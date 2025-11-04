martes 04 de noviembre de 2025
    • El intendente Javier Martínez se suma con firmeza al reclamo por la obra paralizada del Colector Norte

    Javier Martínez cuestiona a Axel Kicillof y a los dirigentes locales de su espacio: “Nos rompieron la ciudad y ahora dejan la obra por la mitad”, dijo.

    4 de noviembre de 2025 - 19:47
    LA OPINION

    Tal como lo anunció LA OPINION y pasados más de diez días desde que se paralizó la obra del Ramal Colector Norte -uno de los proyectos de saneamiento más importantes para la infraestructura urbana de Pergamino-, la situación continúa sin avances ni señales de reactivación. Ningún funcionario provincial se comunicó con las empresas adjudicatarias ni con el Municipio, lo que acrecienta el malestar en la ciudad y motivó la reacción del intendente Javier Martínez, quien se sumó con dureza al reclamo.

    Obra detenida y silencio preocupante

    La obra, ejecutada bajo la avenida Hipólito Yrigoyen y contratada por la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas, permanece completamente paralizada por falta de pago. El último desembolso fue en abril. La Unión Transitoria de Empresas (UTE) —integrada por Beton S.A. (Pergamino), Tecma S.A. (La Plata) y Racabal S.A. (Malvinas Argentinas)— acumula una deuda superior a 1.000 millones de pesos por parte de la Provincia, lo que derivó en problemas financieros para las firmas y en la suspensión de los trabajos.

    De las tres empresas, solo Beton mantiene un reducido grupo de operarios para tareas menores en el arroyo Chu-chú, con el objetivo de sostener parte del personal y evitar el abandono completo del obrador. Los sectores intervenidos bajo la avenida Yrigoyen y la calle Pedro Torres fueron tapados provisoriamente y habilitados al tránsito, pero sin certezas sobre cuándo podrían retomarse los trabajos.

    Desde el obrador confirmaron que la última transferencia cobrada data de abril y que no existe cronograma de pagos ni respuesta oficial. En ese contexto, fuentes de la empresa señalaron que “la explicación que llega desde La Plata es simple y cruda: no hay plata”.

    Martínez: “Nos rompieron la ciudad al medio”

    El intendente Javier Martínez este martes mostró su postura a través de un posteo el X. Consultado por LA OPINION se mostró visiblemente ofuscado con la situación. “Nos rompieron la ciudad al medio y ahora dejan la obra por la mitad”, afirmó, en alusión a las excavaciones subterráneas realizadas bajo la avenida Yrigoyen y en otras arterias adyacentes que hoy deben ser reparadas con recursos municipales.

    El jefe comunal explicó que el Municipio deberá invertir fondos propios para repavimentar los sectores afectados y garantizar la transitabilidad, “porque más allá de que la responsabilidad es del Gobierno provincial, las calles las usan los pergaminenses y no podemos dejarlas destruidas”.

    A través de sus redes sociales, Martínez también apuntó contra los dirigentes locales del espacio del gobernador Axel Kicillof, a quienes reprochó su silencio: remarcó que pocos días antes de las elecciones, vino Kicillof a Pergamino para hacer campaña y ahora no aparecen para explicar por qué los pergaminenses tienen que padecer esta situación. “Los concejales y voceros del gobernador de nuestra ciudad deberían hacerse cargo y explicar porqué les importa tan poco Pergamino”, escribió Martínez.

    Críticas por promesas incumplidas

    El intendente amplió sus críticas al recordar otras promesas del Gobierno provincial para Pergamino que siguen sin concretarse. “El gobernador y sus funcionarios vienen anunciando avances en el proyecto de la represa, pero todo se reduce a anuncios”, señaló.

    Esa obra de la represa, junto con la postergada estación transformadora eléctrica, figura desde hace años en los presupuestos bonaerenses como proyectos estratégicos para el norte de la provincia, pero hasta ahora no pasaron del papel.

    Un reclamo que crece

    La reacción del intendente se suma al malestar de las empresas y de la comunidad, que ve en el caso del Colector Norte un símbolo de las promesas incumplidas del Gobierno provincial.

    El panorama deja a la ciudad en una situación de incertidumbre: la avenida Yrigoyen será reparada y habilitada con recursos locales, pero el futuro del Colector Norte -clave para el saneamiento de una amplia zona urbana- permanece en suspenso, sin definiciones oficiales y con un reclamo político que, a partir de ahora, también tiene la voz firme del intendente de Pergamino.

