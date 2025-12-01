Felicitas Capdevila Rojas campeona por equipos y Top 4 individual en el Nacional

La pergaminense Felicitas Capdevila Rojas concretó una sobresaliente actuación en el Campeonato Nacional Federativo 2025 de gimnasia artística femenina, disputado del 18 al 26 de noviembre en el estadio “Aldo Cantoni”, en San Juan . Compitiendo en el Nivel 6 Categoría Infantil , “Feli” finalizó cuarta en el all around entre 65 gimnastas de todo el país y se consagró campeona nacional por equipos con la Federación Bonaerense de Gimnasia (FBG), siendo además la mejor gimnasta bonaerense en su categoría.

El Nacional, que reunió en el Nivel 6 a 123 gimnastas de 17 federaciones, es el torneo más importante del calendario argentino para los niveles formativos (en San Juan compitieron del Nivel 6 a 9 y Nivel 10 por aparatos). Allí, la pergaminense ratificó su crecimiento con una de sus mejores actuaciones.

La actividad para el Nivel 6 fue el lunes 24 y las participantes fueron distribuidas en cuatro subdivisiones. Capdevila Rojas integró la Subdivisión 2, Grupo 2, junto a gimnastas de Buenos Aires, Chaco, Jujuy, Entre Ríos y La Pampa.

La deportista, que entrena en el Gimnasio Crecer de Salto y también en Olímpica Pilar , logró consolidarse en los cuatro aparatos, obteniendo un puntaje total de 42.467, producto de las siguientes ejecuciones: Barras asimétricas: 10.967; Viga: 10.400; Suelo: 10.700; y Salto: 10.400. Con esta sumatoria se ubicó cuarta en el All Around , quedando a pasos del podio en una categoría muy competitiva y con un alto nivel.

Campeona nacional por equipos

Además del rendimiento individual, Felicitas integró el equipo de la Federación Bonaerense, que finalizó primero en la competencia por federaciones, logrando el título nacional. La Bonaerense es históricamente una de las delegaciones más competitivas del país, y en esta edición volvió a demostrar su solidez, con la pergaminense siendo su mejor representante en el Nivel 6 Categoría Infantil.

Este logro marcó el cierre de una temporada en la que no solo consolidó su nivel sino que dio un salto cualitativo en regularidad, expresión y dificultad.

Felicitas podio equipos Capdevila Rojas en el primer lugar del podio con sus compañeras de la Federación Bonaerense. MARIA ROJAS

El mensaje de su entrenador

Tras su actuación en San Juan, Pablo Pérez, su entrenador en el Gimnasio Crecer de Salto, le dedicó un emotivo mensaje celebrando su crecimiento y madurez deportiva: “Feli hoy cerraste un año y un fin de categoría maravilloso, como siempre con el acompañamiento de tu madre, de los que te queremos y los profesionales que acompañamos tu recorrido en este deporte. Siempre los cuartos puestos dejan un pequeño sabor amargo. No me pareció que fuera tu caso, pero es lo que nos permite mejorar. Cada vez que tuviste un traspié volviste más fuerte”.

El mensaje resume el espíritu de una deportista que ha sabido sobreponerse a dificultades, entre ellas su regreso a la actividad competitiva en 2024 tras una enfermedad tumoral. En ese año ya se había destacado con un subcampeonato por equipos y un sexto puesto en el All Around (Nivel 4 Categoría Infantil) en su primer Nacional, en Mendoza.

Felicitas podio All Around Felicitas Capdevila Rojas (4ª) durante la premiación del all around del Nivel 6 Infantil. MARIA ROJAS

Un año de evolución

La presencia de Capdevila Rojas en el Nacional Federativo 2025 fue el resultado de una temporada sostenida sobre trabajo, constancia y madurez. Había logrado su clasificación tras obtener el segundo puesto en la tercera fecha del Torneo Provincial de la FBG en Aguas Verdes, donde alcanzó 44.250 puntos y finalizó sexta en el ranking bonaerense.

Durante todo el año, entrenó bajo la guía de un equipo interdisciplinario integrado por Pablo Pérez, Gastón Olivares, Marcelo Apesteguía e Inés Acuña, quienes destacaron su progreso técnico, físico, artístico y emocional.

Una referencia para la comunidad

Su participación en el Nacional Federativo 2025 fue declarada de interés municipal, reconociendo su “esfuerzo, compromiso y dedicación, además de su condición de referente y ejemplo para la comunidad”.

Tras cerrar el mejor torneo de su año, Felicitas Capdevila Rojas volvió a Pergamino con una medalla de oro por equipos, un cuarto puesto nacional y el respaldo de un rendimiento que la impulsa a continuar su camino en la gimnasia artística.