martes 23 de diciembre de 2025
    • Tomás Casquero cerró el año con un cuarto puesto en las Finales del Argentino Amateur

    El ajedrecista pergaminense volvió a destacarse a nivel nacional. Fue cuarto en la categoría Sub 1700 de ELO, completando una temporada de notable crecimiento.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    23 de diciembre de 2025 - 13:16
    Concentración en el tablero: Tomás Casquero durante una de sus partidas Villa Carlos Paz.

    FAMILIA CASQUERO

    Tomás Casquero, de 9 años, volvió a dejar su huella en el plano nacional al cumplir una destacada actuación en las Finales del Campeonato Argentino Amateur 2025 de ajedrez, que se disputaron del 11 al 14 de diciembre en el Estadio Arena de Villa Carlos Paz, Córdoba. El evento fue organizado por la Federación Argentina de Ajedrez y reunió a cerca de 100 jugadores de todo el país en un certamen de alto nivel competitivo.

    Pablo Esper con el trofeo de campeón de la Liga de Chile junto a dos integrantes del plantel.

    Un pergaminense campeón en Chile: Pablo Esper y un semestre histórico con Los Leones
    Racing avanza. Se metió entre los ocho mejores de la Región Pampeana Norte.

    Empate y clasificación: Racing sigue firme en el Torneo Regional Amateur

    El pergaminense participó en la categoría Sub 1700 de ELO (se compitió por ranking y no por edad). Con un ELO actual de 1.653, “Tomi” se midió ante rivales de todas las edades, logrando un desempeño sobresaliente: finalizó en el cuarto puesto entre 38 participantes, sumando 5 puntos sobre 7 posibles, producto de cinco victorias y dos derrotas. Igualó en puntos la tercera colocación, pero el sistema de desempate lo relegó al cuarto lugar, ratificando su competitividad en un contexto exigente.

    El primer puesto fue para Ismael Quinteros, quien se consagró con puntaje ideal (7 puntos), mientras que el segundo puesto quedó en manos de Lautaro Tolosa con 5,5 unidades. El podio lo completó Blas Carballo, con 5 puntos, misma cantidad que Casquero. Además de la Sub 1700, el campeonato contó con las categorías Sub 2000 y Sub 2300, lo que dio al evento un marco general de jerarquía y relevancia dentro del calendario nacional.

    Resultados Casquero

    Ultimo torneo del año para Tomás Casquero

    La actuación en Villa Carlos Paz representó un nuevo paso en la evolución deportiva de Tomás Casquero y funcionó como broche de oro para una temporada intensa y altamente positiva. A lo largo de 2025 asumió desafíos cada vez más ambiciosos, compitiendo con éxito frente a rivales mayores y de mayor recorrido.

    En el ámbito provincial, fue una de las grandes figuras del Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, donde se consagró campeón anual en la categoría Sub 12 tras una campaña dominante, con siete primeros puestos en las fechas que disputó. Incluso, en la última jornada del certamen decidió dar un salto adicional y competir por primera vez en Sub 15, finalizando segundo entre 37 jugadores, apenas medio punto por detrás del campeón.

    Una temporada de crecimiento

    A nivel nacional e internacional, el balance del año también fue sobresaliente. Casquero se consagró campeón argentino escolar Sub 9, obtuvo dos medallas de plata en el Sudamericano Escolar de Temuco, alcanzó el quinto puesto en el Panamericano Escolar de Florianópolis y fue cuarto en la modalidad Blitz. Además, en uno de los torneos más exigentes del país, el Campeonato Metropolitano Sub 10 de la Ciudad de Buenos Aires, debutó representando al histórico Club Argentino de Ajedrez y finalizó cuarto, igualando la línea del podio y venciendo en partida directa a uno de los medallistas.

    Todos estos logros fueron alcanzados bajo la conducción técnica del Maestro FIDE Hernán Perelman y reflejan un crecimiento sostenido, tanto en resultados como en experiencia y fortaleza mental. Con su destacada participación en las Finales del Campeonato Argentino Amateur cerró oficialmente su 2025, un año cargado de aprendizajes y satisfacciones, que lo posiciona como una de las jóvenes promesas y una referencia creciente para el deporte pergaminense.

