domingo 30 de noviembre de 2025
    • Continúa el escándalo con Tapia: SADRA denunció presiones, irregularidades y manipulación en el arbitraje

    El gremio de árbitros difundió un comunicado en el que acusa a la AFA de presionar a los jueces y reclama una reforma profunda del sistema arbitral.

    30 de noviembre de 2025 - 08:42
    Desde SADRA denunciaron “diversas irregularidades” en el organismo que conduce Claudio Tapia y lo acusaron de haber excluido “injustificadamente” al sindicato por medio de la “creación de estructuras paralelas”.

    Desde SADRA denunciaron "diversas irregularidades" en el organismo que conduce Claudio Tapia y lo acusaron de haber excluido "injustificadamente" al sindicato por medio de la "creación de estructuras paralelas".

    PERFIL.
    El descargo de SADRA tomó amplia dimensión en las redes sociales, donde en los últimos días la polémica en torno a la AFA cobró gran relevancia.

    El descargo de SADRA tomó amplia dimensión en las redes sociales, donde en los últimos días la polémica en torno a la AFA cobró gran relevancia.

    SADRA.
    Acusaciones por exclusión y designaciones irregulares

    En el comunicado, el gremio liderado por Guillermo Marconi —apartado de la estructura arbitral durante la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia— cuestionó su exclusión del sistema y afirmó que las irregularidades en las designaciones vienen siendo señaladas desde hace años sin obtener respuestas por parte de las autoridades.

    Llamado a una reforma del arbitraje

    El SADRA concluyó su mensaje instando a reconstruir la credibilidad del arbitraje argentino: “El arbitraje es un componente esencial del deporte. Desde SADRA reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la ética y la profesionalización, convocando a todos los actores del fútbol argentino a construir un modelo más justo y confiable”.

    Temas
