El equipo Ciudad de Pergamino en el Top 10 de la Doble San Francisco-Miramar

Una sólida performance cumplió el equipo Ciudad de Pergamino de ciclismo en la 56ª edición de la clásica Doble San Francisco-Miramar , disputada entre el sábado y el domingo, y logró meterse en el Top 10 de una de las competencias más exigentes del calendario nacional.

El pergaminense Sebastián Cianci cerró una destacada labor al ubicarse noveno en la clasificación general, mientras que sus compañeros Carlos “Tito” Anías y Pablo Francini finalizaron 16° y 21°, respectivamente. En tanto, Román Giménez sufrió una caída en la jornada final, lo que condicionó su performance.

En diálogo con LA OPINION , Cianci analizó la actuación del Ciudad de Pergamino en una prueba que año tras año reúne a varios de los mejores equipos del país. “Estuvimos entre los 10 mejores de la carrera y quedamos terceros o cuartos por equipos en la general en una clásica que no es fácil” , resaltó.

“El primer día estuve en el corte principal de unos ocho ciclistas y me quedé faltando cuatro kilómetros y al otro día salimos a romper la carrera con los chicos y cerramos la escalera para tratar de cortar el grupo; no se cortó y ahí empezamos a atacar de a dos para tratar de romper la carrera y llegar al final conmigo de la mejor manera”, relató quien semanas atrás capitaneó a la selección argentina en la Vuelta al Valle.

Cianci explicó que el movimiento que pudo haber jugado al favor del Ciudad de Pergamino finalmente no prosperó: “Habíamos quedado 8 o 9 por ese corte, que habíamos sacado unos 3 minutos y nos terminaron enganchando faltando 5 kilómetros. Así que terminé entrando quinto al sprint sin poder bonificar y avanzar un poco más en la general, pero el balance del equipo es buenísimo porque es una de las carreras emblemáticas del país. Y con el equipo que tenemos estamos dando pelea en todos lados; ya llevo varios Top 10 en el año con carreras ganadas y podios”.

El ganador de la Doble San Francisco-Miramar 2025 fue Agustín Fraysse (Aspen Bici), escoltado por sus compañeros de equipo Franco Buchanan y Matías Cedeira. Otro pergaminense presente fue Juan Cintora (Fornara Construcciones), quien terminó 14°.

Invitación al Gran Prix Internacional

Luego de esta buena actuación en la provincia de Córdoba, el equipo Ciudad de Pergamino recibió una invitación para competir el próximo domingo en el Gran Prix Internacional, que se correrá en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, en la previa de la final de la última fecha del Turismo Carretera. La prueba será de 60 minutos + 1 vuelta y reunirá a selecciones y equipos de varios países.

Sobre este importante reconocimiento, “Seba” Cianci destacó: “Por la performance que venimos teniendo a lo largo del año, el director general de la carrera que se va a hacer el fin de semana en La Plata junto al TC mandó una invitación al equipo Ciudad de Pergamino. Va a correr la selección argentina, la selección chilena, uruguayos, paraguayos, vienen equipos de Brasil, Mendoza y San Juan. Esta importante invitación, que refleja que el rendimiento del equipo viene siendo bueno”.