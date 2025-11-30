Continúa el escándalo con Tapia: SADRA denunció presiones, irregularidades y manipulación en el arbitraje

El Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (SADRA) publicó un duro texto en el que denuncia presiones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sobre los referís y advierte sobre un sistema que, según sostienen, pone en riesgo la transparencia de los partidos. El documento, que generó impacto en el ambiente futbolístico, volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento del arbitraje nacional.
Acusaciones por exclusión y designaciones irregulares
En el comunicado, el gremio liderado por Guillermo Marconi —apartado de la estructura arbitral durante la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia— cuestionó su exclusión del sistema y afirmó que las irregularidades en las designaciones vienen siendo señaladas desde hace años sin obtener respuestas por parte de las autoridades.
Llamado a una reforma del arbitraje
El SADRA concluyó su mensaje instando a reconstruir la credibilidad del arbitraje argentino: “El arbitraje es un componente esencial del deporte. Desde SADRA reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la ética y la profesionalización, convocando a todos los actores del fútbol argentino a construir un modelo más justo y confiable”.