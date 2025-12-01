Liga de Fútbol de Pergamino: Juventud y Alfonzo definirán el título en el estadio "Fernando Bello"

La Liga de Fútbol de Pergamino confirmó que la final del torneo local entre Juventud y Argentino de Alfonzo se disputará este domingo, a partir de las 17:00, en el estadio “Fernando Bello” de Argentino de Pergamino .

Un solo partido

El encuentro definirá al campeón de la temporada y se espera un gran marco de público, dado el presente de ambos equipos y la expectativa que genera el cruce decisivo. Las autoridades adelantaron que en los próximos días se informará el operativo de seguridad y los detalles vinculados a la organización del evento deportivo más importante del calendario anual.