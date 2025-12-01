lunes 01 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Liga de Fútbol de Pergamino: Juventud y Alfonzo definirán el título en el estadio "Fernando Bello"

    Las autoridades de la Liga de Fútbol de Pergamino definieron día y horario para el partido final del certamen local.

    1 de diciembre de 2025 - 17:06
    La Liga de Fútbol de Pèrgamino jugará la final en Argentino.

    La Liga de Fútbol de Pergamino confirmó que la final del torneo local entre Juventud y Argentino de Alfonzo se disputará este domingo, a partir de las 17:00, en el estadio “Fernando Bello” de Argentino de Pergamino.

    Lee además
    futbol local: todo listo para las semifinales en primera division a

    Fútbol local: todo listo para las semifinales en Primera División "A"
    Felicitas Capdevila Rojas finalizó cuarta en el all around del Nivel 6 Categoría Infantil.

    Felicitas Capdevila Rojas campeona por equipos y Top 4 individual en el Nacional

    Un solo partido

    El encuentro definirá al campeón de la temporada y se espera un gran marco de público, dado el presente de ambos equipos y la expectativa que genera el cruce decisivo. Las autoridades adelantaron que en los próximos días se informará el operativo de seguridad y los detalles vinculados a la organización del evento deportivo más importante del calendario anual.

    Temas
    Seguí leyendo

    Fútbol local: todo listo para las semifinales en Primera División "A"

    Felicitas Capdevila Rojas campeona por equipos y Top 4 individual en el Nacional

    Alfonso Domenech se despidió del Nº 1 con un 16º puesto en Mendoza

    Joaquín Debeljuh Taruselli cierra un 2025 inolvidable con doble coronación

    El sueño de ascenso de Douglas se apagó en Rafaela

    Con un brillante Tadeo Allende, Inter Miami goleó 5-1 a NYCFC y es campeón de la Conferencia Este

    Continúa el escándalo con Tapia: SADRA denunció presiones, irregularidades y manipulación en el arbitraje

    Douglas Haig va por la hazaña: confía y sueña con revertir la serie para meterse en la final

    Básquetbol: Luego de la derrota, Comunicaciones se juega todo este domingo ante Porteño

    El posteo de Estudiantes: respaldo a Verón, apoyo político y un conflicto que escala en el fútbol argentino

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Alfonso Domenech cerró su año deportivo en el Turismo Nacional con un puesto 16.

    Alfonso Domenech se despidió del Nº 1 con un 16º puesto en Mendoza

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La Diputada K abrió el debate por el metano.

    Polémica por una Diputada K que propone cobrar una tasa por el metano de las vacas

    Por Guillermo Baduy
    Liga de Fútbol de Pergamino: Juventud y Alfonzo definirán el título en el estadio Fernando Bello

    Liga de Fútbol de Pergamino: Juventud y Alfonzo definirán el título en el estadio "Fernando Bello"

    La actividad fue organizada por la Fundación Vivi San Pedro y el Departamento Ejecutivo representado por el director de Turismo, Ignacio Duzac, y el director de Educación, prof. Alan Ocampo.

    San Pedro: Jornada formativa reunió a estudiantes universitarios en una experiencia educativa

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino advirtió sobre el nuevo sistema de subsidios en las tarifas

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino advirtió sobre el nuevo sistema de subsidios en las tarifas

    Felicitas Capdevila Rojas finalizó cuarta en el all around del Nivel 6 Categoría Infantil.

    Felicitas Capdevila Rojas campeona por equipos y Top 4 individual en el Nacional