domingo 30 de noviembre de 2025
    • Fútbol local: todo listo para las semifinales en Primera División "A"

    Este domingo se llevarán a cabo los partidos semifinales en el fútbol de Pergamino; habrá actividad en Racing y Juventud.

    30 de noviembre de 2025 - 07:27
    Juventud y Racing, dos de los semifinalsitas del fútbol local.

    Este domingo Pergamino volverá a vivir una jornada clave para el fútbol local con la disputa de las semifinales del Torneo de Primera División de la Liga de Fútbol. Los cuatro equipos que alcanzaron esta instancia se jugarán la posibilidad de llegar a la gran final en una tarde que promete un importante acompañamiento del público, alto voltaje competitivo y dos cruces que, por presente, generan expectativa.

    En cancha de La Emilia, el Celeste se impuso por 3 a 1 en la apertura de la etapa de cuartos de final y se metió entre los cuatro mejores del torneo.

    Copa San Nicolás: Club Social venció 3-1 a Conesa y avanzó a las semifinales del torneo
    Mario Pergolini y la polémica en el fútbol video

    Pergolini advierte por la "politización total" del fútbol argentino y hasta amenazan a Caruso Lombardi

    La actividad comenzará a las 16:00, cuando Racing reciba en el estadio “Carlos Morales” a Argentino de Alfonzo. El conjunto local arriba a esta semifinal con un rendimiento firme y sostenido, apoyado en su fortaleza como anfitrión y en un plantel que ha demostrado solidez en las últimas fechas. Del otro lado, Argentino intentará reafirmar el camino que lo llevó a meterse entre los cuatro mejores del campeonato: orden táctico, eficacia en los momentos clave y un esquema capaz de incomodar a cualquier rival. El partido será dirigido por Alessandro, acompañado por su terna habitual.

    En Juventud

    A las 18:00, la atención se trasladará al “Carlos Grondona”, donde Juventud será local ante El Socorro en el segundo duelo decisivo de la jornada. Juventud sostendrá su propuesta habitual, marcada por la regularidad que mostró a lo largo de toda la temporada y por la intención de imponer condiciones desde el inicio. Enfrente estará El Socorro, que buscará trasladar esa confianza a una cancha siempre exigente. La conducción arbitral estará a cargo de Paglione, responsable de llevar adelante uno de los duelos de semifinales que año tras año mantiene su cuota de competitividad.

    Como ocurre en esta etapa del certamen, ambas semifinales se resolverán a partido único, un formato que no admite errores y obliga a cada equipo a maximizar sus virtudes. Durante la semana, los cuerpos técnicos ajustaron detalles tácticos y la preparación física para llegar de la mejor manera a un domingo que puede marcar el rumbo de la temporada.

    Fútbol: a tener en cuenta

    Desde la Liga de Fútbol de Pergamino recomendaron concurrir con anticipación, respetar las medidas de seguridad y acompañar a los clubes en un clima de responsabilidad y deportividad, en una fecha que suele convocar a familias, hinchas y simpatizantes de toda la región.

    Con estos dos encuentros, el certamen ingresa en su tramo más apasionante. Este domingo no solo quedarán definidos los finalistas, sino que también se vivirá una nueva muestra del alto nivel y la intensidad del fútbol pergaminense, que vuelve a ser protagonista en una semifinal que promete emociones de principio a fin.

    Con fe en la hazaña, el equipo dirigido por Sebastián Cejas llega a la revancha decidido a revertir la serie y pelear su lugar en la gran final por el ascenso.

    Douglas Haig va por la hazaña: confía y sueña con revertir la serie para meterse en la final

    Por Lucía Armanino

