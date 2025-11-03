Alfonso Domenech decidió parar en la final del TC en Paraná

El Turismo Carretera disputó la 13ª fecha del campeonato 2025 en el Autódromo Club de Volantes Entrerrianos de Paraná , donde el protagonista principal volvió a ser Agustín Canapino, que dominó de principio a fin con el Chevrolet Camaro, alcanzando su cuarta victoria consecutiva y consolidando su liderazgo en la Copa de Oro.

En un fin de semana signado por las altas temperaturas y dos ingresos del Pace Car que alteraron el ritmo de la final, el pergaminense Alfonso Domenech vivió una fecha complicada a bordo del Dodge Challenger del SAP Team , en su temporada debut en la categoría más importante del automovilismo argentino.

El viernes comenzó con buenos indicios para Domenech, que se ubicó 15° en el primer entrenamiento, mostrando una evolución en el comportamiento del auto. Sin embargo, en la segunda tanda cayó al 34° lugar, sin poder repetir el rendimiento inicial.

La clasificación del sábado tampoco fue favorable: el pergaminense marcó un tiempo que lo dejó 32°, a más de un segundo de la pole position. En la serie del domingo, largó desde la 12ª posición y no logró avanzar, lo que lo obligó a partir 34º en la final.

En la competencia final, el Challenger comenzó a mostrar un equilibrio más estable gracias al cambio de neumáticos, ya que el juego sorteado para la clasificación no había rendido de la mejor manera. Pero pese a funcionar de manera lógica, Domenech decidió parar ya que un rival realizó varias maniobras que el pergaminense consideró antideportivas cuando intentaba superarlo; y para no dañar el auto con algún roce decidió ingresar a los boxes ya que considero innecesario arriesgar peleando más allá del puesto 30.

Por esa razón, a siete vueltas del final, el piloto del SAP Team decidió meterse en boxes y abandonar la competencia, preservando el auto para la próxima cita. Fue su segundo abandono consecutivo, tras el de la fecha anterior en San Nicolás, donde una falla mecánica lo había dejado fuera de carrera cuando venía avanzando.

Alfonso Domenech

Agustín Canapino, imparable

En la pelea por la punta, Agustín Canapino volvió a dar una lección de manejo y consistencia, resistiendo los ataques de Agustín Martínez y Mariano Werner, quienes completaron el podio. Detrás arribaron Matías Rossi (Toyota Camry) y Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro). Con esta nueva victoria, Canapino suma cinco triunfos en la temporada y se consolida como el máximo candidato al título, que podría definirse incluso antes de la última fecha.

La próxima competencia del Turismo Carretera será el 16 de noviembre en el autódromo de Toay (La Pampa), penúltima cita del calendario 2025. Allí, Domenech intentará revertir la racha y seguir sumando experiencia de cara a la próxima temporada.