival saldrá del duelo entre San Diego y Vancouver Whitecaps, el equipo del alemán Thomas Müller, lo que abre la posibilidad de una reedición simbólica de la final del Mundial 2014 entre Müller y Messi.
El desahogo de Mascherano y la decisión que cambió la temporada
Javier Mascherano vivió el partido como una final. Sus saltos y festejos desde el banco confirmaron la tensión con la que transitó estos playoffs, donde encontró solidez defensiva gracias a una decisión clave: reemplazar a Oscar Ustari por Rocco Ríos Novo.
La apuesta resultó decisiva. Inter Miami recibió solo cuatro goles en todos los playoffs, y Ríos Novo volvió a responder con un atajadón ante un remate de Julián Fernández.
El aporte silencioso pero decisivo de Messi
Aunque no brilló como en otras noches, Lionel Messi entendió el partido con su habitual claridad. Su asistencia a Silvetti —control, giro y pase filtrado— rompió el partido y significó el 3-1 que derrumbó la resistencia de NYCFC y encaminó la goleada.
Ahora, a las Garzas les queda “un pasito más”: ganar la MLS Cup y coronar un 2025 que empezó inestable pero terminó con identidad, funcionamiento, figuras al alza y un Messi que, incluso sin sobresalir, sigue siendo determinante.