miércoles 05 de noviembre de 2025
    • Ajedrez: Tomás Casquero se encamina al título en el Prix del Centro Bonaerense

    Por séptima vez en el año se quedó con el primer puesto en la categoría Sub 12. Esta vez en Lincoln. También participaron Arturo, Santiago y Nicolás Ozafrán.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    4 de noviembre de 2025 - 21:00
    Tomás Casquero volvió a sobresalir en el Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

    FAMILIA CASQUERO

    El domingo se disputó en la localidad de Lincoln la novena y penúltima fecha del Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en las instalaciones del Club Cavul, bajo la organización del Club Jorge Newbery. El certamen reunió a una importante cantidad de ajedrecistas de distintas edades -desde Sub 8 hasta la categoría Libre- que compitieron bajo el sistema suizo a 7 rondas, con partidas rápidas de 12 minutos más 3 segundos por jugador.

    Una vez más, la nota destacada para Pergamino llegó de la mano de Tomás Casquero, de 9 años, quien volvió a demostrar su nivel y proyección. El jugador del Club Social Pergamino se quedó con el primer puesto en la categoría Sub 12, sumando 6,5 puntos sobre 7 posibles, con un punto de ventaja sobre el segundo, Dante Marziotti (Azul).

    Con este nuevo triunfo, “Tomi” Casquero acumula siete victorias en las siete fechas que disputó del Prix y se perfila como firme candidato al título, luego de haberse coronado el año pasado en la categoría Sub 10.

    Casquero, entrenado por el Maestro FIDE Hernán Perelman, está atravesando una gran temporada: fue campeón argentino escolar Sub 9, obtuvo dos medallas de plata en el Sudamericano Escolar en Temuco (Chile), y alcanzó el quinto puesto en el Panamericano Escolar de Florianópolis (Brasil), donde también fue cuarto en la modalidad Blitz.

    Ajedrez Lincoln pergas
    Arturo, Santiago y Nicol&aacute;s Ozafr&aacute;n y Tom&aacute;s Casquero compitieron el domingo en Lincoln.&nbsp;

    Los Ozafrán también en Lincoln

    Además, en Lincoln también compitió la familia Ozafrán, representando al Club Social Pergamino. En Sub 8, Nicolás finalizó en el sexto puesto con 4 puntos, mientras que su hermano Santiago fue noveno en Sub 15 con 4,5 puntos. En tanto, el padre de ambos, Arturo, participó en la competitiva categoría Libre, donde terminó en el puesto 31° con 3 unidades.

