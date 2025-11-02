domingo 02 de noviembre de 2025
    • Racing quiere mantenerse en la punta y Juventud busca dar el golpe en Rojas

    El Bohemio buscará defender la cima de la Zona 9 de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Regional Federal Amateur ante Defensores de Salto. El Celeste visitará a Argentino en Rojas.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    2 de noviembre de 2025 - 06:30
    Racing y Juventud saldrán a la cancha con el objetivo de seguir sumando en el Regional Amateur.

    MICHAEL JUAREZ - GOROGRAFIA

    Este domingo, los equipos de Pergamino tendrán una jornada clave en la tercera fecha de la Zona 9 de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol.

    Racing sumó tres puntos en casa tras vencer por goleada a Argentino de Rojas

    Racing goleó y se subió a la punta en el Regional Amateur
    Racing buscará hacerse fuerte en el estadio “Carlos Morales” frente a Argentino de Rojas.

    Racing va por su primer triunfo en el Torneo Regional Amateur

    Desde las 15:00, Racing, líder con cuatro puntos tras su contundente victoria 4 a 0 sobre Argentino de Rojas el pasado lunes en la segunda fecha, recibirá a Defensores de Salto en el estadio “Carlos Morales”. El partido será arbitrado por el arrecifeño Walter Trassens.

    El equipo dirigido por Eugenio Carranza llega con la moral en alza luego de una actuación sólida también en su casa, donde la efectividad de Simón Fiorito, autor de un triplete (uno de penal), y la firmeza defensiva le permitieron mantener su arco en cero por segunda vez consecutiva. El “Bohemio” buscará mantener la punta y confirmar su buen momento.

    Luego de un debut con empate sin goles ante Juventud en el “Carlos Grondona”, el campeón 2024 de la Liga de Pergamino mostró su potencial frente a Argentino de Rojas, imponiéndose con claridad y dejando en evidencia el acople de varias de sus incorporaciones. El equipo y el cuerpo técnico confían en sostener este nivel para continuar siendo protagonista en una zona en la que el primero avanzará a los octavos de final y el segundo a los 16avos de final.

    Juventud se presenta en Rojas

    A las 18:00, Juventud tendrá un desafío difícil: visitará a Argentino de Rojas con el arbitraje de Luis Alberto Flores, de San Antonio de Areco. El “Celeste” de Adrián Antonetti llega motivado tras la victoria parcial 1 a 0 -con gol de Federico Enriquez- sobre Defensores de Salto en un encuentro suspendido por tormenta eléctrica a los 30 minutos del primer tiempo (se completará el miércoles a las 21:15).

    Con el objetivo de sumar puntos clave, Juventud buscará mantener su regularidad y consolidarse en la tabla, enfrentando a un Argentino que buscará revancha tras la derrota sufrida frente a Racing en Pergamino.

    La Zona 9 se presenta muy competitiva. Racing lidera con cuatro unidades, seguido de cerca por Argentino de Rojas con tres, mientras que Juventud y Defensores (ambos con un partido menos) intentarán recuperarse y sumar puntos en la tercera jornada. La actuación de los equipos pergaminenses este domingo será determinante para sus aspiraciones de mantenerse en los primeros puestos de la tabla y perfilarse como candidatos a la clasificación a las siguientes instancias.

